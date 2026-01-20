沖縄・那覇市壺屋の交差点にて 「LINE WORKS」屋外看板掲示を開始 ― タイアップモデルに「ツボの少年」を起用 ―
株式会社凌芸舎が、沖縄県那覇市壺屋の交差点にて、ビジネス版LINE「LINE WORKS」の屋外広告看板の掲示を開始したと発表しました。
この広告は、「個人LINEの業務利用は卒業！」というメッセージを掲げ、業務における安全で効率的なコミュニケーションツールとしてのLINE WORKSの利便性を、地域社会に広く認知させることを目的としています。
同社はLINE WORKSの正規代理店として、今回の広告掲示を機に、沖縄県内の企業や事業者の業務効率化とDX推進への貢献を一層強化していく方針です。
屋外広告の概要
・掲示開始日: 2026年1月16日
・掲示場所: 沖縄県那覇市壺屋 交差点付近
・内容: LINE WORKS 屋外広告
・関連サイト: https://lineworks.ryogeisya.co.jp/
・主な特徴:
・「個人LINEの業務利用は卒業！」というメッセージを訴求。
・タイアップモデル「ツボの少年」を起用。
・掲示場所である壺屋の地域性を考慮したデザイン。
