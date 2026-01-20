『ビジネスインクジェットプリンター導入応援キャンペーン』を1月20日より開始

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、A3カラービジネスインクジェットプリンター「PX-S7120シリーズ」を対象に『ビジネスインクジェットプリンター導入応援キャンペーン』を2026年1月20日より開始します。本キャンペーンでは、コスト削減と業務効率化を実現するビジネスインクジェットプリンターを特別価格でご提供します。

近年、オフィスでは環境負荷の低減やコスト削減へのニーズが高まっています。「PX-S7120シリーズ」は、印字プロセスで熱を使わないインクジェット方式のため、レーザープリンターに比べて低消費電力を実現。A4カラー文書は1枚あたり約7.1円（税込）（注1）、A4モノクロ文書は約2.1円（税込）（注1）と、印刷コストも低くトータルコストを抑えられます。さらに、ファーストプリントが速く、メンテナンスも簡単なので業務を止める心配がありません。特殊用紙対応や高頻度稼働にも耐え得る耐久性を備えており、文教・サービス業・医療・建設・流通・小売など、幅広い業種で活用できます。

ぜひ、この機会にインクジェットプリンターがビジネス現場へもたらす価値をご確認ください。

（注1）ランニングコスト算出条件は当社ホームページをご確認ください。

https://www.epson.jp/products/printer/sokutei.htm#bizprinter05



【キャンペーン概要】

（注2）エプソンダイレクトショップ販売価格（税込）（注3）

（注3）エプソンダイレクトショップ（エプソン直販サイト）の販売価格（税込）は2026年1月20日現在のものであり、各販売店での販売価格を拘束するものではありません。各販売店における販売価格は、各販売店にお問い合わせください。

・キャンペーン期間

受注期間：2026年1月20日～2026年4月30日

エプソンダイレクトショップ（エプソン直販サイト）は2026年1月20日～2026年4月30日17

時受注分までとなります。

納品期間：2026年1月26日～2026年5月29日



・キャンペーン商品のご購入方法について

各販売店様または各社ECサイトでキャンペーン型番をご指定の上、ご購入ください。

・お問い合わせ先

エプソン インフォメーションセンター（ビジネスインクジェット）

電話番号：050-3155-8700、042-507-6474

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜・祝日および当社指定休日を除く）



▼「PX-S7120シリーズ」の詳細は、以下ページをご確認ください。

https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxm7120f_pxs7120/

●「Heat-Free Technology」で未来をつくる

紙へのプリントに深く関わってきたエプソンは、インク吐出に「熱を使わない」プリンターを広くご利用いただくことが、環境対策のひとつと考えます。

熱を使わずにインクを吐出する、エプソン独創の「Heat-Free Technology」を採用したピエゾ方式インクジェットプリンターは他のプリント方式に比べてシンプル構造と低消費電力を実現。また、ファーストプリントが速く、交換部品も少ないプリンターは低環境負荷とともに高生産化にも貢献します。

Heat-Free Technologyがもたらす4つの価値

（注）当社マイクロピエゾの原理的優位性の説明であり、インクジェットプリンターの商品性能の説明ではありません。

1.低消費電力でエネルギーとコスト削減

2.省資源による環境負荷低減

3.安定した高速印刷で業務効率アップ

4.低メンテナンスによる生産性向上

詳細は https://www.epson.jp/products/environment/heatfree/ をご覧ください。

以上