フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店、エシレ・パティスリー オ ブール ＜渋谷、新宿、名古屋、横浜、池袋＞では、人気の「サブレ グラッセ」を手軽に楽しめるミニサイズの「サブレ グラッセ（6枚入）」を、2026年1月30日（金）から発売いたします。

“はじめてのエシレ”にぴったり！小さな「サブレ グラッセ」が登場

エシレ・パティスリー オ ブールの人気商品「サブレ グラッセ」に6枚入のミニサイズが登場します。サクサクとしたバター サブレの表面全体に、エシレ バターと砂糖で仕上げたグラッセ（糖衣）を贅沢にかけた「サブレ グラッセ」。ひと口頬張れば、エシレ バターの芳醇な味わいが広がり、幸せに満たされることでしょう。缶には、縁取りで描かれた牛のデザインが施され、上品な佇まいが印象的。小ぶりなサイズ感がほどよい可愛らしさを添え、思わずコレクションしたくなります。また、サブレを個包装しないことで、蓋を開けた瞬間に立ち上がるバターの豊かな香りをより一層感じることができるのも魅力の一つです。ちょっとした贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にも選びやすいミニサイズのサブレ缶。エシレの焼菓子をまだ召しあがったことがない方の“はじめてのエシレ体験”にもぴったりです。ぜひこの機会にご賞味ください。商品名：サブレ グラッセ（6枚入）価格：2,970円（税込）賞味期限：製造日から30日サイズ：縦74mm×横109mm×高さ70mm発売日：2026年1月30日（金）より通年販売販売店舗：エシレ・パティスリー オ ブール＜渋谷、新宿、名古屋、横浜、池袋＞

ÉCHIRÉ PÂTISSERIE AU BEURRE（エシレ・パティスリー オ ブール）

フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」のお菓子専門店です。エシレ バターをふんだんに使った、ここでしか買えない焼菓子を中心に、エシレ バターのおいしさをお届けいたします。 東急フードショーエッジ店（渋谷）、伊勢丹新宿店（新宿）、ジェイアール名古屋タカシマヤ店（名古屋）、横浜髙島屋店（横浜）、西武池袋本店（池袋）

https://www.kataoka.com/echire/