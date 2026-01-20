【支援額850万円・約1,000名が参加】プロバレエYouTuberヤマカイ＆ネレアが手がける約1年ぶりの新作『くるみ割り人形 The Ballet Show』クラウドファンディング終了報告

株式会社ワイブロ

株式会社ワイブロ（住所：東京都港区／代表取締役：山本大輔）が運営するエンタメバレエ団「The Ballet Show（ザ・バレエショウ）」は、2025年10月26日より実施した『くるみ割り人形 The Ballet Show』を実現するためのクラウドファンディングの支援募集プロジェクトにつきまして、約1,000名様の支援者を獲得し、最終的な支援金額が支援総額850万円を突破したことをお知らせします。

いただいた支援金は、出演ダンサーの報酬・旅費、会場費、舞台演出のクオリティ向上、そして“観客参加型の体験演出”の実装などに充当し、「The Ballet Show（以下、当バレエ団）」ならではの新しい『くるみ割り人形』を創り、公演にお越しいただく皆さまに最大の楽しさを届けるために活用します。





今回のクラウドファンディングについて

本プロジェクトでお寄せいただいた支援金は、出演ダンサーの報酬・旅費、会場費、舞台演出のクオリティ向上、ならびに“観客参加型の体験演出”の実装などに充当し、当バレエ団ならではの新しい『くるみ割り人形』の制作および公演の実現に活用してまいります。

昨年上演した『アラジン The Ballet Show』『美女と野獣 The Ballet Show』に続く新作として、『くるみ割り人形 The Ballet Show』の制作が始動しました。

本作では、出演ダンサー数が当バレエ団史上最多となるほか、舞台美術・映像・照明・音楽といった演出要素をすべて一から再構築する、これまで以上に革新的な新制作として準備を進めてきました。



今回のクラウドファンディングは、単に一公演を成功させるための取り組みではありません。「The Ballet Show」は一過性の企画ではなく、バレエ団として持続的に活動していく形を築くことを目的としたプロジェクトです。

バレエは、ダンサーの表現力だけでなく、舞台美術・照明・音楽・衣装・映像など、多くの要素が融合して完成する総合芸術であり、興行として上演し続けるためには相応の制作資金が必要となります。



一方で、これまでの『アラジン』『美女と野獣』『白雪姫』の公演を通じて、「もっと応援したい」「作品づくりに関わりたい」「クラウドファンディングを実施してほしい」といった声を、多くのファンの皆様からいただいてきました。そうした声を受け、当バレエ団では過去作品から継続してクラウドファンディングを実施しています。

クラウドファンディングは、資金調達にとどまらず、支援という形で想いを共有し、ダンサーや舞台を支えるスタッフ、そして観客やファンの皆様が三位一体となって作品を創り上げる、新しい形のバレエ団を実現するための仕組みだと考えています。



また、一般販売では入手できない限定グッズやDVD、リハーサル見学権などのリターンも、毎回好評を博しており、舞台の裏側や制作過程に触れられる体験として高い評価をいただいてきました。これらの取り組みも、当バレエ団ならではの“観るだけで終わらないバレエ体験”の一環です。



今回の『くるみ割り人形 The Ballet Show』クラウドファンディングも、バレエという文化を未来へつなぎ、ダンサーが持続的に活動できる環境を整えながら、観客の皆様と共に作品を育てていくことを目標として実施しました。

【クラウドファンディング 850 万円突破！】ご支援いただき誠にありがとうございました

本作の制作にあたり実施したクラウドファンディングでは、985名の支援者の皆様からの温かいご支援により、総額8,548,500円のご支援をいただきました。

応援してくださったすべての皆様に、心より御礼申し上げます。



ご支援金は、舞台セット・照明・衣装などの演出強化に活用し、より華やかで完成度の高い新作舞台の実現を目指してまいります。

キャスト・運営陣に加え、ご支援いただいた皆様と共に創り上げる『くるみ割り人形 The Ballet Show』を、ぜひ劇場でご体感ください。

新作『くるみ割り人形』制作進行中！

当バレエ団は、映像・照明・舞台美術・音楽演出を統合した“エンタメバレエ”として、バレエを初めて観る方も直感的に楽しめる体験を追求してきました。

新作『くるみ割り人形 The Ballet Show』においても、その思想をさらに進化させ、鋭意制作を進めて

います。

本作では、「クリスマスの夜、とある少女が夢と魔法の国で本当の優しさを見つけるお話」をテーマに世界中で親しまれてきた名作『くるみ割り人形』の物語を、初めて触れる方にもわかりやすく、そして心から楽しめる舞台構成を目指しています。

プロジェクションマッピングによる空間演出で世界観を拡張し、物語が自然と届く振付とオリジナルストーリー、さらに他ジャンルダンスとの躍動的な共演を組み合わせることで、五感を刺激する総合芸術として再構築します。

振付・演出面では、クラシックバレエを軸にしながら、さまざまなジャンルの芸術表現と融合させるのも当バレエ団ならではの特徴です。音楽、身体表現、映像美が一体となり、劇場全体で物語を“体感する”舞台を創り上げます。

また、先日のプレスリリースでも発表した通り、より多くの方に『くるみ割り人形』の物語に親しんでいただくため、現在オリジナル絵本の制作も進行中です。

次回のリリースでは、この絵本についての詳細もお知らせできる予定ですので、ぜひご期待ください。

舞台を観る前から物語の世界に触れ、観劇体験をより深めていただくための取り組みとして位置づけています。

本作では、クララの“夢物語”にとどまらず、「誰かと心を通わせること」「勇気をもって一歩踏み出すこと」といった感覚を、観客の皆様と共有できる舞台を目指します。

テーマパークやショーを思わせる没入型の演出、来場者が楽しめる企画など、前作を超えるアップデートも複数進行中です。完成に向けて進化し続ける『くるみ割り人形 The Ballet Show』に、どうぞご期待ください。

公演についてはこちらもチェック

『The Ballet Show くるみ割り人形』についての詳しい情報やこれまでの活動については、過去のプレスリリースもぜひご覧ください。

・SNS総再生数10億回超*、観客満足度99％**のエンタメバレエ団がついに“世界三大バレエ”の名作を新制作！『The Ballet Show』の新作が2026年2月東京・大阪で上演決定！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000162880.html

・【わずか30分で一部チケット完売*¹】観客満足度99％*²、SNS総再生数10億回超*³のエンタメバレエ団が贈る『くるみ割り人形 The Ballet Show』一般販売10月10日開始！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000162880.html

・【東京公演の全席完売*¹＆大好評につき】『くるみ割り人形 The Ballet Show』東京“追加公演”2/21(土)17:00 開催決定！主要キャスト＆新ビジュアルも発表！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000162880.html

・絶賛制作中！The Ballet Show史上初の絵本「クララのくるみ割り人形」ラフ画初公開！来春発売に先駆け、本日よりヤマカイサンタのクリスマスプレゼントとして「限定動画＆ラフ画」を期間限定配信！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000162880.html

【公演概要】SSS席完売！東京・大阪ともにチケット残りわずか！

【追加公演：東京】

・2月21日（土）16:00開場 17:00開演／19:30終演予定

▽販売チケットは公式 LINEまたは下記URLより購入できます。

東京公演：https://teket.jp/15767/60356

【販売中：大阪】大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）

・2月14日（土）15:30開場 16:30開演／19:00 終演予定

・2月15日（日）11:00開場 12:00開演／14:30 終演予定

▽販売チケットは下記URLまたは公式LINEより購入できます。

大阪公演：https://teket.jp/15767/57492

【完売：東京】東京かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

・2月21日（土）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定

・2月22日（日）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定



チケット発売後、多くの反響をいただいており、東京公演は追加公演含め全席完売となりました。

大阪公演もまもなく完売予定となっておりますので、是非この機会にチケットのご購入をお待ちしております。

公式会員も募集中！

The Ballet Showでは、公式会員クラブを通じて、バレエをより身近に、より深く楽しんでいただくための取り組みを行っています。公式会員制度を立ち上げた背景には、地方にお住まいの方や、劇場に足を運ぶ機会が限られている方にも、気軽にバレエというエンターテインメントに触れてほしいという想いがあります。同時に、バレエという文化を一過性のものにせず、ダンサーが持続的に活動できる環境を構築することも、私たちの大きな目的です。

公式会員になると、

・これまでに上演した「白雪姫」「アラジン」、そして先日閉幕した「美女と野獣」などの公演映像を4K高画質で見放題

・一般販売に先がけたチケット先行購入

・最も良い席であるSSS席を購入できる

といった特典をご利用いただけます。

舞台を「その日限りの体験」で終わらせず、日常の中でもバレエに触れ続けられる。

それが、The Ballet Showの公式会員です。

なお、こうした取り組みのもと準備を進めている2026年2月上演の『くるみ割り人形』公演も、多くの反響をいただいており、東京追加公演もまもなく完売予定となっています。

作品をより良い席で楽しみたい方は、早めのご検討をおすすめします。

この取り組みに、ぜひご共感いただけたら嬉しく思います。

〈プロフィール〉

プロバレエダンサー 兼 舞台監督 ヤマカイ

1995年10月20日北海道生まれ。7歳でバレエを始める。

函館ラ・サール高校卒業後、渡米。全米各地の舞台で主役として数々のステージに立ち、プロバレエダンサーとして活躍。「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。

以来、7年半にわたり、ダンサーとしての活動と並行して、撮影・編集をすべて1人で行いながら動画投稿を継続。

2024年には、パートナーのネレア氏とともに『The Ballet Show』を始動。初公演を大成功で終え、“エンタメバレエ”という新たなジャンルを牽引している。

現在もダンサーとYouTuberの二軸で活動し、バレエ文化の裾野を広げる第一人者として注目されている。

プロバレエダンサー 兼 くるみ割り人形主演 中野伶美（なかの れみ）

1998年10月30日東京生まれ。3歳でバレエを始める。

数々の全国・国際バレエコンクールで1位を受賞し、スカラシップを得て英国のバレエ学校に留学。卒業後、2019年からアメリカ・ルーマニアでバレリーナとして活躍。

10年間海外で活動し、昨年より東京を拠点にフリーランスとして幅広く活動中。

プロバレエダンサー 兼 舞台監督 ネレア

1997年10月12日スペイン・バスク地方生まれ。

3歳でバレエを始め、13歳でマドリードの名門バレエ学校に所属。わずか１年後にモスクワのボリショイ・バレエ学校へ転入し、18歳でバレエアーティストのディプロマを取得。

ロシア国立バレエ団、アメリカの複数のバレエ団でプリンシパルとして活躍。教育者・発信者としてもバレエ普及に力を注ぎ、2023 年にヤマカイとともに日本へ拠点を移し『The Ballet Show』を始動。以降、全ての作品で主演を演じてきたが、今回の「美女と野獣」をもって主演活動を一時休止し、芸術監督として注力していく。

『The Ballet Show』を通して、バレエをもっと身近で気軽に鑑賞してもらえる未来の実現に向けて挑戦している。

【スポンサー募集】“観るバレエ文化”を一緒に創りませんか?

The Ballet Showでは、舞台制作や公演活動を共に支えてくださるスポンサー企業様を募集しています。

「初めてバレエを観たけど、こんなに楽しいなんて！」「家族で楽しめる新しいエンタメ」といった声を頂くたびに、私たちはこの文化の可能性を実感しています。

本プロジェクトは、舞台のセット・衣裳・演出・照明・映像制作・海外アーティスト招聘など多くの要素から成り立ち、その活動には継続的な支援が必要不可欠です。

バレエ文化を未来につなぐこと。そして、それを通じて人々の暮らしに豊かさと喜びを届けること。

そのビジョンに共感し、共に歩んでいただける企業様を、心よりお待ちしております。



■ご協賛のポイント【年間1億リーチのPR効果】

・年間観客数2万人の公演で、協賛企業名を掲載

・質の高い商品に関心を持つ層へ向けたブランディング

・CSR活動としての芸術支援実績の創出

・YouTubeタイアップなどによる認知向上 ほか



The Ballet Showの活動を未来へと繋げていくために、活動趣旨をご理解いただき、皆様のご支援を賜りたく心よりお願い申し上げます。

少しでもご関心をお持ちいただけましたら、以下よりお気軽にご連絡ください。



お問合せ先： wibro.business@gmail.com

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人*¹ のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2025年9月現在、年間観客数2万人・公演満足度99％*² ・累計観客数4万人・累計公演数30回超を記録し、全公演が大盛況となっています。





「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。



「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。



*¹ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2026年1月時点）

*² 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。

▽公式HP

https://theballetshow.co.jp/

※チケット情報につきましては、公式LINEアカウントよりご確認いただけます。



▽公式会員クラブ

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/



▽公式SNS

ヤマカイ

・YouTube：https://www.youtube.com/@Y_Ballet/featured

・Instagram：https://www.instagram.com/yamakaiofficial

・TikTok：https://www.tiktok.com/@bringballet0420

・X：https://x.com/handsomedancerk



ネレア

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld- YlDGD57BKBqxWOw

・Instagram：https://www.instagram.com/nerea.barrondo/



The Ballet Show

・YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%83%90%E3%83%AC%E3%82%A8%E5%9BA3TheBallet

・LINE：https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi



【企業様・一般のお客様のお問合せ先】

株式会社ワイブロ 広報部

E-mail：wibro.pr@gmail.com

MOBILE：070-8350-1586（土屋携帯）

営業時間：10:30～19:30



■会社概要

社名：株式会社ワイブロ

所在地：東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 4F

代表者名：山本大輔

事業内容：バレエ舞台事業、 SNSマーケティング/コンサルティング（分析・戦略立案・動画企画等）