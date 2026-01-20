カバヤ食品株式会社は、『ルミナスセボンスター コラボver.』の発売を記念して、2026年2月20日（金）～28日（土）の期間限定で、SHIBUYA109渋谷店内に期間限定『セボンスター』ポップアップストアをオープンしますので、お知らせします。

『ルミナスセボンスター コラボver.』は、小学生ギャル集団で「KOGYARU」とコラボレーションした、特別な『セボンスター』です。『セボンスター x KOGYARU渋谷109ポップアップストア』は、『ルミナスセボンスター コラボver.』の先行販売を行い、「KOGYARU」がカリスマ店員として、2026年2月21日（土）～22日（日）の2日間限定で接客します。 また『セボンスター』公式Instagramでは「『ルミナスセボンスター コラボver.』着用アレンジコンテスト」を、2026年2月21日（土）～3月8日（日）に開催します。 『セボンスター』のキラキラの世界観を様々な形で発信し、おしゃれが大好きな女の子たちに、さらなるおしゃれの楽しさを伝えていきます。

＜『セボンスター』ポップアップストアについて＞

■ストア名 ：セボンスター x KOGYARU 渋谷109ポップアップストア■日程 ：2026年2月20日（金）～28日（土） ※カリスマ店員「KOGYARU」来店…2026年2月21日（土）～22日（日） 詳細はKOGYARU公式SNSより発信■場所 ：SHIBUYA109渋谷店 地下2階 （東京都渋谷区道玄坂2丁目29－1） ■営業時間 ：10:00-21:00 ※SHIBUYA109渋谷店の営業時間に準じる■販売アイテム：『セボンスター』、『ルミナスセボンスター コラボver.』、 『キラキラコーデセボンスター』、『ドリーミーセボンスター』 『セボンスター』前髪クリップ、リップクリーム など

＜『ルミナスセボンスター コラボver.』着用アレンジコンテストについて＞

■投稿媒体：Instagram■応募方法：1．『ルミナスセボンスター コラボver.』をアレンジ、 デコレーションした画像または動画を投稿※ ※チェーンを付けた状態、顔出しは無しでも問題ございません。 2．投稿に『セボンスター』と「KOGYARU」の公式アカウントをメンション 3．ハッシュタグ※を付ける※＃セボンスター、＃KOGYARU、＃コギャル■賞品 ：投稿者の中から抽選で以下の賞をそれぞれ5名にプレゼント ・「セボンスター賞」…『セボンスター』ブランド製品詰め合わせ ・「KOGYARU賞」 …『ルミナスセボンスター コラボver.』1セット10個入りの箱に 「KOGYARU」卒業生のサインを入れて発送■実施期間：2026年2月21日（土）～3月8日（日） ※3月8日（日）23:59まで投稿された画像が対象

＜『ルミナスセボンスター コラボver.』について＞

１．製品特長

■当社オリジナル玩具菓子『ルミナスセボンスター』と小学生ギャル集団「KOGYARU」のコラボレーション■これまでに発売した『ルミナスセボンスター』のデザインの中から、「KOGYARU」メンバーがセレクトしたそれぞれの“推しデザイン”を、10デザイン5カラーバリエーション※2の全50種類で展開※2：カラーバリエーションはゴールド、シルバー、ピンク、ホワイト、パープルの5カラー■メッキペンダントと蓄光プレートペンダントのツインタイプで、蓄光プレートに光をあてると暗闇で光る特別な『セボンスター』

２．製品概要

製品名 ：ルミナスセボンスター コラボver.種類別名称 ：チョコレート（玩具菓子）内容量 ：ペンダント1つ・チョコレート（10g）価格 ：オープン発売日 ：①2026年2月20日（金）ポップアップストア先行発売 ②2026年2月24日（火）全国発売販売エリア・： 全国のスーパーマーケット･コンビニエンスストア･ドラッグストア等業態

＜参考：『セボンスター』について＞

製品名 ：セボンスター種類別名称 ：チョコレート（玩具菓子）内容量 ：ペンダント1つ・チョコレート（10g）価格 ：オープン販売エリア・：全国のスーパーマーケット･コンビニエンスストア･ドラッグストア等業態

https://www.kabaya.co.jp/catalog/sebonstar/https://www.instagram.com/sebonstar_official/