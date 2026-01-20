介護付有料老人ホーム「ＡＬＳＯＫケアホーム横浜港南台」2026年2月開設

ＡＬＳＯＫ介護株式会社

ＡＬＳＯＫ介護株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：熊谷 敬）は、2026年2月、介護付有料老人ホーム「ＡＬＳＯＫケアホーム横浜港南台」を新たに開設いたします。

当社は現在、埼玉・東京・神奈川・千葉を中心に147拠点（2026年1月時点）の高齢者向けホームを運営しています。このたび開設する「ＡＬＳＯＫケアホーム横浜港南台」は、3階建て・73室のを備えた、当社でも有数の規模を誇る大型ホームです。「お客様に寄り添い、自分らしい暮らしをサポート」の事業理念のもと、自由度の高い生活環境を提供いたします。医療面では、日中の看護師常駐に加え、夜間はオンコール体制により24時間の医療連携を確保。医療的ケアが必要な方にも、安心してお過ごしいただける体制を整えています。アクセスはJR根岸線「港南台」「洋光台」の2駅から徒歩圏内と利便性が高く、全居室（18平方メートル ）には、トイレ・洗面化粧台のほか、ナースコールや見守り支援システムを完備しています。

開設に先立ち、入居をご検討の皆さまを対象に、1月23日より現地にて「完成披露内覧会（入居相談会）」を開催いたします。

ＡＬＳＯＫケアホーム横浜港南台 外観（完成予想ＣＧ）「完成披露内覧会（入居相談会）」

・開催日：1月23日（金）～31日（土）

・時間：各日10：00～17：00

※事前予約制

ご希望の日時を前日までにご予約ください。

●お問合せ・ご予約

・ＡＬＳＯＫ介護お客様相談窓口

フリーダイヤル 0120ｰ294ｰ772

受付時間 8：30～17：30

・場所：「ＡＬＳＯＫケアホーム横浜港南台」

横浜市港南区日野中央三丁目15番2号

アクセス：JR根岸線「港南台」駅徒歩約15分・「洋光台」駅徒歩約16分

「ＡＬＳＯＫケアホーム横浜港南台」では、ＡＬＳＯＫ介護が大切にする「自立支援・自己決定・尊厳の保持」のケア３原則に基づき、お客様が「自分でできる」喜びを感じ、「自分で選ぶ」力を発揮できるよう支援いたします。お客様がこれまで大切にしてこられた習慣や価値観を尊重し、その人生を未来へとつなぐために、お客様と共に歩み、共に考え、共に生きる姿勢を大切にしながら、心を込めてサービスを提供してまいります。

介護付有料老人ホーム「ＡＬＳＯＫケアホーム横浜港南台」の特徴

・お客様の夢をかなえる取り組み『スマ★サポ（スマイルライフサポート）』

当ホームでは、お客様お一人おひとりが“自分らしく”心豊かな毎日をお過ごしいただけるよう、その方の「やりたい」という思いに寄り添い、形にしていく個別ケアプログラム『スマ★サポ（スマイルライフサポート）』をご提供します。特別な日のためのお食事アレンジ、お好みに合わせたオーダーメイドの外出支援、心身を穏やかに整える音楽療法、さらにはメイクや美容ケアなど、暮らしに彩りを添える多彩なメニューをご用意しています。これらのプログラムは、介護保険の対象外となる有償のオプションサービスとして、お客様のご希望に応じて自由にお選びいただけます。日々の生活に小さな喜びやときめきを感じていただけるよう、スタッフが寄り添いながら、お客様のペースに合わせて丁寧にサポートいたします。「自分らしい暮らし」をあきらめないための、もう一歩の楽しみを叶えるサービスとして、ぜひご活用ください。

食事パフォーマンス外出支援プログラムアニマルセラピー・種類豊富な健康増進コンテンツ

シニア世代の課題である「脳」と「脚」の健康維持・向上を目的とした運動、体幹を使った全身運動やヨガなど、ＡＬＳＯＫ介護が独自に開発した多彩な健康増進プログラムをご用意しています。楽しみながら継続できる内容で、日々の生活の向上をサポートします。

施設概要

「ＡＬＳＯＫケアホーム横浜港南台」公式ページ

https://kaigo.alsok.co.jp/facility/search/detail/394

■開設日：2026年2月1日（日）

■類型：介護付有料老人ホーム

■住所：〒234-0053 神奈川県横浜市港南区日野中央三丁目15番2号

■アクセス：JR根岸線 「港南台」駅徒歩約15分・「洋光台」駅徒歩約16分

■敷地面積／延床面積：2,239.79平方メートル ／2,272.43平方メートル 程度

■建物構造・規模：鉄骨造地上３階建

■居室数：73室（定員73名）

■職員体制：３：１以上

■入居時要件：要介護１～5

■介護保険：特定施設入居者生活介護

■土地・建物の権利形態：賃借

■居住の権利形態：利用権方式

■利用料の支払方式：月払い

■利用料金：敷金396,000円（非課税）月額利用料214,990円（税込）

月額利用料内訳：家賃・管理費・食費 ※医療／介護保険負担分別途

■居室面積：18平方メートル 程度

■居室付帯設備

見守り支援システム・トイレ・洗面化粧台・ナースコール・エアコン・クローゼット・カーテン・

収納スペース・照明器具・火災報知器・スプリンクラー・テレビ回線

■主な共用施設

食堂（談話室）・リビング・一般浴室・機械浴室・相談室・健康管理室・館内Wi-Fi完備

以上