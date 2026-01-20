THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：亀田信吾、東証スタンダード：3823、以下「当社」）は、100％子会社である株式会社グッドマン（以下「グッドマン」）および株式会社WHDCアクロディア（以下「WHDCアクロディア」）の技術・ノウハウを融合し、マンション・ビル・大型施設等を対象とした漏水管理ソリューションの開発を推進しておりますので、お知らせいたします。今夏頃のサービス提供開始をめざし、開発を進めてまいります。

1．本取り組みの位置付け

本取り組みは、当社グループの成長戦略における中核施策の一つとして位置付けられており、グループ各社が有する経営資源とAI最先端技術を戦略的に融合することで、グループシナジーを最大限に発揮し、中長期的な事業成長および収益機会の拡大を図るものです。

2．本事業の概要

本事業では、グッドマンが有する漏水探索機器分野における高い技術力と実績、WHDCアクロディアの開発技術、当社が保有する事業基盤、顧客ネットワーク、事業開発ノウハウを有機的に組み合わせ、開発から販売、運用までを一体化した事業モデルの構築を目指します。

これにより、単独では実現が難しいスピードでの市場投入および導入拡大が可能となり、競争優位性の高いサービス展開が期待されます。

3．収益モデルの確立

当社グループ内の既存顧客基盤やパートナー網を活用したクロスセルおよび共同提案を推進することで、施設向け漏水管理サービスの早期普及を図るとともに、漏水探索機器の販売によるフロー収益と、マンション・ビル・大型施設向け漏水管理ソリューションの運営を組み合わせた収益モデルの確立を進めてまいります。

さらに、グループ横断で蓄積される漏水・施設管理データをAI技術により高度に分析・活用することで、サービスの高度化や新たな付加価値創出を図り、継続的な収益拡大につなげていく方針です。

4．今後の展開

既存建物への導入を軸としつつ、新規物件への予防保全ソリューションとしての展開も視野に入れ、施設管理・資産保全分野へとサービス領域を段階的に拡大してまいります。

本事業を当社グループ全体における中長期的な成長ドライバーの一つとして育成し、グループ各社の収益基盤強化および企業価値の向上に努めてまいります。

5．今後の見通し

本件による当期業績への影響は現時点では限定的であるものの、中長期的にはグループシナジーの顕在化を通じて持続的な成長に寄与するものと期待しております。開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

会社概要

■株式会社グッドマン

所在地：神奈川県横浜市金沢区六浦東2-3-3

設立：1988年3月5日

代表者：代表取締役 大貫公寛

事業内容：漏水探索機器・埋設物探索機器・通信線測定器等の輸入販売、国内製造品の開発・販売

URL：https://www.goodman-inc.co.jp

■WHDCアクロディア株式会社

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立：2023年6月30日

代表者：代表取締役社長 窪田 圭一

事業内容：スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供、その他

URL：https://acrodea.co.jp

■THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立：2004年7月

上場：東証スタンダード（3823）

代表者：代表取締役社長 亀田信吾

事業内容：新規事業の立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社への経営指導

URL：https://twhdc.co.jp