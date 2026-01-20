歌舞伎町の朝を綺麗に。パーソナルジムBEYONDのトレーナー有志が地域清掃活動を実施

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹）が運営するBEYONDのパーソナルトレーナー有志は、2026年1月11日（日）、東京都新宿区・歌舞伎町にて地域清掃活動を実施しました。

本取り組みは「BEYONDトラッシュバスターズ」と名付けられた有志活動で、今回で5回目の開催となります。当日は東京エリアのBEYONDに所属するトレーナーが参加し、朝の歌舞伎町エリアのゴミ拾いを行いました。

BEYONDでは、パーソナルジムの運営を通じてお客様の健康を支えるだけでなく、地域社会への貢献や、トレーナー同士のコミュニティ形成も大切にしています。

なお、次回の清掃活動は2026年2月8日（日）竹下通りでの実施を予定しており、今後も継続的な開催を予定しています。

実施概要

・活動名：BEYONDトラッシュバスターズ（地域清掃活動）

・実施日：2026年1月11日（日）

・実施場所：東京都新宿区 歌舞伎町周辺

・参加者：BEYONDパーソナルトレーナー

今後の展望

BEYONDでは、全国に広がるトレーナー・お客様とのつながりを、ひとつの大きなコミュニティとして捉えています。各地域で行われる清掃活動や社会貢献の取り組みも、そのコミュニティを育む大切な活動のひとつです。今後もBEYONDを通じて、より多くの方に「豊かさ」を提供できるよう、活動の幅を広げていきます。

【会社概要】

会社名：株式会社ワールドフィット

代表者：代表取締役 高城 大樹

本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F

設立：2017年4月

事業内容：

パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】など複数のフィットネススタジオおよび、ヘルスケアブランド【BeEARTH】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】の運営

URL：https://world-fit.co.jp/

