株式会社凌芸舎が、沖縄県那覇市壺屋の交差点にて、ビジネス版LINE「LINE WORKS」の屋外広告看板の掲示を開始したと発表しました。





この広告は、「個人LINEの業務利用は卒業！」というメッセージを掲げ、業務における安全で効率的なコミュニケーションツールとしてのLINE WORKSの利便性を、地域社会に広く認知させることを目的としています。





屋外広告の概要

看板のデザインには、掲示場所である壺屋の地名にちなんだタイアップモデル「ツボの少年」を起用しています。これにより、那覇市都市景観形成地域でもある壺屋地区の特性と温かみを表現し、ビジネスツールをより身近に感じられるような工夫が施されていると説明しています。同社はLINE WORKSの正規代理店として、今回の広告掲示を機に、沖縄県内の企業や事業者の業務効率化とDX推進への貢献を一層強化していく方針です。

・掲示開始日: 2026年1月16日

・掲示場所: 沖縄県那覇市壺屋 交差点付近

・内容: LINE WORKS 屋外広告

・関連サイト: https://lineworks.ryogeisya.co.jp/

・主な特徴:

・「個人LINEの業務利用は卒業！」というメッセージを訴求。

・タイアップモデル「ツボの少年」を起用。

・掲示場所である壺屋の地域性を考慮したデザイン。



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。