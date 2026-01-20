株式会社TOKAIコミュニケーションズ

2026年1月20日

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

モバイルサービス“LIBMO”

「LIBMO×CATVセット割」の対象CATV会社を拡大

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長 高橋 強、以下 当社）は、一部の当社グループCATV会社の対象サービスをご利用のお客様向けに、当社のモバイルサービス“LIBMO”とのセット割引「LIBMO×CATVセット割」を提供しております。このたび、対象のグループCATV会社を更に拡大し、株式会社倉敷ケーブルテレビ（本社：岡山県倉敷市）、エルシーブイ株式会社（本社：長野県諏訪市）、および仙台CATV株式会社（本社：宮城県仙台市）の3社でも、「LIBMO×CATVセット割」の提供を開始いたします。

「LIBMO×CATVセット割」は、LIBMOとCATV会社のセット割対象サービスのご利用により、LIBMO 1回線につき、月額220円割引いたします（最大5回線 月額1,100円割引）。

LIBMOはお得な回線利用料に加え、価格がお手頃な最新端末も豊富に取り扱っています。地域密着で事業を営むグループCATV会社とともに、放送、ブロードバンドインターネットに、モバイルサービスを加え、お客様に長期にわたってご利用いただけるよう努めてまいります。

当社は、ＴＯＫＡＩグループのコーポレートメッセージ「暮らしに社会にもっと笑顔を。」のもと、お客様のモバイルライフをより楽しく豊かにすることを目指し、今後もより良いサービスの提供に努めてまいります。

【受付開始日】

2026年1月28日

※LIBMO×CATVセット割は、LIBMOマイページより申込できます。

【LIBMO×CATVセット割概要】

LIBMO×CATVセット割概要

【新たに対象となるCATV会社一覧】

新たに対象となるCATV会社一覧

【補足】

・LIBMOは、株式会社NTTドコモの回線を利用したMVNOモバイルサービスです。

・「LIBMO×CATVセット割」を既に開始しているグループCATV会社

・株式会社TOKAIケーブルネットワーク（本社：静岡県沼津市）

・株式会社トコちゃんねる静岡（本社：静岡県静岡市）

・株式会社いちはらケーブルテレビ（本社：千葉県市原市）

・厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社（本社：神奈川県厚木市）

・東京ベイネットワーク株式会社（本社：東京都江東区）

・サービス内容の詳細につきましては、下記サイトをご確認ください。

LIBMO公式サイト URL：https://www.libmo.jp/

・本記事に掲載の金額はすべて税込です。

* 記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。

【本発表内容に関するお問い合わせ】

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

コンシューマ事業本部 移動体通信事業部 営業推進部

TEL：054-397-3552（受付時間 平日 10:00～18:00）

Email： LIBMO-SALES@tokai-grp.co.jp

【LIBMOサービスに関するお問い合わせ】

LIBMOお客様センター

TEL ： 0120-27-1146 (受付時間 10：00～19：00)

【別紙】◇LIBMO×CATVセット割 対象プラン/サービス

LIBMO対象プラン

LIBMO対象プラン

新規に対象となるCATV会社のセット割対象サービス

新規に対象となるCATV会社のセット割対象サービス