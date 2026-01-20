「パーソルグループ人的資本レポート2026」を発行

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、パーソルグループの人的資本に関わる考え方や取り組みを幅広いステークホルダーに理解していただくことを目的として、1月20日（火）に「パーソルグループ人的資本レポート2026」を発行いたしました。

https://www.persol-group.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/PERSOL_HumanCapitalReport2026_jp.pdf

■概要

本レポートは、パーソルグループの最大の財産であり価値創造の源泉である「人的資本」をテーマに、グループの事業成長を支えるさまざまな取り組みをお伝えするコミュニケーションツールです。2023年度に初めて発行し、3回目の今回は、2030年のありたい姿である「“はたらくWell-being”創造カンパニー」に人的資本が果たす役割や、その実現に向けた人的資本投資の内容を、定量・定性の両面からお伝えしています。

本レポート以外に、有価証券報告書、統合報告書、パーソルグループのWebサイト（https://www.persol-group.co.jp/）にて詳細を掲載している項目もございますので、あわせてご覧ください。

■「パーソルグループ人的資本レポート2026」の特徴

パーソルグループは「パーソルグループ中期経営計画2026」に基づき人的資本投資を進めており、この投資と2030年の価値創造（アウトカム）の関連を「人的資本インパクトパス」として2024年度に可視化しました。今年度のレポートでは、人的資本戦略の主要なKPIの進捗状況を伝えています。

また、人的資本戦略の重要モニタリング指標である社員の「エンゲージメント」について、過去のエンゲージメントサーベイ結果のデータを用いて、それがどのようなメカニズムで高まるのか研究し、「社員エンゲージメント向上モデル」を新たに構築しました。社員のエンゲージメントや“はたらくWell-being”向上の施策検討において活用していきます。

パーソルグループ人的資本レポート2026

発行日 2026年1月20日（火） ※英語版は2026年3月発行予定

公開方法 ： パーソルグループのHPに掲載 （https://www.persol-group.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/PERSOL_HumanCapitalReport2026_jp.pdf）

掲載内容 ： 下記の通り

●Introduction パーソルグループについて

理念体系と価値創造ゴール

パーソルグループの事業

数字で見るパーソルの人的資本

“はたらくWell-being” とは

CHROメッセージ

●chapter 1 “はたらくWell-being”創造カンパニー実現の道筋

人的資本インパクトパス

インパクトパス検証事例

エンゲージメント テクノロジー教育

エンゲージメント キャリアオーナーシップ／ DEI

エンゲージメント 理念浸透

●chapter 2 “はたらくWell-being”創造カンパニーに挑戦するわたしたち

新規事業責任者インタビュー

PERSOL Group Awards 受賞者プロジェクトストーリー

スタッフ座談会

グループ内の“はたらくWell-being” を支える社員

DE I 推進リーダー鼎談

CEOメッセージ

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について ＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。