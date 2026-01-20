RPA・AI活用でDX推進を支援する「Robo Runner」チャットサポート3件まで無料で提供開始

Peaceful Morning株式会社

RPA・AIなど自動化ツールの活用をプロが伴走してサポートする「Robo Runner（ロボランナー）」、グループ累計700万名のDXエンジニア・コンサルタントが登録する「DX Boost」等、AI・RPA領域における包括的なDX推進支援サービスを展開するPeaceful Morning株式会社は、提供するDX推進支援サービス「Robo Runner（https://robo-runner.com/）」において、チャットサポートが3件まで無料でトライアルできる新プランを開始したことをお知らせいたします。

あわせて、無料トライアルも期間の制約を設けず、企業が自社のペースで検証できる環境を提供いたします。

これにより、「まずは相談してみたい」「ツール導入前に不明点を解消したい」といった企業様が、より気軽にRPA・AI活用を検討できるようになります。

Robo Runnerの資料をDLする :https://robo-runner.com/ebook/roborunner/無料相談を始める :https://go.rpahack.com/l/1062562/2025-12-22/3bnppz■「Robo Runner」について

Robo Runnerは、RPA、AI、BIの活用をプロが伴走して支援し、業務効率化やデータ活用を推進するDX支援サービスです。これまで、無制限のチャットサポート、オンラインMTG、e-learningコンテンツの提供を通じて、累計8,000件以上の支援実績を積み重ねてきました。

今回新たに、チャットサポートを3件まで無料で利用できる仕組みを導入したことで、

・RPAやAIに興味はあるが、何から始めれば良いかわからない

・自社業務で本当に活用できるのかを事前に確認したい

・導入前に専門家へ気軽に相談したい

といった企業様の課題に、より柔軟に対応できるようになります。

また、無料トライアルについても期間制限を設けていないため、短期間での判断を求められることなく、自社の業務に合った形でRPA・AI活用を検証可能です。近年注目が高まるCopilot（生成AI）の導入・活用支援にも対応しており、企業のDX推進を実践面から支援します。

Robo Runnerの詳細はこちら :https://robo-runner.com/無料相談アカウントの開設はこちら :https://go.rpahack.com/l/1062562/2025-12-22/3bnppzお問い合わせはこちら :https://robo-runner.com/contact/■今回の取り組みの背景

RPAや生成AIの活用が広がる一方で、「導入前の不安」や「具体的な活用イメージが持てない」といった理由から、検討が進まないケースも多く見られます。

Peaceful Morning株式会社では、こうした課題を解消するため、まずは小さく相談・検証できる環境を提供することが重要だと考え、今回の無料チャットサポートおよび期間制限なしの無料トライアルを開始しました。

■Peaceful Morning株式会社（クラウドワークスグループ）について

Peaceful Morningは、『Innovation Engine ～成長を加速させるエンジンをかける～』というミッションのもと、ローコード・DX・AIなど業務自動化テクノロジーを通じて、個人や企業・社会全体の成長を支援しています。2018年の創業からRPA・AI・DXに関する専門メディア「BUSINESS HACK（旧：RPA HACK）」、RPA/AI開発者育成サービス「Robo Runner」、国内最大級の約700万名（グループ累計）が登録するRPA・ローコードプロフェッショナルマッチングプラットフォーム「DX Boost」等、自動化・デジタルトランスフォーメーション（DX）を前に進める事業を行っております。

https://peaceful-morning.com

当社は、UiPath Training Partner Award of the Yearを2年連続で受賞しております。

▼プレスリリースはこちら▼

https://robo-runner.com/uipath-japan-partner-awards-2023-training-associate-of-the-year/

※2022年9月27日付で、「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を運営する株式会社クラウドワークスの100％子会社となりました。