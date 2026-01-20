Salesforce、Slackbotの国内提供開始を発表

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一、以下、Salesforce）は本日、仕事のためのパーソナルエージェント「Slackbot」の日本国内での提供開始を発表しました。Slackに組み込まれたSlackbotは、ユーザーの業務コンテキストを理解し、情報検索から業務の整理、コンテンツ作成、アクションの実行までを支援します。Slackbotは本日より、ビジネスプラスおよびEnterprise+のお客様向けに段階的に提供を開始します。

Salesforceは2025年のDreamforceで、人とAIエージェントが自然に協働できる世界の実現に向けたビジョンとして「Agentforce 360(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2025/10/14/agentic-enterprise-announcement/)」を発表しました。「Agentforce 360」では、Slackを会話の起点とし、知識・業務アクション・データをリアルタイムでつなぐことで、日々の仕事の中でAIをより身近に活用できる環境を提供します。毎週、何十億もの業務上のやり取りが行われているSlackにエージェンティック エンタープライズの力を組み合わせることで、エンタープライズ向けAIは特別なツールではなく、同僚と会話するように自然に使える存在になります。

Salesforce共同創業者 兼 Slack最高技術責任者（CTO）のパーカー・ハリスは、次のように述べています。

「Slackbot(https://slack.com/intl/ja-jp/features/slackbot?_ga=2.125564366.591370874.1768804753-655430096.1722228338&_gl=1*o2cfcr*_gcl_au*NzIxMDk2MTY1LjE3NjE4NzQxOTE.*_ga*NjU1NDMwMDk2LjE3MjIyMjgzMzg.*_ga_3VHBZ2DJWP*czE3Njg4MDQ3NTIkbzI0NSRnMSR0MTc2ODgwNTk5MCRqNTgkbDAkaDA.%20/?d=cta-body-promo-8)は、単なるcopilotやAIアシスタントではありません。Salesforceが可能にするエージェンティック エンタープライズへの“入り口”です。企業のデータ、業務プロセス、そしてSlack上の会話に基づいたAIを、仕事の流れの中に自然に届けます。これは、私たちが目指してきた未来を実現するための重要なステップであり、直感的な会話型インターフェースを通じてAgentforce 360を具現化し、すべての人の働き方をエンタープライズ向けAIで進化させるものです」

エージェンティック エンタープライズの中核を担う、Slackbot

Slackbotは、Slackに直接組み込まれた、仕事のためのパーソナルエージェントです。すでにSlack上に存在する会話や業務コンテキストを起点に、利用者が信頼しているツールや情報と連携しながら、権限やアクセス制御を尊重した形で業務を支援します。新たなツールのインストールや特別な学習、追加の管理を必要とせず、質問への回答、業務の整理、コンテンツ作成、会議のスケジュール調整、各種アクションの実行まで、すべてをSlackから離れることなく行うことができます。

製品の特徴：

今回新たに提供されるSlackbotは、Slackに直接組み込まれた仕事のためのパーソナルエージェントとして、以下の特長を備えています。

- 業務コンテキストを理解した支援：利用開始初日から、ワークスペース、会話、ファイル、関係者を理解し、権限に基づいたコンテキストを活用して業務を支援します。- ツールを横断した情報検索：Slack上の会話やファイルだけでなく、連携された業務システムも横断して検索することで、Slackを離れることなく必要な情報を簡単に見つけることができます。- 会話からアクションまでを一貫して支援：情報検索にとどまらず、業務整理、コンテンツ作成、会議のスケジュール、リマインド設定などをSlack上で完結できます。- 意思決定プロセスの理解：最終的な結論だけでなく、どの会話やドキュメントが判断に影響したのかを把握し、より的確な回答やアクションを提供します。- エンタープライズレベルの信頼性：Slackと同じセキュリティ基盤の上で、役割、権限、アクセス制御を厳格に尊重し、許可された情報のみを提示します。

Slackbotは今後、SalesforceのAgentforce(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/?d=cta-body-promo-8)をはじめ、AnthropicのClaude CodeやOpenAIのChatGPTなど、さまざまなAIエージェントと連携し、組織全体におけるAI活用の入口として進化していきます。ユーザーは、用途に応じたAIエージェントやツールを個別に探す必要はなく、Slackbotに依頼するだけで複数のAIエージェントが自動で連携し業務が進行します。

Slackbotは、人とAIエージェント(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/ai-agents/?d=cta-body-promo-8)がSlack上で自然に協働する新しい働き方において、信頼できる最初の接点として機能します。業務の文脈や意思決定の流れを理解した上で支援を行うことで、AIを単なるツールではなく、業務を前に進めるパートナーとして活用できる環境を提供します。これにより、企業は日常業務の中に無理なくAIを取り入れ、人とAIが協働するエージェンティック エンタープライズを実現します。

提供時期：- Slackbotは、本日より段階的に提供を開始し、ビジネスプラスおよびEnterprise+プランの顧客向けに順次展開されます。詳細情報：- 実際の働き方に合わせて設計されたパーソナルAIアシスタントが、日々の業務をどのように変えるのかの詳細は、こちら(https://slack.com/intl/ja-jp/features/slackbot?_ga=2.125564366.591370874.1768804753-655430096.1722228338&_gl=1*o2cfcr*_gcl_au*NzIxMDk2MTY1LjE3NjE4NzQxOTE.*_ga*NjU1NDMwMDk2LjE3MjIyMjgzMzg.*_ga_3VHBZ2DJWP*czE3Njg4MDQ3NTIkbzI0NSRnMSR0MTc2ODgwNTk5MCRqNTgkbDAkaDA.%20/?d=cta-body-promo-8)。

