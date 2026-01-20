ミュージカル俳優 中桐聖弥オフィシャルファンクラブサイトを開設！
ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー / 代表取締役社長：矢内 廣）は、ミュージカル俳優中桐聖弥のオフィシャルファンクラブ（https://fan.pia.jp/seiya.nakagiri/）を、2026年1月20日(火)に開設いたしました。
中桐聖弥オフィシャルファンクラブ Dugout
「中桐聖弥オフィシャルファンクラブ Dugout」とは
ミュージカル俳優 中桐聖弥のオフィシャルファンクラブサイト。ファンクラブにご入会いただくと、ファンクラブ会員限定のコンテンツやチケット先行など様々な特典をお楽しみいただけます。
【 中桐聖弥オフィシャルファンクラブ Dugout 】
■サイトURL：https://fan.pia.jp/seiya.nakagiri/
■会費
ー【年額会員】入会金 1,000円(税込) 年会費 5,500円(税込)
ー【月額会員】月額費 500円(税込)
■会員限定コンテンツ
-チケット先行受付
※但し、各地主催者様の協力が得られた場合のみとなります。
※抽選受付となる場合もございますので予めご了承ください。
-ファンクラブサイトの限定コンテンツ閲覧
PHOTO／MOVIE等、当サイトでしか見ることの出来ない様々なコンテンツをお楽しみいただけます！
-バースデーメールの配信
-デジタル会員証の発行（年額会員限定）
ーメールマガジンの配信（不定期）
最新情報をお届けします！
※一部の特典は年額会員限定となります。
※会員特典内容は一部変更になる場合がございます。
【プロフィール】
中桐聖弥
生年月日：2000年12月20日
出身地：埼玉県
特技：タップダンス
学歴：洗足学園音楽大学音楽部ミュージカルコース首席卒業
【出演中舞台】
～2026年1月31日 ミュージカル「エリザベート」ルドルフ役
【次回出演舞台】
2026年5月～7月 ミュージカル『レッドブック～私は私を語るひと～』ジャック役
┗中桐聖弥ファンクラブ先行受付期間：1/20(火) 16:00～1/23(金) 23:59
X： https://twitter.com/seiyastitch1220
Instagram：https://www.instagram.com/seiya__nakagiri/