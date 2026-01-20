DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて葛葉の誕生日を記念したゲーム内イベント「Kuzuha 2nd Birthday 最愛の貴方へ」&「夢幻楼ペアカードガチャ ～夜刀＆椿～」を開催！

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、東狐葛葉（CV：恋津田蓮也）の誕生日を記念したゲーム内イベント「Kuzuha 2nd Birthday 最愛の貴方へ」と「夢幻楼ペアカードガチャ ～夜刀＆椿～」を開催することをお知らせいたします。



公式サイト：https://mugenro.jp/(https://mugenro.jp/)


公式X：https://x.com/roman_mugenro(https://x.com/roman_mugenro)



■ストーリーイベント「Kuzuha 2nd Birthday 最愛の貴方へ」開催！




開催期間：1月20日（火）14:00 ～ 1月26日（月）22:59



本イベントでは、イベント限定のストーリーや限定アイテムを獲得することができます。


イベント夢デートやアイテムの使用で「ラブ度」が上昇し、「ストーリーチケット」を消費することなくイベント限定のストーリーを読み進めることができます。



※イベント夢デートで消費する体力は通常の夢デートと共通です。



＜イベント報酬内容＞




＜クリア特典＞


2ndBD葛葉とお揃いメイクセット、2ndBD葛葉とお揃いカラーの編み込みロング、★4【最愛の貴方へ】葛葉、その他ゲーム内アイテム



＜ラブ度特典＞


★4【最愛の貴方へ】葛葉、ストーリー「Kuzuha 2nd Birthday 最愛の貴方へ」、2ndBD葛葉カラーのお祝いドレス、2ndBD本日のお祝いミニキャラ（葛葉）、2ndBD葛葉カラーのヘアアクセ、その他ゲーム内アイテム



＜ランキング特典＞


2ndBD「最愛の貴方へ」～葛葉編～称号アバター、2ndBD本日の主役メイク～葛葉ver.～、その他ゲーム内アイテム



■期間限定「夢幻楼ペアカードガチャ ～夜刀＆椿～」開催中！




開催期間：1月20日（火）14:00 ～ 2月12日（木）15:59


本ガチャで新規登場となるカードには、ふたりの掛け合いボイスもついてきます！


※開催中イベントへの"特効効果"は付いておりません。



＜期間限定カード＞


★5【悪くない気分】夜刀（CV：テトラポット登）




★5【憧れの人】椿（CV：あさぎ夕）




※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。


※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。



【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】


タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶


ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム


プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / DMM GAMESストア / App Store / Google Play


販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）



▼出演キャスト


テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉


あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか




【Romanteen18シリーズとは】


一日の終わりに幸せな夢を。


「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。


自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。


感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。


「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。


通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。



権利表記：(C)2024 EXNOA LLC　developed by CYBIRD


Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。