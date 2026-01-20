「時短」の先にある「提案の質」で競合に打ち勝つ。AIを“戦略的参謀”として使いこなし、成約率を向上させる実践プログラム。

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用が学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、法人向けリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」のeラーニングプラットフォームにて、2026年1月20日より新コンテンツ「セールスコース実践編」を配信開始します。本コースは、AIを単なる業務効率化ツールとして使うフェーズから、思考を深めるパートナーとして活用するフェーズへのステップアップを目指した内容です。顧客の経営情報を深く読み解き、決裁者を納得させる論理的な提案書を作成するなど、成約率を高めるための実践的なスキルを体系的に学習します。

背景・概要

現在、多くの企業で生成AIの導入が進んでいますが、メール作成や要約といった「時短」目的の活用に留まっているケースが少なくありません。営業現場においてAI活用のスピードがコモディティ化（標準化）する中、真に求められるのは「自社のことを深く理解してくれている」という圧倒的な顧客解像度に基づく「提案の質」です。こうした背景から、AIを戦略的な“参謀”として活用し、競合に打ち勝つ提案力を実現するための「実践編」を開発しました。



本講座の主な特徴

AIを営業の“共創パートナー”として活用

ChatGPTなどの生成AIを活用し、情報の整理だけでなく、提案書の論理構築や想定問答の作成など、実務に直結するワークを通じて「AIに任せるべき領域」と「人が磨くべき領域」の判断基準を明確にします。

「受注確度の向上」にフォーカスした最新カリキュラム

単なる知識習得ではなく、「明日から実践できる営業の型」の体得を重視。5つのステップ（分析・アプローチ・ロジック・パーソナライズ・シミュレーション）で、成約率を最大化させる手法を習得します。

決裁者の意思決定を支援する資料作成・図解技術

顧客の社内決裁をスムーズにするための「企画書」と、自社を選ばせるための「提案書」を作り分けるスキル、および複雑な情報を一目で伝えるSVG形式等による図解化技術を学びます。

想定受講者

本コースは、営業経験の有無を問わず、AI時代に対応した営業スキルを基礎から体系的に学びたい方を対象としています。

具体的には以下のような方々が対象です。

提供形態

- 営業担当者- 営業責任者（営業課長・部長）- マーケティング担当者- 営業企画部

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。

受講者は自分のペースで学習を進められ、必要な知識を効率的に習得できます。

お申込み方法

生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。以下のリンクよりご予約ください。

https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスにお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp



【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / YouTubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする





【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大 (きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数 14.5万人 (2026年1月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180