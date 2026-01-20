今年のバレンタインは、“体験”を贈るご褒美美容

株式会社シティコミュニケーションズ

株式会社シティコミュニケーションズ（本社 :横浜市神奈川区 代表取締役社長：三田 大明）が運営する代官山のスパ「SPA DAMAI（スパ ダマイ）」発のプロダクトブランド「DAMAI（以下、ダマイ）」公式オンラインストアにて、トリートメントチケットと製品を組み合わせてご購入いただいたお客様へ、通常価格より30％優待となる特別キャンペーンを、2026年1月15日から3月16日まで実施いたします。

冷えと乾燥が深まる季節に訪れるバレンタインは、肌と心を整える絶好のタイミング。

1月から3月は、1年の中で最も寒く、空気も肌も乾燥しやすい時期。

この季節に、植物由来のオイルでたっぷりと保湿しながら身体を温め、筋肉の緊張を緩めて余分なものをデトックスする時間を持つこと。乾燥でごわつきがちな肌にたっぷりと潤いを閉じ込めてあげる。寒さによるダメージや乾燥から起こる様々な肌トラブルから守るケアが大事な時期なのです。

定期的にトリートメントを受けていただくことで、トリートメント効果を持続させることができますが、ホームケアは、より良く、より長く心地よい状態を保つことも可能です。

そこでスパダマイでは、大切な方への贈り物としてもご利用いただける、トリートメントチケットとホームケア製品をセットにしたギフトをご用意しました。

バレンタインやホワイトデーのギフトに。お世話になった方への感謝の気持ちを込めた贈り物として。そして、頑張った自分へのご褒美にも。

世界一のスパ※「スパダマイ」で、極上の癒しのひとときを体感してみませんか。

サロンでも自宅でも。極上の時間をあなたに。

「癒しと美肌が叶うご褒美体験」キャンペーン概要

・期間▷ 2026年1月15日から3月16日まで

１. ４種類のトリートメントチケットの中からお選びいただきます。

・Facial 60min ≪通常価格≫ 40,700円 ・Body 90min ≪通常価格≫ 47,300円

・Facial 100min ≪通常価格≫ 52,800円 ・Body 120min ≪通常価格≫ 61,600円

２. 8種類の製品の中からお選びいただきます。

３. ４チケット×８製品の中からお好きな組み合わせでどちらも30％ご優待となります。

SPA DAMAI(スパ ダマイ)代官山サロンおよび公式オンラインストア

＜https://damaistore.jp/＞にて受付(https://damaistore.jp/%EF%BC%9E%E3%81%AB%E3%81%A6%E5%8F%97%E4%BB%98)・販売

・世界最高峰の評価を得たスパ発、効果重視の“温め”製品「DAMAI」

2012年より身体の不調の根本は“冷え”にあると提唱し、温活の先駆け的な存在である「スパ ダマイ」。2015年よりホームケア製品の販売を開始し、カラダの内側も外側もしっかりと温めるプロ仕様のホームケア製品を開発。実際にスパの施術でも使用しており、バニラビーンズ由来の温感成分バニリルブチルを配合したボディクリームは、ダマイの温活製品の中でアイコニックな存在となっている。

全てのダマイ製品に＜温め・巡り・排出＞を促すダマイ独自のオリジナルのメソッド“サーマル フィト セラピー”と“サーマルドレナージュ”を踏襲されている。

＜ダマイ公式オンラインストア＞ https://damaistore.jp/

～ SPA DAMAI概要 ～

リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。趣が異なる5つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備し、贅沢でパーソナルな時間をお過ごしいただけます。カップルでご利用いただけるお部屋もあります。技術力やホスピタリティの向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを2017年から連続受賞。「アジアNo.1のラグジュアリースパ」として知られています。国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。

所在地 ：東京都目黒区青葉台1- 4 - 8 2 F

電話 ：03-3462-4148

電車 ：東急東横線 代官山駅 徒歩6 分/中目黒 駅 徒歩10 分

JR 恵比寿駅 徒歩15 分

バス ：東急トランセ「渋谷駅」→「代官山T サイト」

お車 ：JR 山手線「恵比寿駅」より3 分/「渋谷駅」より5 分

営業時間：10:00-22:30

オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp

SPA DAMAI公式オンラインストア：https://damaistore.jp/

＜SPA DAMAI 各賞受賞歴＞

2017 年

◆LTG AWARD（ラグジュアリートラベルガイドアワード）※にて

・ラグジュアリーブティックスパ グローバルアワード受賞（世界一位）

◆Mas、美的、VoCE、Domani、up、＆ROSY、Sweet の7 誌において

・ベストコスメ賞 ボディケア部門 受賞

2018 年

◆LTG AWARD にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本代表として受賞

◆WLSA（ワールドラグジュアリースパアワード）

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞

・ラグジュアリーリトリートスパ 日本第1 位 受賞

2019 年

◆LTG AWARD にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆WLSA にて

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞

2020 年

◆WLSA にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆IKYU SPA 2th Anniversary AWARD 2020

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2021 年

◆WLSA にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆IKYU SPA 3th Anniversary AWARD 2021

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2022 年

◆WLSA にて

・リトリートスパ アジア第1 位 受賞

◆IKYU SPA 4th Anniversary AWARD 2022

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2023 年

◆WLSA にて

・ 【Luxury Boutique Spa】【Luxury Advanced Treatment Spa】 アジア第1 位 受賞

◆IKYU SPA AWARD 2023

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2024 年

◆WLSA にて

【Luxury Advanced treatment spa Continent】アジア大陸 第1位

【Luxury boutique spa, Luxury retreat spa Regional】東アジア 第1位

2025 年

◆WLSAにて

【Luxury Spa Retreat-EAST Asia】東アジア 第1位

【Luxury boutique Spa-JAPAN】日本 第１位

【Best Spa Product Range-EAST Asia】東アジア 第１位

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

・会社概要

社名： 株式会社シティコミュニケーションズ

代表： 代表取締役社長 三田大明（みた ひろあき）

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3階

URL： https://www.city-s.co.jp/

設立年： 1995 年12 月

事業内容： 遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です

