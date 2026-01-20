【ふわりぃランドセル】２月５日（木）より「ふわりぃランドセル2027年度モデル」の販売をスタート！

株式会社協和

1948年創業のランドセルメーカー株式会社 協和（代表取締役社長：古田嶋 徹、資本金：9,800万円、本社：東京都千代田区）は、2027年度小学校へ入学するお子さまに向け「ふわりぃランドセル新作モデル」の販売を２月5日（木）より開始いたします。

ふわりぃランドセル2027年度モデル

2027年度最新モデルは、ふわりぃランドセルが誇る「軽くて大容量」の特徴をさらにパワーアップ！

子どもファーストな機能満載の全26モデル136アイテム、約70色のカラーをご用意しております。

お子さまの登下校をもっと快適にするために、軽量化をすすめ、肩にやさしいふわりぃ肩ひも、体にピッタリフィットするチェストベルトを標準装備し、背負いやすさを追求したラインナップを揃えました。

さらに、薄暗い季節・時間帯での通学も安心の720°全方向反射(R)で、安全性もばっちり。

もちろん！ふわりぃランドセルは全てA4フラットファイル＆タブレットPC対応サイズです。

「安全・安心・快適」機能豊富な全ラインナップで、お子さまの元気な小学校生活を応援します。

ふわりぃランドセルは、ふわりぃランドセル公式SHOP、ふわりぃランドセル公式オンラインショップでご覧いただける他、全国で開催されるふわりぃランドセル展示会等でも実際に手に取ってご覧いただけます。

ふわりぃランドセル公式SHOPが2月5日よりリニューアルオープン

https://shop.fuwarii.com/shop/(https://shop.fuwarii.com/shop/)

ふわりぃランドセル公式ショップ2月5日（木）より、ふわりぃランドセル公式SHOP各店にて販売開始いたします！

公式ショップでは、限定カラー・限定モデルを含む全商品136アイテムの豊富なラインナップを実際に手に取ってご覧いただけます。

「画面で見た色味は実物と同じ？」「反射機能や使い方ってどう？」そんなママ・パパの相談をお受けする、専門知識を豊富に持つ「ふわりぃランドセルアドバイザー」が、いつでもサポートいたします。

背負い心地や機能の違いを一つひとつ丁寧にご説明しながら、お子さまにぴったりのランドセル選びをお手伝いさせていただきます。

メーカー直営だからこそできる、安心と納得のランドセル選びを、ぜひ店舗でご体感ください。

ランドセルアドバイザーがピッタリのランドセル選びをお手伝い■ ふわりぃランドセル公式SHOPでできる事 ■

１. 専門知識を持つスタッフが、ランドセルの仕様やモデルの違いについてご説明します。

２. カタログやWebをご覧になって、気になる点についても、実物を見ながらご確認いただけます。

３. オーダーメイドランドセルの実際のサンプルを使って、細かなパーツからお気に入りを選び、

全体の仕上がりを具体的にイメージできます。

もちろん！その場でのお申込みも可能です。

４. ランドセルに重りをいれて、実際に通学する時の気分を感じながら、背負い心地の体験ができます。

５. 反射メガネを使って、暗いところでどんなふうに光るのか、ランドセルの反射性能を確認できます。

６. ランドセルと一緒に使うスクールグッズも豊富に取り揃えておりますので、楽しくご覧いただけます。

７. メーカー直営店として、仕様・お手入れ・修理等のアフターフォローについてもご案内いたします。

８. ランドセル選びだけでなく、卒業後のランドセルリメイク等についてのご相談もお受けします。

ご購入前だけでなく、ご購入後もいつでも気軽にご来店いただける、ランドセルメーカー直営の公式SHOPならではの安心をお届けいたします☆

☆ 全国のふわりぃランドセル公式SHOP ☆

2月27日（金）オープン！

福岡県 福岡ももち店 （マークイズ福岡ももち３F）

3月20日（金）オープン！

宮城県 仙台名取店 （イオンモール名取3F）

北海道 札幌店 （アリオ札幌２F）

群馬県 太田店 （イオンモール太田2F）

茨城県 つくば店 （イオンモールつくば2F）

千葉県 幕張新都心店 （イオンモール幕張新都心グランドモール3F）

埼玉県 春日部店 （イオンモール春日部３F）

東京都 むさし村山店 （イオンモールむさし村山３F）

神奈川県 座間店 （イオンモール座間３F）

愛知県 プライムツリー赤池店 （プライムツリー赤池３階）

〃 木曽川店 （イオンモール木曽川１F）

大阪府 鶴見緑地店 （イオンモール鶴見緑地３F）

〃 堺鉄砲町店 （イオンモール堺鉄砲町３F）

ふわりぃランドセル公式オンラインショップ が2月5日（木）よりリニューアルオープン！

2027年度「ふわりぃランドセル」全ラインナップをご覧いただけます

ふわりぃランドセル公式オンラインショップ公式オンラインショップでは多彩なランドセルをカテゴリから選べます

2027年度ご入学向け「ふわりぃランドセル」は、リニューアルしたふわりぃランドセル公式オンラインショップにてご覧いただけるだけでなく、ご購入ももちろん可能です。

オンラインショップの見やすさをさらに向上し「ふわりぃランドセル」全モデルの特長や機能を、大きな画像や情報をご覧いただき、ランドセル選びが初めてのご家族も、親子で楽しみながらじっくり比較・検討していただけます。

サイト内には公式SHOPのご案内に加え、全国各地で開催する展示会情報も掲載しています。

世界にひとつだけ「ふわりぃオーダーメイドランドセル」

オーダーメイドページURL: https://fuwarii.com/pages/order(https://fuwarii.com/pages/order)

ふわりぃオーダーメイドランドセル

お子さまの「使いやすさ」だけでなく「好き！」を形にする、ランドセルメーカーならではの「オーダーメイド」でつくるランドセル。なんと！最大級584兆通りものカラーやパーツ、機能の中から、世界に一つだけのオリジナルのランドセルをつくることができます！

お子さまの使いやすさを考えた機能を選択できるのはもちろん、カラーやデザインを選ぶ楽しさも大きな魅力。

完成イメージはシミュレーションで事前に確認できるため、親子で相談しながら楽しくお選びいただけます。

フルオーダーメイド・イージーオーダーメイド・Uランドセルと、複数のオーダーパターンをご用意。

世界にひとつだけのランドセルで、入学という大切な節目をさらに彩ります。

全国214カ所開催の展示会スケジュールも確認できる！

ふわりぃランドセルが全国各地の展示会場でご覧いただます

2月21日（土）から7月まで、全国46都道府県214カ所で開催！

北海道から鹿児島県まで開催される展示会情報や販売スケジュールなど、ご家族で楽しみながらランドセル選びができるコンテンツを多数ご用意しています。

ご家族そろって参加しながら、背負い心地やサイズ感を確かめる楽しいランドセル選びの時間が、親子の大切な思い出になる展示会です。

全てのスケジュールを掲載しており、お近くの開催会場を事前にご確認ご覧いただくことが可能です。

おうちで「ラン活」♪ ランドセル貸出しサービスもご用意！

おうちでラン活

「お店・展示会に行く時間が取れない」「本当にわが子の体に合うか、もう少しじっくり確かめたい」

そんな子育てママの声にお応えし、ふわりぃランドセルではランドセル貸出しサービスを実施しています。

ご自宅で実際に背負って歩いてみたり、細かく試してみたり、いつもの生活の中で使用感を確認できます。

ご家族みなさんで相談しながら、お子さまにぴったりのランドセル選びをお楽しみいただけます。

選べる！充実のふわりぃランドセルカタログ

ふわりぃランドセル WEBカタログ

2027年度ふわりぃランドセルカタログ

ふわりぃランドセルの全ラインナップ全136アイテムの機能やカラー、デザインまで全て掲載した2027年度モデルカタログをご用意しています。

ご家族でカタログをじっくりご覧いただき、お子さまの好みやモデルごとの機能を比べてみたり、いつでもご自宅でゆっくり検討できるので、忙しい子育てママにうれしいポイントです。

※カタログは無料でご用意いたしております。

2027年度モデル ふわりぃランドセル 販売概要

販売開始：

2026年2月5日（木）～

ふわりぃランドセル公式SHOP、公式オンラインショップほか

展示会：

全国各地214カ所で昨年より開催数を追加した展示会を開催

製品展開数：

全26モデル136アイテム

カラー展開数：

約70色

価格帯：

43,780円～77,000円（税込）

公式オンラインショップURL：

カタログ請求URL：

※取扱期間、取扱商品は店舗により異なります。

会社概要

会社名 ： 株式会社協和

所在地 ： 東京都千代田区東神田2-10-１６

代表者 ： 古田嶋 徹

設 立1 ： 1951年

URL ： http://kyowa-bag.co.jp/

事業内容： 鞄総合メーカー

お客さまからのお問い合わせ先

株式会社協和 ふわりぃランドセル研究室

TEL ： 0120-415-991 （平日9：30～17：00 ※年末年始休業・臨時休業有り）

e-mail ： info@fuwarii.com

ランドセルのキャラクター「ふわりぃ」