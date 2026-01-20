国立大学法人筑波技術大学(茨城県つくば市)は、日本で唯一のきこえない・きこえにくい人、みえない・みえにくい人のための国立大学です。今回、聴覚障害のある本学卒業生の多様な働き方の紹介と、東京労働局より情報提供を頂き、2026年2月3日(火)に秋葉原UDXにおいて産学官連携シンポジウムを実施します(主催：本学聴覚障害系就職委員会)。

当日の取材を受付けますので、希望されるメディアの方は以下のとおりご連絡ください。









■シンポジウム概要

開催日時：2026年2月3日(火)13時30分～16時35分(13時受付開始)

会場 ：秋葉原UDXカンファレンス

(東京都千代田区神田4丁目14-1 秋葉原UDX 6階)

参加費 ：無料

講演内容：○企業より実践紹介 LIXILが考えるフレキシブルな働き方について

・「LIXILの障がい者雇用とフレキシブルな働き方について」

株式会社LIXIL アクセシビリティ推進室 リーダー 三善 氏

・「筑波技術大学生の魅力について」

株式会社LIXIL アクセシビリティ推進室 雇用推進チーム 柄本 氏

○東京労働局より情報提供

東京労働局 職業安定部 職業対策課 雇用対策係長 井上 氏

○当事者(本学産業技術学部卒業生)より

「LIXILにおける聴覚障がい社員のフレキシブルな働き方について」

・出勤型 清水 氏、テレワーク型 長田 氏、ハイブリッド型 宇山 氏

○他、パネルディスカッション及び自由懇談会を実施

情報保障：手話通訳、PC文字通訳

取材受付：当日の取材を希望されるメディアの方は、1月27日(火)までに、

大学戦略課広報担当( kouhou@ad.tsukuba-tech.ac.jp )までメールでご連絡ください。





イベントチラシ





会場へのアクセス：秋葉原UDXカンファレンス(秋葉原UDX6階)

JR秋葉原駅 電気街口(徒歩3分)

東京メトロ日比谷線秋葉原駅 3番出口(徒歩4分)

東京メトロ 銀座線末広町駅 1番出口(徒歩3分)

つくばエクスプレス秋葉原駅 A1出口(徒歩3分)