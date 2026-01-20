イハダ うるおい密封ライン 化粧水・乳液がリニューアル 進化した「密封ケア」で、肌荒れ防いでモチすべ肌へ イハダで肌荒れ予防して、思いっきり好きなこと ～2026年2月21日（土）発売～
肌荒れ対策ブランド「IHADA＜イハダ＞」は、進化した「密封ケア」で肌荒れ・乾燥・ニキビを防ぐ、うるおい密封ラインの薬用化粧水・薬用乳液（医薬部外品）【全6品 参考小売価格1,200円～1,600円（税込1,320円～1,760円）＊】を2026年2月21日（土）に発売します。
＊価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）
◆イハダの「密封ケア」が進化。朝晩なじませるだけで、角層のうるおいバリア環境を素早く整え、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、繰り返しにくい肌へ導きます。
◆生活者の肌荒れ予防の初期行動は「保湿ケア」であることに着目し、新たに3つの複合保湿成分※1を配合。
◆高精製ワセリン※2配合で、うるおいと成分を閉じ込めます。
◆「さっと使える、ずっと使える」ワンタッチキャップボトルを採用＆レフィルを新配置。
※1 化粧水・乳液共通「ワレモコウエキスGL（ワレモコウエキス、濃グリセリン（保湿））」、化粧水「トレハモイストCP（トレハロース、ポリオキシエチレン（14）ポリオキシプロピレン（7）ジメチルエーテル、濃グリセリン（整肌保護））」、乳液「エモリエントDA（D-グルタミン酸、N-ラウロイル-L-グルタミン酸ジ（フィトステリル・2-オクチルドデシル）、ポリオキシエチレン（17）ポリオキシプロピレン（4）ジメチルエーテル、濃グリセリン（うるおいバリア））」
※2 肌うるおいバリア保護成分
《開発背景》
肌荒れ対策ブランドのイハダは、生活者の「肌が荒れた時の初期行動」で最も多いのは、年代を問わず「保湿ケアをしっかりすること」だという調査※3結果を得ました。また、乾燥・紫外線などの外的要因により、肌荒れ時は角層の状態が悪いことも明らかになっています。
そこで、イハダは肌荒れ予防の初期行動の「保湿ケア」に着目し、角層のうるおいバリア環境を素早く整えることで肌荒れを予防する薬用化粧水・薬用乳液を発売します。
※3 2024年12月 イハダ肌荒れ時意識実態定量調査 n=5,820
《商品特長》
角層のうるおいバリア環境を強化するため、新たに3種の複合保湿成分※1を配合。「高精製ワセリン※2」と共に角層隅々までうるおいで満たし閉じ込める「密封ケア」で、肌のうるおいバリア環境を整えます。
また、Wの肌荒れ防止有効成分「アラントイン」「グリチルリチン酸ジカリウム※4」が角層に素早く浸透・密封されることで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、心地よいモチすべ肌※5を実感できます。
※1 化粧水・乳液共通「ワレモコウエキスGL（ワレモコウエキス、濃グリセリン（保湿））」、化粧水「トレハモイストCP（トレハロース、ポリオキシエチレン（14）ポリオキシプロピレン（7）ジメチルエーテル、濃グリセリン（整肌保護））」、乳液「エモリエントDA（D-グルタミン酸、N-ラウロイル-L-グルタミン酸ジ（フィトステリル・2-オクチルドデシル）、ポリオキシエチレン（17）ポリオキシプロピレン（4）ジメチルエーテル、濃グリセリン（うるおいバリア））」
※2 肌うるおいバリア保護成分
※4 グリチルリチン酸ジカリウムが炎症を抑え、肌荒れを予防する
※5 うるおいに満ちたキメの整ったなめらかな肌
《イハダ 薬用ケアとは》
2018年に販売を開始した「イハダ 薬用ケアシリーズ」はうるおいバリア機能が低下し、肌荒れを繰り返す肌のために「肌保護ケア」の重要性に着目したスキンケアです。全品に「高精製ワセリン※2」を配合。うるおい不足の肌を密封バリア効果で乾燥などの外部刺激から保護し、湿潤環境を保ちます。さらに、製品ごとの目的に合わせた有効成分を配合することで、肌表面の保護＋抗肌荒れのWケアにより、肌トラブルを繰り返しにくい肌環境に導きます。
※2 肌うるおいバリア保護成分
【商品概要】※価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）
■商品名・容量・価格
◆イハダ 薬用うるおいローション（しっとり）
（医薬部外品）
薬用化粧水
本体 180mL
1,500円（税込1,650円）
レフィル 150mL
1,200円（税込1,320円）
◆イハダ 薬用うるおいローション（とてもしっとり）
（医薬部外品）
薬用化粧水
本体 180mL
1,500円（税込1,650円）
レフィル 150mL
1,200円（税込1,320円）
■商品特長
朝晩なじませるだけで角層のうるおいチャージ環境を素早く整え、
肌荒れ・乾燥・ニキビを予防する薬用化粧水
しっとり：べたつかず、しっとりとしたうるおいが持続する
とてもしっとり：べたつかず、とてもしっとりとしたうるおいが持続する
レフィルは栓つきスタンディングパウチ
○高精製ワセリン（肌うるおいバリア保護成分）配合
○Wの肌荒れ防止有効成分配合
アラントイン
グリチルリチン酸ジカリウム*
*グリチルリチン酸ジカリウムが炎症を抑え、肌荒れを予防する
○肌に素早くなじんで長時間うるおいが持続し、みずみずしい健やかな角層を保ちます
-角層うるおいチャージ処方
・トレハモイストCP（トレハロース、ポリオキシエチレン（14）ポリオキシプロピレン（7）ジメチルエーテル、濃グリセリン（整肌保護））
・ワレモコウエキスGL（ワレモコウエキス、濃グリセリン（保湿））
・アクアシナジー成分（L-グルタミン酸ナトリウム、DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、濃グリセリン（保湿））
○心地よく使える、べたつかない快適テクスチャー
○敏感肌の方でも毎日使える低刺激設計
弱酸性、無香料、無着色、アルコール（エタノール）無添加、パラベン（防腐剤）無添加、厳選された原料を使用
○アレルギーテスト済み・ニキビのもとになりにくい処方
（全てのかたにアレルギーが起きない、また、ニキビができないわけではありません。）
■使用法
●洗顔の後、手のひらに適量をとり、顔全体にやさしくなじませます。
■商品名・容量・価格
イハダ 薬用うるおいエマルジョン
（医薬部外品）
薬用乳液
本体 135mL
1,600円（税込1,760円）
レフィル 110mL
1,300円（税込1,430円）
■商品特長
朝晩なじませるだけで角層のうるおいバリア環境を素早く整え、
肌荒れ・乾燥・ニキビを予防する薬用乳液
レフィルは栓つきスタンディングパウチ
○高精製ワセリン（肌うるおいバリア保護成分）配合
○Wの肌荒れ防止有効成分
アラントイン
グリチルリチン酸ジカリウム*
*グリチルリチン酸ジカリウムが炎症を抑え、肌荒れを予防する
○肌に素早くなじんで長時間うるおいが持続し、やわらかで健やかな角層を保ちます
-角層うるおいバリア処方
・エモリエントDA（D-グルタミン酸、N-ラウロイル-L-グルタミン酸ジ（フィトステリル・2-オクチルドデシル）、ポリオキシエチレン（17）ポリオキシプロピレン（4）ジメチルエーテル、濃グリセリン（うるおいバリア））
・ワレモコウエキスGL（ワレモコウエキス、濃グリセリン（保湿））
・アクアシナジー成分（L-グルタミン酸ナトリウム、DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、濃グリセリン（保湿））
○心地よく使える、べたつかない快適テクスチャー
○敏感肌の方でも毎日使える低刺激設計
弱酸性、無香料、無着色、アルコール（エタノール）無添加、パラベン（防腐剤）無添加、厳選された原料を使用
○アレルギーテスト済み・ニキビのもとになりにくい処方
（全てのかたにアレルギーが起きない、また、ニキビができないわけではありません。）
■使用法
●化粧水の後、手のひらに適量をとり、顔全体にやさしくなじませます。
■イハダ ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/ihada/?rt_pr=tru17
■イハダ 公式Instagram https://www.instagram.com/ihada_jp/
■イハダ 公式TikTok https://www.tiktok.com/@ihada_jp
▼ ニュースリリース
https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004128&rt_pr=tru17(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004128&rt_pr=tru17)
▼ 資生堂 企業情報
https://corp.shiseido.com/?rt_pr=tru17