演劇企画イロトリドリノハナvol.6『Airswimming エアスイミング 2026』が2026年2月5日(木) ～ 8日(日)にシアター風姿花伝（東京都新宿区中落合2-1-10）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

2024年、演劇企画イロトリドリノハナが上演し、大変多くの反響をいただいた『エアスイミング』に新たな演出を加え、この度、再演することとなりました。

〇企画・演出からのメッセージ

物を言うことが難しい時代になったなと思う―― 近年、社会的事象について、人前で自分の意見を明確にすると、思わぬ方向から石のつぶてが飛んでくる…ことがある。ほんの些細なことであっても、SNS等で拡散された情報は、形を変えて恐ろしいスピードで拡散し、レッテルを張られ、時には厳しい糾弾に合い、ムラ社会からつまはじきにされる。まるで、かつての「魔女狩り」のようである。そのような社会では、人はやがて、自由に物をいうことが恐ろしくなり、なにもできず、時代の空気に流されていく。 この作品で描かれている時代は、1920年代のイギリスである。登場人物の一人「ドーラ」は不屈の闘志を持つ女である。当時、女性は余計なことは言わず、自立することもせずに、ただ親や夫の付属物として貞淑に生きることこそ良しとされていた。「ドーラ」はそれに迎合することができなかった女性である。一方「ペルセポネー」は、素直な心で人を愛し、結婚できないままその人の子を産むことを選んだ。いわば無垢の女である。 彼女たちは周囲の人たちによって、社会的不適合とされ、「触法的精神病」というレッテルを貼られ、この聖ディンプナ精神病院に強制収容されるのである。そこで理不尽にも気の遠くなるほど長い年月監禁され、無為の日々を過ごすのである。 この恐ろしさが想像できるだろうか。民主的な国家と言われるあのイギリスで。それもそんなに昔ではない、たった100年ほど前の出来事なのである。「人間の尊厳」、「生きる意味」をこの作品は強く問いかける。「物を言うことが難しい」今、この時だからこそ、この作品を皆様と体験し、彼女たちを通して「魂の自由」について、あらためて向き合いたいと私は考えます。演劇だからこそ伝えられるものがある。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

作品紹介

今作は『ハンブルボーイ』で批評家協会演劇賞に輝いたイギリス人劇作家シャーロット・ジョーンズのデビュー作(97')で、近年世界各地で上演され、再脚光を浴びている女性二人芝居である。20世紀前半、今では考えられないような理由で精神病と診断された人々、特に女性たちが多く存在していた。産後うつ、ストレスなどの理由だけでなく、貞淑な女性らしくふるまわなかったというだけで自由を奪われた多くの女性たち。作者は実在の女性をモデルにして、この謎めいた物語を編み出した。そして「自分らしく生きようとしただけのひとりの人間にレッテルを貼り、孤立を強いる社会」に強い疑問を投げかけている。

〇ストーリー1924年、イギリス。妻子ある男性と恋に落ち、望まれぬ子を産んだ「ペルセポネー」は、社会的に不適合とされ「触法精神病施設」に収監されることになる。そこで出会ったのは、葉巻を吸い、過度に男性的にふるまった罪でここに閉じ込められた「ドーラ」だった。いつ終わるとも知れない長い歳月を社会から隔絶された世界で過ごす二人。家族にも忘れ去られ、孤独と絶望で押しつぶされそうになった彼女たちはいつしか「ポルフ」と「ドルフ」という想像上の人格をまといはじめる。二人は「狂気」と隣り合わせの閉ざされた空間で、時にお互いの存在に支えられながら、しなやかな意志で生き抜いていく……。

キャスト紹介

＊Team森

森下知香（ドーラ/ドルフ）神奈川県出身 俳優、演出、脚本、制作。劇団麦、他を経て、1999年より劇団光希に所属。メソッドアクティングを学ぶ。2018年、演劇企画イロトリドリノハナを起ち上げ、以来年1回のペースで主催公演を行う。・主な舞台作品演劇企画イロトリドリノハナ『エアスイミング』演出・出演（2024）、『パレードを待ちながら』演出・出演（2022）IROHANAプレゼンツ『セイムタイム,ネクストイヤ― 』企画・出演（2021）シアターX提携・演劇企画イロトリドリノハナ『明日―1945年8月8日・長崎』脚本・演出・出演（再演/2020）劇団光希『笑顔。（すまいる）』（脚本・演出・出演） 第29回池袋演劇祭優秀賞を受賞Toshizoプロデュース「靴の中の小石」ギィフォアシィシアター「デモ隊」

神月叶（ペルセポネー/ポルフ）1999年～2004年 深川とっくり座所属(本公演12作品・小公演5作品)劇団光希「ファイティングポーズ」(2012)「サークル」(2013)Yプロダクション「地獄門」(2014)占子の兎「粗忽長屋」(2023)「他人のはなし」（2025）他、多数出演【お客様へのひとこと】イロトリドリノハナには「明日」「人生のおまけ」「明日(再演)」「パレードを待ちながら」に続き、5回目の出演となります。今回「エアスイミング」で更なる高みを目指します。

＊Team海

ましろうみ（ドーラ/ドルフ）大阪生まれ横浜育ち。高校で演劇と出会い、舞台芸術学院で芝居を学ぶ。メソッド演技を学ぶ。劇団への所属を経て現在はフリーで活動中。過去出演作はToshizoプロデュース映画『ミックスモダン』（国際ベルリン映画祭2025パノラマ部門選出作品）村上桂子役。なおこるりん 第3回企画 『王女ハムレット』ローゼンクランツ役など。【お客様へのひとこと】初演でスタッフとして参加していましたが、今回ついにドーラ・キットソン/ドルフ役として参加することになりました。ドーラという人物を演じるにあたり、自分のこれまでの経験や悩みと改めて向き合っていく行為は容易ではないですが、ドーラやペルセポネーの人生をきちんとお客様にお届けできるよう、丁寧に造っていきます。イロトリドリノハナへの出演は『明日-1945年8月8日・長崎-』『パレードを待ちながら』に続いて3度目となります。これまで以上に成長した姿をお届けできればと思います。

室田百恵（ペルセポネー/ポルフ）東京都出身舞台芸術学院演劇部本科59期卒業 奨励賞演劇集団円 演劇研究所 卒業女子美術大学付属高等学校在学中に『アンティゴネの夏』（03年/Toshizoプロデュース）にて初舞台を踏む。直近の出演舞台は『デペイズモン』（18年/Toshizoプロデュース）『エアスイミング（24年/演劇企画イロトリドリノハナ）特技：ごはんを美味しく食べる事 趣味：読書・アニメ鑑賞・推し活【お客様へのひとこと】こんなに早くまたこの芝居と向き合えると思っていませんでした。自分では「普通」だと思っている事が、他人から見たら「普通」ではないとか、自分で決めた「普通」に息苦しくなるとか、自由を求めすぎて起こる摩擦とか、いつの時代でもどこの国でもある事なんだと思います。精一杯に自分の自由を求める難しさ、揺らぎをペルセポネーとドーラと一緒に乗り越えていきたいです。 前回ご覧くださった方も今回初めてご覧いただく方にも楽しんでもらえるように精一杯努めてまいりますので、最後まで見守っていただけたら嬉しいです。

＜稽古写真＞

公演概要

演劇企画イロトリドリノハナvol.6『Airswimming エアスイミング 2026』作：シャーロット・ジョーンズ翻訳：小川 公代（幻戯書房）演出：森下 知香■出演者＜Team森＞ 森下 知香・神月 叶＜Team海＞ましろ うみ・室田 百恵■スタッフ舞台美術・舞台監督：入倉 津 照明：榊原 大輔 音響：余田 崇徳 ダンス振付・指導：茺谷 美奈子 ヘアメイク：緒方 加代子 写真撮影：Hikaru 動画撮影：青春組立式キットフライヤー絵画：画家 大河原 愛 フライヤー製作：有限会社アナログエンジン制作協力：J-Stage Navi 企画製作：演劇企画イロトリドリノハナ助成：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【東京ライブ・ステージ応援助成】■上演期間2026年2月5日(木)～8日(日)2026年2月5日(木) 森14:00 / 海19:006日(金) 海14:00 / 森19:007日(土) 森14:00 / 海19:008日(日) 海12:00 / 森16:00※受付開始は開演の45分前 開場は開演の30分前※開演時間を過ぎてのご来場は指定のお席にご案内できない場合があります。■劇場シアター風姿花伝（東京都新宿区中落合2-1-10）アクセス https://www.fuusikaden.com/access.html■チケット料金（全席指定）前売（一般）：4,500円 学生（前売当日共）：3,500円※学生、演劇関係専門学校含む ご来場時に受付にて身分証提示森⇔海 通し券（前売当日共）：7,000円※Team森・Team海チームを1回ずつご覧いただけます。ご予約はJ-Stage Naviのみリピーター：2,500円※再度ご予約の上、ご来場時に受付にて半券提示当日（一般）：4,800円 ※未就学児童のご入場はご遠慮ください。チケット取扱い◆J-Stage Navi https://j-stage-i.jp/ 03-6672-2421（平日12：00～18：00）◆カンフェティhttp://confetti-web.com/@/AirSwimming2026◆コリッチ舞台芸術https://stage.corich.jp/stage/396817◆演劇企画イロトリドリノハナEmail irohana2018@yahoo.co.jpお問合せJ-Stage Navi 03-6672-2421（平日12：00～18：00）劇場事務所 03-3954-3355（公演期間中のみ)エアスイミング2026 特設サイトhttps://irohana2018.wixsite.com/airswimming2026

