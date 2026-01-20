包装用シーリング機の世界市場2026年、グローバル市場規模（全自動方式、半自動方式）・分析レポートを発表
2026年1月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「包装用シーリング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、包装用シーリング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の包装用シーリング機市場は2024年に646百万規模で評価されており、2031年には1102百万規模へ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は8.0パーセントと比較的高く、物流量の増加や包装工程の自動化需要の高まりが市場成長を後押ししています。本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の安定性について総合的に分析しています。
________________________________________
製品概要と機能特性
包装用シーリング機は、輸送時の外力から段ボール箱を保護するために用いられる自動包装装置です。回転する包装用フィルムで箱全体をしっかりと巻き付けることで、防塵性、防湿性、耐衝撃性を備えた保護層を形成します。包装作業の効率化と人件費削減に寄与し、輸送中の安全性向上にもつながるため、物流、倉庫、製造、流通分野で広く利用されています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象に数量データと定性情報を組み合わせた包括的な分析を行っています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模と将来予測
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。これらの指標は地域別および国別にも整理されており、市場全体の成長性だけでなく、各地域の需要構造や投資動向を把握できる構成となっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には国際的に事業を展開する大手メーカーと地域密着型メーカーが参入しており、技術力、装置性能、価格、保守体制を軸に競争が展開されています。主な企業としてSignode Industrial Group、Shibaura Machine、Wulftec International、Lantech、Robopac、Aetna Group、Zhejiang Dingye Machinery、Zhejiang Haina Packaging Machinery、Shanghai Weilong Packaging Equipment、Shenzhen Shuangcheng Intelligent Packaging Equipmentなどが挙げられます。各社の製品差別化と自動化技術が市場動向に大きな影響を与えています。
________________________________________
市場セグメンテーション
タイプ別では全自動方式と半自動方式に分類され、それぞれ作業規模や導入コストに応じた需要動向が分析されています。用途別では食品分野、倉庫分野、化学分野、その他に分けられており、特に倉庫および物流分野では包装効率向上を目的とした導入が進んでいます。
________________________________________
地域別市場動向
地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカを対象としています。主要国別の販売数量、消費金額、市場シェアが整理されており、電子商取引の普及度、物流基盤、製造拠点の分布が地域ごとの需要特性に反映されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「包装用シーリング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、包装用シーリング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の包装用シーリング機市場は2024年に646百万規模で評価されており、2031年には1102百万規模へ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は8.0パーセントと比較的高く、物流量の増加や包装工程の自動化需要の高まりが市場成長を後押ししています。本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の安定性について総合的に分析しています。
________________________________________
製品概要と機能特性
包装用シーリング機は、輸送時の外力から段ボール箱を保護するために用いられる自動包装装置です。回転する包装用フィルムで箱全体をしっかりと巻き付けることで、防塵性、防湿性、耐衝撃性を備えた保護層を形成します。包装作業の効率化と人件費削減に寄与し、輸送中の安全性向上にもつながるため、物流、倉庫、製造、流通分野で広く利用されています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象に数量データと定性情報を組み合わせた包括的な分析を行っています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に検証しています。さらに、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模と将来予測
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。これらの指標は地域別および国別にも整理されており、市場全体の成長性だけでなく、各地域の需要構造や投資動向を把握できる構成となっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には国際的に事業を展開する大手メーカーと地域密着型メーカーが参入しており、技術力、装置性能、価格、保守体制を軸に競争が展開されています。主な企業としてSignode Industrial Group、Shibaura Machine、Wulftec International、Lantech、Robopac、Aetna Group、Zhejiang Dingye Machinery、Zhejiang Haina Packaging Machinery、Shanghai Weilong Packaging Equipment、Shenzhen Shuangcheng Intelligent Packaging Equipmentなどが挙げられます。各社の製品差別化と自動化技術が市場動向に大きな影響を与えています。
________________________________________
市場セグメンテーション
タイプ別では全自動方式と半自動方式に分類され、それぞれ作業規模や導入コストに応じた需要動向が分析されています。用途別では食品分野、倉庫分野、化学分野、その他に分けられており、特に倉庫および物流分野では包装効率向上を目的とした導入が進んでいます。
________________________________________
地域別市場動向
地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカを対象としています。主要国別の販売数量、消費金額、市場シェアが整理されており、電子商取引の普及度、物流基盤、製造拠点の分布が地域ごとの需要特性に反映されています。