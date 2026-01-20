生活に負けない入眠導線をつくる。起床時間から逆算する「夜のスイッチ」― ズレた日も戻れる設計思想
― 生活に強い入眠導線をつくる「ユメミライト」 ―
睡眠が続かない理由は「意志」ではなく「設計」にあった
「平日はできるのに、休日で崩れる」「早く寝ようと思うほど、眠れない」「理論は分かっているが、生活が追いつかない」。?睡眠に悩む多くの人が感じているのは、“正解が生活に合わない”という違和感です。?有限会社ドリームチームは、この課題に対し、“生活に負けない設計思想”を根底に据えた入眠サポートライト「ユメミライト」を提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339352/images/bodyimage1】
発想の起点は「夜」ではなく「朝」
一般的な睡眠改善は、「何時に寝るか」「寝る前に何をしないか」といった“夜起点”が中心です。?しかし実際の生活では、就寝時間はズレやすく、起床時間はズレにくいという現実があります。?ユメミライトが採用したのは、起床時間を起点に1日を設計する考え方。朝が決まると、夜は自然に決まり、「夜のスイッチ」を“終点”に置けばいいという整理です。
「ズレる日がある」前提で、戻れる設計
生活には必ずイレギュラーがあります（休日の寝坊、残業、体調や家族の予定など）。?ユメミライトは“ズレない理想”を求めません。
起床がズレた日は、夜のスイッチも少しズラしていい
ただし、ズラしすぎない（最大90分まで）
翌日に無理に戻さず、自然に補正する
「崩れない」より、「戻れる」ことを重視した設計です。
行動は縛らず、環境だけを切り替える
ユメミライトは、スマホを禁止しません。行動も制限しません。「◯◯してはいけない」を増やしません。?行うのはただ一つ。夜の環境を“活動モード”から“終わりモード”へ切り替えること。?NASAの照明研究をヒントにした赤色LED（波長630nm前後）で、夜間の覚醒刺激を抑え、「そろそろ休む時間」という合図を視覚的に伝える役割を担います。
28分という「ちょうどいい終わり方」
ユメミライトはスイッチを入れると、約28分後に自動で消灯します。?長すぎず、短すぎず、だらだら続かない。?この“終わりが決まっている”ことが、夜の行動を自然に着地させます。眠れても眠れなくても構いません。重要なのは、毎晩同じ「終わり方」が用意されていることです。
「続く人」を増やすためのサブスクリプション設計
「生活に合うか分からない」という声に応え、月額レンタル（初月無料）を用意。?最低利用期間なし／返却期限なし／気に入れば購入も可能。?睡眠を変える前に、“夜の終わり方が変わるか”を確かめてほしい--それが私たちの考えです。
製品概要
商品名：ユメミライト
概要：赤色LED入眠サポートライト
特長：ブルーライトゼロ／自動オフタイマー／3段階調光／特許取得
販売価格：30,230円（税込）
レンタル：月額3,000円（税込・初月無料）
URL：https://www.heallite.com/f/subscription
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339352/images/bodyimage3】
