サウナ特化型デジタルサイネージ「フロサウナTV」にて「Cycle.me」ブランド広告の放映を開始

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、2025年11月24日（月）より、フロサウナ専門チャンネル「フロサウナTV」にて、株式会社ドットミー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：知念孝祥ジョナサン、以下「ドットミー」）が展開するウェルビーイングブランド「Cycle.me」の広告放映を開始したことをお知らせいたします。

本施策を通じて、フロサウナTVで「Cycle.me」の世界観を届けながら、Wizはサウナ市場での新たな広告価値創出と“ウェルネス文化”の浸透を推進してまいります。

「Cycle.me」との取り組み

Wizは、サウナという“整う”体験を求める利用者が集まる空間に着目し、健康意識やセルフケアへの関心が高い方々へブランドの魅力を届ける広告展開を進めています。本施策では、「Cycle.me」が掲げる“おいしさと栄養を両立したインナーケア習慣”というブランドの提案を、「フロサウナTV」を通じてサウナ利用者へ広くお届けすることを目的に広告配信を開始しました。実際に水分補給を行う“サウナ内”で新習慣ウォーターの広告を流すことで、ブランドの価値をより身近に感じてもらい、豊かな体験価値の創出を目指します。

放映概要

放映期間

2025年11月24日（月）～2026年5月31日（日）

放映媒体

フロサウナTV（サウナ施設内デジタルサイネージ）

放映内容

フロサウナTVで放映する「Cycle.me」のCMでは、水分補給で栄養がとれる「食物繊維がとれる水」と「たんぱく質がとれる水」の魅力をストレートに表現しています。味わい・カロリーにも言及し、「ふつうの水か、ちょっとすごい水か。」というメッセージで、日々の栄養補給への意識を前向きに変えたいというランドの想いを伝えています。

※放映内容は変更となる場合がございます。

「Cycle.me」CM 15秒

「食物繊維がとれる水」篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dRbCvYDXDGA ]

「たんぱく質がとれる水」篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ydXYB70UOjY ]

「Cycle.me」について

ブランドの開発・運営を行う三井物産発のスタートアップ企業ドットミーが手掛ける食品ブランド。「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げ、"おいしさと栄養"を両立するインナーケア習慣を提案しています。

▼「Cycle.me」公式ページ

https://cycle.me/

「フロサウナTV」について

「フロサウナTV」は、温浴施設やサウナ室に設置したデジタルサイネージを通じて、サウナ利用者に向けたオリジナルコンテンツを配信する新しいメディアです。深いリラックス状態にある利用者に、強く印象に残る情報や広告を届けることで、新たな体験価値と広告効果を創出します。 また、サウナ時間の充実、高い広告効果、サウナ業界の活性化、そしてサウナ利用者という特定のターゲットに絞った効果的な広告展開が期待できます。

お問い合わせ

本件に関するご質問・ご相談等は、以下までお気軽にお問合せください。

担当：永田

電話：050-1780-8962

メール：signage-division@012grp.co.jp

（土日祝除く 9:00～18:00）

株式会社ドットミーについて

株式会社ドットミーは、「自分らしく生きる、をつくる」をミッションに、ブランド事業を行う三井物産発のスタートアップ企業です。「とらなきゃに、しあわせを。」をコンセプトに1日のライフスタイルに寄り添う商品をご提案する"Cycle.me（サイクルミー）"を展開しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ドットミー

所在地：東京都千代田区神田駿河台二丁目3番地6 CIRCLES御茶ノ水8階

代表者：知念 孝祥ジョナサン

設立：2021年7月

事業内容：自社ブランドの開発・販売、パートナーとの共同ブランドの開発・販売

HP：https://dot-me.co.jp/

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/