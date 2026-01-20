年間パスポート（カード型顔写真付き）提供開始と券売機でのカラー紙チケット発券に対応｜電子チケット販売システム「CLOUD PASS」
電子チケット販売システム「CLOUD PASS(https://cloud-pass.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_card_colorprint0126)」（運営会社：株式会社ユニエイム、代表取締役CEO：原口 宇志）は、これまで電子チケット版の年間パスポート（顔写真付き）を提供してきましたが、新たにカード型年間パスポートの提供を開始しました。
また、あわせて券売機から発券されるチケットについても、従来のレシートタイプに加え、紙のカラーチケットでの発券に対応しました。
年間パスポート・単券チケットのいずれにおいても、施設・イベント運営者は来場者層や運営方針に応じた提供形態を柔軟に選択できるようになります。
カード型年間パスポートの需要について
カード型年間パスポートは、スマートフォンの操作に不慣れな世代や、携帯電話を持たない子ども世代を中心に、現在も一定の需要があります。
カードを所持して提示するだけで利用できるため、入場時の分かりやすさや安心感が評価されています。
一方、電子版年間パスポートは利便性が高い反面、携帯を持たない子どもが利用する場合や、保護者以外の大人と来場するケースでは運用が難しいという課題がありました。友人家族と来場する際にチケットの分配ができない、ログイン情報を共有できないといった点が、利用のハードルとなることがあります。
こうした実際の来場シーンを踏まえ、クラウドパスでは、子どもでも単独で持ち運び・利用できるカード型年間パスポートを提供。来場者の利用環境や同行者の状況に左右されず、安心して利用できる選択肢を実現しました。
クラウドパス 年間パスポートの主な特徴
- 申込から発券までオンラインで完結
来場者はオンラインで申込み・購入が可能となり、現地対応や事前手続きの負担を軽減します。
- オンラインで顔写真の登録が可能
申込み時に顔写真を登録でき、不正利用防止やスムーズな本人確認に対応します。
- カード版・電子版の両方に対応
同一システム上で、カード型・電子チケット型いずれの年間パスポートも申込み・運用が可能です。
- 購入から利用・管理までを一元化
チケット販売、入場認証、利用履歴管理までをクラウドパス上でまとめて運用できます。
- 既存のチケット販売フローとスムーズに連携
現在の販売・運用フローを大きく変更することなく、年間パスポートの運用を実現します。
- 施設・イベント特性に応じた柔軟な運用設計利用期間、認証方法、入場ルールなどを、施設・イベントごとに細かく設定可能です。
導入による効果・メリット
- 幅広い世代への提供が可能
カード型と電子版の併用により、年齢や利用環境を問わず、多様な来場者に対応できます。
- 運営負荷の軽減
カード・電子チケットを一元管理することで、発行・管理業務を効率化できます。
- 来場者満足度の向上
利用者が自分に合った形を選べることで、入場時の不安やトラブルを抑制します。
◼️利用イメージ 簡単オンライン事前購入の場合
１.オンラインにて事前購入
２.来場日当日、現地窓口にてカード発券
３.カード発行後お渡し
カラー紙チケットについて
◼️導入背景
クラウドパスでは、これまでオンライン・WEB購入による電子チケットや、券売機からの紙チケット発券に対応してきましたが、券売機での発券形式はレシートタイプに限られていました。
今回、カラー印刷による紙チケット発券に対応した背景には、来場者からのニーズに加え、施設・イベント運営者（導入企業）から寄せられた要望があります。
また、株式会社ユニエイムでは、過去に一般消費者を対象としたアンケート調査を実施しており、紙チケットについても以下のような評価が得られています。
図：紙チケットのほうが優れていると感じる点（複数回答）出典：株式会社ユニエイム実施 アンケート調査（n=1000）
紙チケットのほうが優れていると感じる点として、
「チケット自体が記念・思い出になる」：52.3％
「スマートフォンの充電切れを気にしなくて済む」：48.8％
「高齢の方やスマートフォンを持たない人でも扱いやすい」：35.4％
といった回答が上位を占めています。
これらの結果から、紙チケットはイベントの記念品としての価値や、端末や通信環境に依存しない安心感、幅広い世代に対応できる扱いやすさといった点で、一定の支持を得ていることが分かります。
一方で、導入企業からは、
「来場の記念として残るチケットを提供したい」
「家族連れや高齢層にも分かりやすいチケット形式にしたい」
といった声も寄せられており、運営側の観点からも紙チケットへのニーズが確認されていました。
クラウドパスでは、こうした来場者・運営者双方の声を踏まえ、電子チケットによる利便性に加え、カラー印刷による紙チケット発券にも対応することで、施設やイベントの特性に応じた柔軟なチケット提供を可能としています。
展示会にて実際に体験いただけます
今回ご紹介した年間パスポートの購入方法、および 紙チケットのカラー発券対応を含む各種機能は、
2026年1月開催の展示会にて、実際の操作を通じてご体験いただけます。
『第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO』 に出展し、
電子チケット販売システム「CLOUD PASS（クラウドパス）」の最新機能をご紹介します。
出展概要
第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO／ユニエイム（CLOUD PASS）ブース／小間番号：3-23
展示会名：
第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO
公式サイト：
https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp.html
開催日時：
2026年1月21日（水）～23日（金） 10：00～17：00
会場：
幕張メッセ 7・8ホール
アクセス：
https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/visit/access.html
出展エリア・小間番号：
第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO エリア
小間番号：3-23
展示会で体験できること
会場では、オンライン申込から現地発券・認証までの一連の流れを、
実際の画面操作・券売機操作を通じてご確認いただけます。
特に、今回リリースした新たな取り組みについては、
現場運営を想定した具体的なデモンストレーションをご用意しています。
- 電子チケット版 年間パスポートの購入・発券操作【NEW】
- 各種販売方法のデモ座席選択・配席管理、整理券機能、綴り券、イベント通貨チケット など
- 券売機でのチケット購入・発券操作【NEW】レシートタイプ／カラー用紙発券
- QRコード付きリストバンドチケットの発券【NEW】
- システム管理画面の操作体験
キャッシュレス決済や紙・電子を組み合わせた運用など、
実際の導入後をイメージしながらご確認いただける展示内容となっています。
◼️これまでの展示会の様子
ライブ・エンターテイメントEXPO2025
これまでの展示会では、多くの施設・イベント運営者様にご来場いただき、
実際の操作体験を通じて、導入後の運用イメージを具体化していただきました。
「自施設の来場者層にはどの販売方法が合うか」
「電子と紙をどう使い分けるべきか」
といった実務に即したご相談も多く、
サービスの理解を深める場として高い評価をいただいています。
会場では個別相談も可能です。
展示会当日は、現在の運営方法で感じている課題や「こんな販売方法ができたらいい」といった構想段階のご相談についても、担当者が直接お話を伺います。
システムの切り替え検討中の方はもちろん、情報収集中の段階でもお気軽にお立ち寄りください。
開催日時：
2026年1月21日（水）～23日（金） 10：00～17：00
会場：
幕張メッセ 7・8ホール
来場チケット（無料）申込ページ
https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/register.html
会場にて、皆さまにお会いできることを楽しみにしております。
今後の展望
CLOUD PASSでは、今後も施設・イベント運営者が抱える現場課題や運営方針に寄り添いながら、チケット販売・管理の選択肢を広げる機能提供を進めていきます。
電子チケットと紙チケット、オンラインと券売機といった複数の手段を組み合わせることで、より無理のない形でのデジタル化と、利用者にとってわかりやすいチケット体験の両立を支援していきます。
現在のシステムでは解決しきれていない課題や、「こんな運用ができたらいい」といった構想段階のご相談も含め、運営現場のお悩みに幅広く対応しています。
施設・イベントごとの状況に応じた最適な形を共に検討し、実現に向けたご提案を行ってまいります。
クラウドパスの実績
「CLOUD PASS」は、施設・イベント運営における効率化と顧客満足度向上を実現するソリューションとして高い評価を受けています。
総務省の後援を受けた「第18回 ASPICクラウドアワード2024」にて、基幹業務系ASP・SaaS部門 DX貢献賞を受賞、業界での信頼性と実績が証明されました。
CLOUD PASS お問い合わせ情報
サービス名称: CLOUD PASS（クラウドパス）
HP :
https://cloud-pass.info/(https://cloud-pass.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_card_colorprint0126)
電話 : 050-8881-0934
受付時間：平日10:00～19:00
E-mail：info_ticket@uniaim.co.jp
運用会社情報
会社名: 株式会社ユニエイム
HP：
https://uniaim.co.jp/
所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F
代表取締役CEO: 原口 宇志
事業内容：POSサービス事業、決済サービス事業、チケットビジネス事業、イベント関連事業、店舗運営事業
