デロイト トーマツ、生成AI時代に適したシステム開発体制の高度化に向けた組織再編を2026年12月に実施
デリバリーセンター機能を見直し、高度なシステム開発体制の構築とデジタル領域におけるクライアントサービスの強化を図る
デロイト トーマツ グループの合同会社デロイト トーマツ（東京都千代田区、代表執行役：木村 研一）は、完全子会社であるデロイト トーマツ アクト株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：上野 聖、以下「DTakt」）について、吸収分割により当社が一部事業を承継した上で、デロイト トーマツ ノード合同会社（東京都千代田区、代表職務執行者社長：藤岡 稔大、以下「D.Node」）を存続会社とする合併を行うことを決定しました。本再編は、生成AI時代に適したシステム開発体制の高度化を目的としており、2026年12月の実施を予定しています。
合同会社デロイト トーマツは、企業のデジタル変革（DX）推進に向けて、戦略策定のアドバイザリー（Advisory）からシステムの開発・導入（Implement）、保守・運用（Operate）までを一貫して提供する「AIO（エーアイオー）」サービスを展開し、多様な経営および事業課題の解決を支援しています。
一方、システム開発を取り巻く環境は、生成AIの登場により大きく変化しています。AI活用はコーディング工程の効率化にとどまらず、要件定義などの上流工程にも広がっています。今後、開発人材にはAI活用とデータをつなぐ広範なシステム設計力に加え、クライアント視点に立った設計・開発能力が求められます。また、こうした体制を推進するには、従来の汎用的なシステムデリバリーセンターとは異なり、業界や課題に即した専門的な組織が必要とされます。今回の再編は、こうした環境変化に対応し、より高度なシステム開発体制を構築するとともに、デジタル領域におけるクライアントサービスを一層強化するものです。また、クライアントやその業界（インダストリーおよびセクター）への深い理解を基に、より多面的かつ迅速に価値を提供できる体制を目指す取り組みの一環でもあります。
DTaktは、2019年の買収により子会社化したシステムデリバリー会社を前身とし、AIOサービスの提供を担ってきました。現在は900名を超えるエンジニアが在籍し、基幹業務システムや業務アプリケーション、人事システムの導入・運用保守、CRM（Customer Relationship Management）プラットフォームの導入支援に加え、アナリティクス、生成AI、クラウドなど先進テクノロジーの導入支援も行っています。今回の再編により、エンジニアは合同会社デロイト トーマツのコンサルタントとともに、業界やサービスごとの組織に加わり、新たなAIO体制のもと、生成AI時代に適したシステム開発を担います。
また、従来からクラウドなど先端技術領域で開発・導入支援業務を行っているD.NodeはDTaktから一部人材を承継し、クラウドに加えて、生成AI、ブロックチェーン、IoT、メタバースといったエマージングテック領域の技術を融合した高度なソリューションを開発・提供する専門集団として、新たな価値創出を実現してまいります。技術資産と人材の力を最大限に活かして、独自のエンジニアリング力に磨きをかけながら、合同会社デロイト トーマツのAIおよびデータ領域のコンサルタントと共に企業のデジタル変革を加速する、新たなミッションを担います。
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
合同会社デロイト トーマツ
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/group/deloitte-tohmatsu-llc.html
デロイト トーマツ アクト株式会社
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/group/deloitte-tohmatsu-akt.html
デロイト トーマツ ノード合同会社
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/group/deloitte-tohmatsu-node.html
