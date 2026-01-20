Microsoft Entra IDに対応！ Windowsログオン強化製品「YubiOn Portal」

株式会社ソフト技研

2026年1月20日

報道関係者各位

認証セキュリティソリューションYubiOnを提供する株式会社ソフト技研（代表取締役 藤田法夫 1983年設立）は、Windowsログオンのセキュリティを強化するPCログオン制御ソリューション「YubiOn Portal」（バージョン 3.0.0.1）において、2026年1月14日より、新たにMicrosoft Entra ID（旧 Azure AD）アカウントでのログオンに対応したことをお知らせします。

本アップデートにより、従来のローカルアカウント、Active Directory（AD）アカウント、マイクロソフトアカウントに加え、クラウドベースのID管理であるEntra IDアカウントを利用する企業においても、YubiKeyやATKeyを用いたワンタイムパスワード（OTP）による二要素認証（2FA）が導入可能となりました。

画像：Entra IDアカウントに対応したYubiOn Portal

▼YubiOn Portal 製品ページ https://www.yubion.com/yubion-portal

■ 開発の背景

近年、企業のITインフラはオンプレミスのActive Directoryから、クラウドネイティブなMicrosoft Entra IDへと急速に移行しています。しかし、PCのWindowsログオンにおいては、IDとパスワードのみの運用が多く、フィッシング詐欺やパスワードリスト攻撃による不正アクセスのリスクが課題となっていました。

これまで「YubiOn Portal」は、物理デバイスを用いたセキュアかつシンプルなOTP（ワンタイムパスワード）認証を強みに、ローカル環境やActive Directory環境を利用する多くの企業様のセキュリティを支えてまいりました。今回、多くのユーザー様からご要望をいただいていたEntra IDアカウントに対応することで、リモートワークやハイブリッドワークが主流となった現代のビジネス環境において、よりセキュアなエンドポイント管理を実現します。

■ 本アップデート（v3.0.0.1）の主な特徴

1. Microsoft Entra IDアカウントへの完全対応

Entra ID（旧 Azure AD）に参加したPCにおいて、Windowsログオン時にYubiKeyやATKeyによるOTP認証を強制できます。これにより、クラウドIDを利用する組織のセキュリティレベルを大幅に引き上げます。

2. ネットワーク環境に左右されない堅牢な認証をEntra ID環境でも実現

YubiKey / ATKeyのOTP機能を利用するため、認証時に複雑なプッシュ通知を待つ必要がなく、安定した二要素認証が可能です。万が一のオフライン時にも対応する柔軟性を備えています。

3. 多彩なWindowsアカウントの一元管理

今回のアップデートにより、以下すべてのWindowsアカウントタイプでYubiKey等による保護が可能になりました。

- Microsoft Entra ID アカウント（NEW）- Active Directory アカウント- マイクロソフトアカウント- ローカルアカウント

画像：YubiOn Portalのアカウント対応状況

4. 既存のYubiKey資産をそのまま活用

すでにお持ちのYubiKey（5シリーズ等）をそのまま利用可能です。追加のハードウェア投資を最小限に抑えつつ、最新のクラウド環境に合わせた認証強化が行えます。

■ 提供形態・価格

製品名： YubiOn Portal

最新バージョン： 3.0.0.1

対応アカウント： Microsoft Entra ID、Active Directory、ローカルアカウント、マイクロソフトアカウント

対応デバイス： YubiKey（5シリーズ等）、ATKey（ATKey.Pro YubiOn Model）

価格：既存のライセンス体系に準じます。詳細は弊社Webサイトまたはお問い合わせ窓口よりご確認ください。

■ 今後の展望

「YubiOn Portal」は、今後もゼロトラストセキュリティの概念に基づき、認証デバイスの多様化や最新のOSアップデートへの迅速な対応を続けてまいります。あらゆるWindows環境において「鍵」がなければ開かない安心なログオン体験を提供し、企業のDX推進をセキュリティの側面からサポートします。

【株式会社ソフト技研について】

ソフト技研は、創業以来42年間に渡り、独立系のソフトハウスとして、防災情報等の社会システム事業におけるソフトウェア開発を行ってきました。2010年からは、セキュリティ事業としてYubiOn認証ソリューションを展開しています。「あらゆる世界を良くする」を理念として、公共・社会システムおよびセキュリティソリューションを展開しています。ゼロトラストセキュリティの概念をベースに、お客様に合わせたソリューションの提供を目指しております。

【YubiOn認証ソリューションについて】

YubiOn認証ソリューションはコンピューターの多要素認証ログインからクラウド認証まで、さまざまな認証シーンに対し、FIDOベースによるパスワードレス認証など、複数の多要素認証を提供・サポートします。従来のID・パスワードログイン方式の課題を解消し、更に使いやすさを追求することで、セキュリティの強化と管理コストの削減を両立し、お客様のビジネスを強力にサポートします。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ソフト技研

YubiOn事業部 福野

本社：東京都渋谷区桜丘町4-23 渋谷桜丘ビル6F

国内事業所：札幌、仙台、神戸

TEL ：03-3477-0372

mail ：yubion@sgk.co.jp

https://www.sgk.co.jp/

https://www.yubion.com/