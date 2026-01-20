冬のオタワの風物詩、「ウィンタールード2026」が2026年1月30日（金）～2月16日（月）まで開催！

カナダ・オンタリオ州観光局 日本事務所

カナダの首都であり、オンタリオ州の主要都市でもあるオタワでは、2026年1月30日（金）～2月16日（月）まで、冬を代表する恒例イベント「ウィンタールード2026（Winterlude）」が開催されます。

今年で48回目の開催となる「ウィンタールード2026」は、毎年、オタワとガティノー地域で開催され、今年も3週末にわたり多彩なプログラムが用意され、世代を問わず子供から大人までお楽しみいただけます。

イベント会場では、精巧で迫力ある氷の彫刻を展示する他、「スノーフレーク・キングダム」と呼ばれる巨大な雪のプレイグラウンドで雪遊びを楽しめます。また、オタワの世界遺産としても知られるリドー運河は冬の間、天然のアイススケートリンクに姿を変え、地元の人々の行楽の場としてアイススケートを楽しむ人々で賑わいます。

さらに、都市部の会場や博物館、イベント会場では、先住民文化と触れ合う貴重な機会も提供され、これらの多くのプログラムは無料でご参加いただくことができます。

2026年の見どころは、没入型の光と音の体験「ランタン・グローブ（The Lantern Grove）」と、レストランウィーク「キャピタル・シティ・バイツ（Capital City Bites）」がオタワ市内で同時開催されることです。これにより来場客は、冬のオタワの魅力をより一層華やかに体感することが可能となります。

コンフェデレーション・パークを会場に繰り広げられる「ランタン・グローブ(https://ottawatourism.ca/en/event-calendar/lantern-grove)」は、近年オタワに北米本部を開設したクリエイティブデザイン＆イノベーションスタジオ、イマーシブ・インターナショナル（Immersive International）が手がける光と音のアニメーション作品です。来場者は、ダイナミックな照明とアニメーションコンテンツで彩られたインスタレーションを巡り、光と音で印象的な空間へと変貌したコンフェデレーション・パークで没入体験をお楽しみいただけます。

この光と音のインスタレーション演出は、ウィンタールードの開催期間中、毎日17時から22時までご覧いただける他、毎週金・土・日曜日には短編映像が英語とフランス語で上映されます。

また、もう一つの見どころ、「キャピタル・シティ・バイツ（https://ottawatourism.ca/en/ottawa-insider/capital-city-bites-guide）」は、テイスト・オタワ（Taste Ottawa）の 提供による新たなレストランウィークで、2026年1月31日から2月6日にかけて、オタワ市内のレストランで開催されます。

無料のデジタルパスを登録すれば、オタワ市内35軒以上の参加レストランで限定のプリフィックスメニューや特別メニューをお得な料金でお楽しみいただけます。内容の詳細およびデジタルパスの登録については、テイスト・オタワの「キャピタル・シティー・バイツ（https://ottawatourism.ca/en/ottawa-insider/capital-city-bites-guide）」よりご覧いただけます。

「ウィンタールード2026に向けてランタン・グローブを実現し、あらゆる世代の来訪者とこの魔法のような体験を共有できることを大変嬉しく思います。大規模な彫刻、没入感のあるサウンドと照明、そしてアニメーションによるストーリーを融合させ、コミュニティと寛容さをテーマにした寓話を軸とする、ノスタルジックな冬の世界を創り出しました。オタワ観光局、ナショナル・キャピタル・コミッション、カナディアン・ヘリテージ、そして OSE のパートナーの皆様に感謝いたします。本プロジェクトは、オタワにおける当社の新たなスタートであり、今後も多くの体験を皆さまにお届けして参ります」（イマーシブ・インターナショナル 北米スタジオ責任者のジョーダン・フォスター氏のコメント）

「キャピタル・シティ・バイツは、オタワの多様なフードシーンを、幅広い地域にわたって紹介する目的で、地元の食のコミュニティを結集させる取り組みです。オタワを代表するフェスティバルの一つであるウィンタールードの期間中に、卓越したダイニング体験をぜひお楽しみください」（テイスト・オタワ エグゼクティブ・ディレクターのスティーブン・ヘルマン氏のコメント）

「ウィンタールードは、オタワの冬を象徴する重要なイベントです。オタワ観光局は、その魅力を発信し、発展させるパートナーであることを誇りに思います。ランタン・グローブとキャピタル・シティ・バイツは、光、音、そして味覚を通じて、来訪者や市民が集い、冬を体験する新たな機会を提供し、ウィンタールードに新たな価値を加えると確信しています」（オタワ観光局 プレジデント兼CEOのマイケル・クロカット氏のコメント）

「ウィンタールード2026」に関する詳細は、以下の公式ウェブサイトよりご覧いただけます。

https://ottawatourism.ca/en/event-calendar/winterlude

【イマーシブ・インターナショナル（Immersive International）について】

イマーシブ・インターナショナルは、没入型環境、デジタル・ストーリーテリング、ロケーションベース・エンターテインメントを専門とする、グローバルな体験デザイン＆イノベーションスタジオです。英国、北米、アジア、アフリカ、中東にクリエイティブチームを擁し、博物館、ブランド、政府機関、文化機関と連携して、記憶に残る体験を提供しています。

【テイスト・オタワ（Taste Ottawa）について】

テイスト・オタワは、オタワを魅力あふれる食の目的地として彩る人々や街、そして味わいを体感できるイベントです。選りすぐりの食体験や、街全体で展開される食をテーマにした取り組み、そしてレストランや観光関係者、文化団体との連携を通じて、地元の人々と来訪者に、個性豊かで質の高い飲食体験を提供しています。詳細は tasteottawa.com をご覧ください。Instagram：@therealtasteottawa

