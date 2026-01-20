【aimerfeelバレンタイン2026】いつもよりちょっと“特別”な私へ。自分らしい輝きを引き出す、バレンタインランジェリー特集を公開
ソックコウベ株式会社(兵庫県神戸市、代表取締役：日ノ本欽也)が運営するランジェリーブランドaimerfeel(エメフィール)は、2026年バレンタイン特集を公開いたしました。どのシーンでも可愛くつけられて気分の上がるランジェリーをタイプ別にご紹介。自分へのご褒美としてチョコレートを選ぶ方が増える中、このバレンタインは"自分にぴったりのバレンタインランジェリー”を見つけてみませんか？
バレンタイン特集2026 :
https://shop.aimerfeel.jp/shop/pages/other22_contents01.aspx?srsltid=AfmBOoqtADM2VyCeqnFOvFCT_L7IWanOqEFiT5DJTEb_2xUZseaFj8s7
自分へのプレゼント以外に、特集では恋人やパートナーとおそろいで楽しめる、ギフトにもぴったりな「おそろいショーツ」もご紹介しております。
Valentine Campaignについて
バレンタインキャンペーンは、公式通販サイトと実店舗それぞれお楽しみいただけるように、実施内容・期間を変えて展開しております。
【実店舗】
ラッピングBAG(小）
ラッピングBAG メンズ(小)※実店舗限定アイテム
・実施内容
ショーツを3点以上お買い上げで、ご希望の方にプレゼント。
・実施期間
2026年1月30日(金)~2月14日(土)まで。
【公式通販サイト】
カラーはおまかせ。いずれかプレゼント(ハート)
・実施内容
以下(１.,２.)の条件をクリアでラッピング巾着をプレゼント！
※ショッピングバッグ(手提げ袋)はつきません。
１. 1回のご注文金額合計5,500円（税込）以上
２.ご注文の備考欄に「バレンタインキャンペーン」と記入
ショッピングバッグ(手提げ袋)が必要な方は、別途以下よりご購入下さい。
購入ページ：https://shop.aimerfeel.jp/shop/g/g99980011/
・実施期間
～2026年2月14日(土)23:59まで。
「aimerfeel(エメフィール)」について
「カッコいいも、かわいいもみんな叶えてほしい！」そんな欲張りでトレンドやファッションに敏感な女性のためのランジェリーブランド。高品質で機能的なブラジャーやショーツを豊富なサイズ展開とお手頃価格で販売しており、幅広い年代の女性から支持されております。
aimerfeelは、184店舗（2025年12月現在、日本国内141店舗、韓国42店舗、台湾1店舗）と日本をはじめアジア各国でECサイトを展開しております。
Instagram：@aimerfeel_official
X（旧Twitter）: @aimerfeel
Facebook: @aimerfeel.by.sockkobe
Tik-Tok: @aimerfeel_official
LINE: @aimerfeel
【会社概要】
ソックコウベ株式会社（https://sockkobe.co.jp/）
本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート5F
事業内容：インナーウェア（ブラジャー、ショーツ、ランジェリー）、ルームウェア等の製造、販売