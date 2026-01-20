“素材”から“機能鋼材”へ：SBQ市場は2031年450億ドル規模に拡大
特殊バー品質（SBQ）とは何か──高度加工性と信頼性を兼ね備えた高付加価値鋼材
特殊バー品質（SBQ）とは、自動車、エネルギー、重機、機械加工などの分野で使用される高品質な鋼棒製品の総称である。通常の炭素鋼や構造用鋼と異なり、SBQは強度、硬度、靭性、機械加工性、耐疲労性、均質性といった物性要求が極めて高く、かつ厳格な品質管理基準をクリアした製品のみが対象となる。そのため、SBQは単なる素材ではなく、精密部品や安全性が要求される部位の信頼性を支える“機能鋼材”とも言える。ユーザーの図面や用途に応じた化学成分・熱処理仕様の調整が求められ、サプライヤーには高度な製鋼・圧延・熱処理・検査技術が必要とされる。中でも自動車のシャフト、ギア、サスペンション部品などに広く使用され、E-mobility化が進む中でも依然として需要が堅調な分野である。
世界市場は着実な成長を継続──なぜSBQの需要は拡大しているのか？
SBQ市場は成熟した素材市場でありながら、その用途の専門性と品質要求の高さから安定した成長を維持している。LP Informationのレポート「世界特殊バー品質(SBQ)市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/374390/special-bar-quality--sbq）によれば、2025年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は3.3％と予測されており、2031年には市場規模が450.33億米ドルに達すると見込まれる。この成長の背景には、まず自動車や産業機械分野における“品質高度化”の流れがある。車両の軽量化、高出力化、静音性強化、エネルギー効率向上といった要求が高まる中、構造部材や駆動部品に使用される素材にもより高い性能が求められている。また、新興国におけるインフラ投資や製造業の発展もSBQの需要を押し上げており、アジア太平洋地域を中心とした市場拡大が続いている。特にEV（電気自動車）向け部品や風力・太陽光発電のギアボックス構造材など、グリーンエネルギーと連動した需要も見逃せない。
図. 特殊バー品質(SBQ)世界総市場規模
図. 世界の特殊バー品質(SBQ)市場におけるトップ25企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争環境はどうなっているか──グローバルとローカルが混在する業界構造
SBQ市場は技術集約型であり、参入障壁が高い。グローバル市場ではCITIC、Valin Group、ArcelorMittal、SeAH Besteel、Nucor、Swiss Steel Groupなどの大手が一定の寡占状態を維持している。2024年にはトップ10企業で世界売上の約57.0%を占めており、規模の経済や品質保証体制の差異がシェアを左右する構造である。一方で、地域密着型の中堅製鋼所も多く存在し、特定アプリケーションやローカルニーズに応じた製品開発・納期対応で独自のポジションを築いている。近年では中国・インドを中心に新興メーカーの台頭も見られ、価格競争や技術競争が一段と激化している。また、ユーザーであるTier1サプライヤーや完成品メーカーとの共同開発や品質保証スキームの構築が、今後の差別化要因としてさらに重要になると考えられる。
今後の成長ドライバーと展望──SBQ市場はどこへ向かうのか？
SBQ業界の成長を後押しする主な要因は、(1)高機能鋼材の需要継続、(2)EVや再生可能エネルギー分野の拡大、(3)グローバル生産拠点の多極化、の三点である。とりわけ注目すべきは「持続可能性」への対応である。高性能かつ長寿命な素材であるSBQは、製品ライフサイクル全体で見た環境負荷削減に貢献する。また、リサイクル性の高さやスクラップ原料の活用といった観点でも環境規制対応に優れ、欧州を中心としたグリーン調達にも適合する。今後は、より高強度・高精度な製品へのニーズに応えると同時に、AIによる工程最適化、スマートファクトリー化への対応など、製造プロセス自体の革新も期待される。SBQは単なる素材ではなく、産業の進化を根底で支える戦略的部材として、企業や投資家にとって魅力ある成長分野である。
