DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて葛葉の誕生日を記念したゲーム内イベント「Kuzuha 2nd Birthday 最愛の貴方へ」&「夢幻楼ペアカードガチャ ～夜刀＆椿～」を開催！
DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、東狐葛葉（CV：恋津田蓮也）の誕生日を記念したゲーム内イベント「Kuzuha 2nd Birthday 最愛の貴方へ」と「夢幻楼ペアカードガチャ ～夜刀＆椿～」を開催することをお知らせいたします。
公式サイト：https://mugenro.jp/(https://mugenro.jp/)
公式X：https://x.com/roman_mugenro(https://x.com/roman_mugenro)
■ストーリーイベント「Kuzuha 2nd Birthday 最愛の貴方へ」開催！
開催期間：1月20日（火）14:00 ～ 1月26日（月）22:59
本イベントでは、イベント限定のストーリーや限定アイテムを獲得することができます。
イベント夢デートやアイテムの使用で「ラブ度」が上昇し、「ストーリーチケット」を消費することなくイベント限定のストーリーを読み進めることができます。
※イベント夢デートで消費する体力は通常の夢デートと共通です。
＜イベント報酬内容＞
＜クリア特典＞
2ndBD葛葉とお揃いメイクセット、2ndBD葛葉とお揃いカラーの編み込みロング、★4【最愛の貴方へ】葛葉、その他ゲーム内アイテム
＜ラブ度特典＞
★4【最愛の貴方へ】葛葉、ストーリー「Kuzuha 2nd Birthday 最愛の貴方へ」、2ndBD葛葉カラーのお祝いドレス、2ndBD本日のお祝いミニキャラ（葛葉）、2ndBD葛葉カラーのヘアアクセ、その他ゲーム内アイテム
＜ランキング特典＞
2ndBD「最愛の貴方へ」～葛葉編～称号アバター、2ndBD本日の主役メイク～葛葉ver.～、その他ゲーム内アイテム
■期間限定「夢幻楼ペアカードガチャ ～夜刀＆椿～」開催中！
開催期間：1月20日（火）14:00 ～ 2月12日（木）15:59
本ガチャで新規登場となるカードには、ふたりの掛け合いボイスもついてきます！
※開催中イベントへの"特効効果"は付いておりません。
＜期間限定カード＞
★5【悪くない気分】夜刀（CV：テトラポット登）
★5【憧れの人】椿（CV：あさぎ夕）
※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。
※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。
▼ゲーム起動はこちらから！
https://games.dmm.com/detail/mugenrou
【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】
タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶
ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム
プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / DMM GAMESストア / App Store / Google Play
販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）
▼出演キャスト
テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉
あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか
【Romanteen18シリーズとは】
一日の終わりに幸せな夢を。
「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。
自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。
感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。
「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。
通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。
