鳥取県の魅力発信！うっとり鳥取ANAから 「羽田から鳥取・米子空港へ！朝一便がお得な新キャンペーン開始！

第25-141号

2026年1月20日

全日本空輸株式会社 山陰支店

ANAあきんど株式会社 山陰支店

全日本空輸株式会社 山陰支店・ANAあきんど株式会社 山陰支店（支店長：松本 有司、所在地：鳥取県米子市、以下「ANA 山陰支店」）は、鳥取県の魅力発信および首都圏からの観光誘客を目的に「うっとり鳥取ANA」を展開しています。

このたび、取り組みの一環として、「羽田から鳥取・米子空港へ！朝一便がお得なウェルカニキャンペーン」を実施いたします。対象期間中に東京（羽田）－鳥取線のANA291便、東京（羽田）－米子線のANA381便にご搭乗いただき、かつキャンペーンに応募登録されたANAマイレージクラブ会員の方から抽選で毎日各対象便1名様に鳥取県産の松葉がにまたは鳥取和牛をプレゼントいたします。

この機会にぜひ、ANA便で鳥取県へお越しください。

◆「うっとり鳥取ANA」公式サイト

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/area/chushikoku/local_uttori-tottori/

■羽田から鳥取・米子空港へ！朝一便がお得なウェルカニキャンペ－ン

※画像はイメージです

対象搭乗期間：2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）

キャンペーン参加登録期間：2026年1月20日（火）10:00 ～2026年2月28日（土）23:59

対象となるお客様：対象搭乗期間中に対象路線かつ対象便にご搭乗されたANAマイレージクラブ会員

対象路線・対象便：ANA291便 東京（羽田）－鳥取線、ANA381便 東京（羽田）－米子線

対象運賃：ANAマイレージクラブ会員の方がマイル積算可能な国内線全運賃

お申込み方法：下記キャンペーンサイト内の「キャンペーンへの参加登録はこちら」ボタンをクリックし、画面に従い応募ください。

キャンペーン応募登録にはANAマイレージクラブへのご入会が必要です。

キャンペーンサイト：

https://prev.www.ana.co.jp/ja/jp/mycampaign/local_tottori2312/

賞品の発送時期に関して：賞品の発送は2026年3月下旬の予定です。

当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

◇その他ご案内◇

ANAの公式YouTubeチャンネルにて鳥取県の魅力を伝える動画を配信中！

ぜひご覧ください！

①タイトル：鳥取の大人旅

https://youtu.be/yWW3o_7DJX4?si=WQyfHVc5ZkC5kzMP

『ANA公式YouTubeの「社員密着」内にある文言から引用』

ANAの客室乗務員（※以下CA）として空を飛びながら、 もう一つの拠点で暮らす 兼業CAのとっておきの な 観光地・グルメをご紹介！ 今回鳥取を案内するのは、しばちゃんです。なぜしばちゃんがが鳥取暮らしを選んだのか・・！？ ANA CA目線で楽しむ「大人だからこそ刺さる旅」 空のプロが本気でおすすめする 大人の魅力が詰まった旅を、ぜひ一緒に体感してください！





②タイトル：鳥取女子旅

https://youtu.be/KufWNHyGZCE?si=Llmps9tOlD7UQiCE

『ANA公式YouTubeの「社員密着」内にある文言から引用』

鳥取県全体がひとつのテーマパークに！ 今回は、鳥取県在住のANA客室乗務員、と、**鳥取県出身のAKB48メンバーの徳永羚海さんの2人が、鳥取のリアルな魅力を体当たりで体験する1泊2日の女子旅に出かけます！ 鳥取砂丘での絶叫アクティビティ（ファットバイク）から、隠れ家的絶品鳥取和牛グルメ、さらには全国初の砂の美術館や水木しげる記念館まで。観光名所が「アトラクション」として登場します！ 地元を知り尽くした2人が全力で楽しむ姿を通して、あなたがまだ知らない鳥取の魅力を発見してください。

以上

報道機関からのお問い合わせ先：

ANAあきんど株式会社問い合わせフォーム：https://www.ana-akindo.co.jp/contact/

ANA山陰支店 TEL:0859-35-0525 受付時間9:00～12:00、13:00～17:30（土・日・祝・年末年始を除く）