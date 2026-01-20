Garminスマートウォッチ史上最大のカラーディスプレイと最薄・軽量ボディで幅広い世代から大好評の『Venu X1』に新色登場。『Venu X1 French Gray』を1月22日（木）に発売

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社(以下、Garmin)は、Garminスマートウォッチ史上最大となる2インチの高彩度ディスプレイと最薄かつ軽量のボディを搭載したGPSスマートウォッチ『Venu X1（ヴェニュー エックスワン）』より、新色French Gray（フレンチグレイ）を2026年1月22日（木）に発売します。

Venu X1 French Gray

『Venu X1』の特徴

●Garminスマートウォッチ史上最大となる2インチのスクエア型AMOLEDディスプレイ、厚さ7.9mmの最薄・軽量

●地図＆ゴルフコースを搭載。大きなディスプレイで見やすさや操作性も抜群です

●多彩なスポーツ＆先進のトレーニング機能と、パフォーマンスアップのためのヘルスケア機能を搭載

●LEDフラッシュライトやマイク＆スピーカーなど、日常で役立つ多彩な機能を搭載

2025年6月の発売当初より予想を超える人気を博しました。大型ディスプレイによる画面の見やすさや軽量でストレスフリーな着け心地、そしてGarminの強みであるロングバッテリーが高い評価を得ています。

【NEW】

新色には、シーンやファッションを選ばず着用できるニュアンスカラー「French Gray」を採用。やわらかな配色をデザインに取り入れ、細部にはSoft Goldを配してプレミアム感を高め、様々なファッションスタイルにマッチします。

【製品概要】

●Venu X1 French Gray （ヴェニュー エックスワン フレンチグレイ）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/90_1_3d58846f554202ae3b5a513a524d796c.jpg?v=202601200821 ]

【主な特徴】

- Garminスマートウォッチ最大のAMOLEDディスプレイ・最薄・軽量なボディ・ディスプレイは高輝度で屋外でも見やすいAMOLEDを採用。Garminウォッチで最も大きな対角2インチのスクエア型の画面。厚みは最薄の7.9mmと、本体重量40g（バンド含む）の軽量を実現。・本体（バックケース）はチタン、レンズは傷がつきにくいサファイアクリスタルを使用し、高級感と耐久性にもこだわった洗練されたデザインです。バンドは柔らかくフィット感のよいナイロンバンドで、アクティビティ中も快適に着用できます。- シリーズ初の地図機能を内蔵日本詳細地形図や世界43,000以上のゴルフコースを内蔵。大きく色鮮やかなディスプレイで、GPSによる正確な位置確認やナビゲーション、ゴルフ機能などを活用できます。- 100種類以上のスポーツアクティビティに対応ランニング、ゴルフ、筋トレ、バイク、登山など100種類以上のアクティビティに対応。ゴルフモードでは、「Approach」シリーズの最上位モデルと同等の機能を備え、鮮明なゴルフコースとスコアアップのための充実した機能を内蔵。- 先進のトレーニング機能目標に合わせたトレーニングプランを提案する「Garminコーチ」や、トレーニング負荷の適性や体の回復状態を示す「トレーニングステータス」、「リカバリータイム」など、Garmin独自のパーソナライズされた提案機能で、効率的なパフォーマンスアップとコンディション作りをサポートします。また、筋トレでは、時間や消費カロリーに加え、鍛えた筋肉部位をグラフィックで表示し、多彩なワークアウトメニューを動画でわかりやすくガイドします。- LEDフラッシュライト内蔵光の強さや赤色光への変更、SOS信号パターン点滅、ポジショニングライトなど多彩なバリエーションを備え、アクティビティ中の安全性確保や日常生活で役立ちます。- スピーカー＆マイクを搭載「音声コマンド」機能により、各種機能の呼び出しやスポーツモードの起動などを音声で操作可能。オフラインでもウォッチのコントロールが可能な「音声コマンド」、ペアリングしたスマートフォンの音声アシスタントにアクセスしてデバイス制御ができる「音声アシスタント」、「音声メモ」も活用できます。- Garminならではの長時間バッテリー稼働時間はスマートウォッチモードで約8日間、GPSモードで約16時間。- 充実のヘルスケア機能・心拍数、呼吸数、ストレスレベル、血中酸素トラッキング※、体のエネルギー状態を数値化する独自の指標Body Battery、睡眠モニタリングなど多彩なヘルスケア機能を搭載。・特に睡眠機能は、睡眠を数値とコメントで評価する「睡眠スコア」、最適な睡眠時間の提案により睡眠改善をサポートする「睡眠コーチ」、昼寝や仮眠をモニタリングする「お昼寝検出」、心拍変動から自律神経の状態を見える化する「HRVステータス」など、コンディション管理のためのパーソナライズされた様々な機能を搭載。※血中酸素トラッキングによる測定は、医療目的で使用されることを意図するものではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスの範囲で利用することを目的とするものです。- キーボード、電卓機能搭載スクエア画面を活かし、フルキーボード機能を搭載し、画面をタッチして簡単なメッセージの入力ができます。電卓機能も搭載。ちょっとした計算も手元で手軽に行えます。※テキストメッセージ用にAndroidスマートフォンに接続するか、Garmin Messengerアプリを使用する必要があります。- 万が一に備えるセーフティ機能屋外での突発的な事故や意識障害に見舞われた時、自動的に事故を検出し、あらかじめ登録した緊急連絡先に現在地を送信する事故検出機能を備えています。- 音楽再生機能Spotify、Amazon Music、LINE MUSICなどの音楽アプリ、また PC等から音楽データの保存が可能です。- キャッシュレス決済のSuica※に対応Garmin独自の決済システムGarmin PayおよびSuica対応のタッチ決済に対応。※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

左から、地図機能、ゴルフモード、トレーニングレディネス、睡眠スコア、通知機能

【Venu X1 発売中カラー】

左：Black（ブラック）、右：Moss（モス）

＜製品仕様＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/90_2_0012ee37b3af7e7bd7800862e546b328.jpg?v=202601200821 ]

製品詳細は、以下のURLからご覧ください。

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/venu-x1-gray/

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

＜本製品に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com