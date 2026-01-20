介護DXを推進する排尿ケアソリューション「スマートおむつシステム」が、福祉用具情報システム（TAIS）に登録 ～補助金を活用した申請対象製品としての導入が可能に～
ライフサイエンス領域のDX推進を支援するソリューションを提供するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下「JTP」）は、介護DXソリューション「スマートおむつシステム」が、公益財団法人テクノエイド協会が運営する福祉用具情報システム（Technical Aids Information System、以下「TAIS」）に登録され、2026年1月5日付でTAISコードを取得したことをお知らせします。これにより、補助金を活用した申請対象製品としての導入が可能となります。
■ TAIS登録の背景
福祉用具情報システム（TAIS）は、国内の福祉用具製造事業者又は輸入事業者から「企業」及び「福祉用具*?」に関する情報を収集・分類、体系化し、発信することで、福祉用具の適切な選定及び利用の推進に寄与するものです。
TAISに登録された製品は、介護テクノロジー導入支援補助金の対象(*?)とされており、本登録により、介護施設における「スマートおむつシステム」導入時の費用負担の軽減や補助金活用の促進が期待されます。
*?：介護テクノロジーを含む
*?：自治体による
詳細は、下記Webサイトよりご確認いただけます。
https://www.techno-tais.jp/
■ 製品の概要
＜スマートおむつシステム＞
排尿状況を自動で検知・記録し、尿量や排尿回数などのパターンを可視化することで、おむつ交換や排泄介助の適切なタイミングを判断することが可能です。利用者の健康管理および介護者の負担軽減を実現します。
・センサー
専用の尿取りパッドに装着して使用するデバイスです。排尿状況を自動で検知・記録した情報を、BluetoothやWi-Fiを介して専用の中継機からWebアプリに送信することで、リアルタイムでのモニタリングやデータ分析が可能です。
・中継機
専用の尿取りパッドに装着されたセンサーから送られてくるデータを、クラウド経由でWebアプリに転送するための“中継ポイント”です。複数のセンサーから転送されるデータを集約し、必要な情報を抜粋してWebアプリに届けます。
＜登録情報＞
1． スマートおむつシステム センサー中継機セット
・取得コード番号：02366-000001
・詳細：https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsDetail.php?RowNo=0&YouguCode1=02366&YouguCode2=000001
2． スマートおむつシステム センサー
・取得コード番号：02366-000002
・詳細：https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsDetail.php?RowNo=0&YouguCode1=02366&YouguCode2=000002
3． スマートおむつシステム 中継機
・取得コード番号：02366-000003
・詳細：https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsDetail.php?RowNo=0&YouguCode1=02366&YouguCode2=000003
今後JTPは、先進的なIoT技術を活用した介護現場の業務効率化支援により、限られた人材での質の高いケアの実現、職員の離職抑制や人材確保にも寄与し、業界の課題解決に貢献します。
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
