さくら情報システムがテレワーク環境を刷新、データレスクライアント「セキュアコンテナ AD」を導入

e-Janネットワークス株式会社

e-Janネットワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本史郎、以下「e-Janネットワークス」）は、さくら情報システム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延充正、以下「さくら情報システム」）が、ハイブリッドワークプラットフォーム「CACHATTO（カチャット）」を基盤に提供されるデータレスクライアント「セキュアコンテナ AD」を導入したことを発表いたします。

さくら情報システム ×セキュアコンテナ 厳格なセキュリティポリシーを守りながら柔軟な働き方を実現

さくら情報システムでは、従業員がより柔軟に働ける環境を目指し、テレワークインフラ刷新の取り組みが行われています。コロナ禍を機に利用者が拡大したリモートデスクトップ「Splashtop for CACHATTO（スプラッシュトップ フォー カチャット）」の見直しを行い、同社の厳格なセキュリティポリシーに適合できる新たなテレワークインフラとして、データレスクライアント「セキュアコンテナ AD」が採用されました。現在「Splashtop for CACHATTO」から「セキュアコンテナ AD」への入れ替えが推進されています。入れ替えは、従業員のワークスタイル・業務内容を考察の上行われるため、一部の従業員では「Splashtop for CACHATTO」が引き続き使用されます。

■セキュアコンテナ AD導入前の課題

■セキュアコンテナ ADを選んだ理由

■セキュアコンテナ ADの導入による効果

- コロナ禍に利用者が拡大したリモートデスクトップ環境を、1人あたり2台のPCが必要となることから見直したい- リモートデスクトップ環境のために固定席が撤廃できず、フリーアドレス制が推進できない- 「サインアウト時にデータが消去される」仕様により「原則PCにデータを保存した上での社外持ち出し禁止」の内規を満たすことができた- 既存のActive Directoryによるユーザー管理と連携できるソリューションであった- キーボードやマウスの操作、オンライン会議の設定などがよりスムーズになり、業務効率が上がった- 「サインアウト時にデータが消去される」仕様により、一時的なデータ持ち出しなども手軽かつ安全に行えるようになったセキュアコンテナAD利用イメージ

詳細は以下事例からご覧いただけます。

さくら情報システム 導入事例： https://www.cachatto.jp/case/detail/sakura-is.html

■さくら情報システムについて

さくら情報システムは、DX支援に伴うアプリ開発・サービス提供を主事業とする会社です。1972年の設立以来、三井住友銀行ならびにSMBCグループ各社の基幹システム構築・運用業務に携わっており、長年にわたって蓄えたノウハウ、技術、信頼を基に、銀行、エネルギー、保険、不動産、IT、リース、保証、冠婚葬祭、情報通信など幅広い業種・業界のお客様のDX推進を支えています。

さくら情報システム 公式サイト： https://www.sakura-is.co.jp/

■セキュアコンテナについて

CACHATTOをプラットフォームに提供される「データレスクライアント」です。PC上のセキュアコンテナ（隔離業務領域）によるデータ保護と業務終了時のデータ削除により、端末からの情報漏洩を防止します。また、サーバーを公開しない独自のVPN接続機能を搭載しセキュアなクラウド/オンプレミスへのアクセスを提供、安全なハイブリッドワークを実現します。Active Directoryと連携し、PC起動時にセキュアコンテナを生成、セキュアコンテナ専用PCとして利用する「セキュアコンテナAD」と、セキュアコンテナと標準環境（標準Windowsユーザーアカウント）を切り替えて利用する「セキュアコンテナSwitch」２つのタイプを提供しています。

製品サイト： https://www.cachatto.jp/csc/

■CACHATTOについて

「端末にデータを残さない」という特長により、テレワークにおけるセキュリティリスクを最小限に抑えられることが決め手となり、金融業界や自治体・官公庁など様々な業種で採用されている法人向けリモートアクセスサービスです。「スマートデバイス用リモートアクセスツール」市場および「セキュア・ゲートウェイ／ブラウザ」市場において12年連続トップシェアを占めています。［累計販売実績：国内1,800社85万ユーザー超（2025年11月現在）］

製品サイト： https://www.cachatto.jp/

■e-Janネットワークス株式会社について

e-Janネットワークス株式会社は、2000年3月に設立以来、「いつでも、どこでも、安全に」を標榜し、ハイブリッドワークプラットフォーム「CACHATTO One」および関連製品の企画・開発・販売・運営を中心として事業を展開しております。

代表者名： 代表取締役 坂本史郎

従業員数： 111名（2025年4月1日現在、パートタイム従業員含む）

公式サイト： https://www.e-jan.co.jp/

※ CACHATTOは、e-Janネットワークス株式会社の登録商標です。

※ 本リリースに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。