一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（代表理事：小島薫、略称：TDBC）は、第30回トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会において代表理事の小島薫が事例講演で登壇することをお知らせします。

国土交通省 トラック・物流荷主特別対策室（トラック・物流Gメン）では、毎月、物流課題解決に向けたオンライン説明会を開催しています。 物流効率化法で昨年4月1日より積載効率の向上や、荷待ち、荷役等時間の短縮が努力義務化されており、どのように実践したらよいか悩まれている荷主企業、運送事業者も多いと思います。

また昨年12月には、下請法および貨物自動車運送事業法の働きかけにより元請運送事業者、着荷主企業が、それぞれ勧告を受けています。

スピードをもった対応が求められています。多くの荷主企業、運送事業者の参加を期待しています。

開催概要

◇開催日 令和8年 1月 23日（金）10：00-、15：00-

（１日２回開催、小島の登壇は午後の部）

◇主催 国土交通省トラック・物流荷主特別対策室

◇詳細・参加方法 https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/00001_01682.html

◇事務局 中国運輸局 自動車交通部 貨物課

プログラム

（午前の部）10:00-12:00

〇（10:00-10:10頃）参加者に対して実施した事前アンケート結果共有

〇（10:10-10:15頃）関係者の問題意識共有

〇（10:15-10:30頃）最近のトピック（各省報道発表資料より）

〇（10:30-10:55頃）改正物流法関係質疑応答

（10:55-11:05頃）-休憩-

〇（11:05-10:50頃）「中小受託取引適正化法等について」公正取引委員会様

○その他参考情報

（午後の部）15:00-16:00

〇（15:00-15:10頃）参加者に対して実施した事前アンケート結果共有

〇（15:10-15:15頃）関係者の問題意識共有

〇（15:15-15:30頃）最近のトピック（各省報道発表資料より）

〇（15:30-15:55頃）改正物流法関係質疑応答

（15:55-16:05頃）-休憩-

〇（16:05-16:50頃）物流関係者からの事例紹介

「物流の全体最適に向けた情報の標準化（仮）」

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会様、株式会社traevo様

○その他参考情報

物流事業者の皆様は、是非契約の相手方となる発・着荷主事業者の皆様もお誘いの

うえご参加ください。

◇株式会社traevoについて https://traevo.jp/

設立 2022年1月7日

所在地 東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 代表取締役社長 鈴木 久夫

事業内容 動態管理プラットフォームサービスの開発・運営

株主 ウイングアーク１ｓｔ株式会社、鈴与株式会社、トランコム株式会社、株式会社トランストロン

矢崎エナジーシステム株式会社、株式会社首都圏ホールディングス、三興物流株式会社

株式会社セイリョウライン、株式会社グローバルワイズ、物流企画サポート株式会社

大河原運送株式会社、茨城乳配株式会社、株式会社データ・テック、

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

TDBCは運輸業界と発着荷主企業、地方自治体、ICTなど多様な業種のサポート企業が連携し、デジタルテクノロジーを利用することで運輸業界を安心・安全・エコロジーな社会基盤に変革し、業界・社会に貢献することを目的として2016年に設立されました。200社を超える会員が業界の課題解決のためオープンに活動しています。 https://tdbc.or.jp/