【JPIセミナー】和歌山県「熊野白浜リゾート空港における将来の滑走路延伸を見据えた空港振興の取り組みについて」1月29日(木)＜東京開催＞

写真拡大 (全3枚)

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、和歌山県　県土整備部　港湾航空局　局長　新見 健吾 氏を招聘し、熊野白浜リゾート空港における将来の滑走路延伸を見据えた空港振興の取り組みについて詳説いただくセミナーを開催します。





〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17628(https://www.jpi.co.jp/seminar/17628?utm_source=prtimes)


〔タイトル〕

<東京開催>【会場受講限定】


和歌山県：熊野白浜リゾート空港における将来の滑走路延伸を見据えた空港振興の取り組みについて


〔開催日時〕

2026年01月29日(木) 09:30 - 11:30


〔講師〕

和歌山県


県土整備部　港湾航空局


局長


新見　健吾 氏


〔講義概要〕

和歌山県が管理する熊野白浜リゾート空港（正式名称：南紀白浜空港）では赤字や低利用が続いてきたが、2019年に混合型コンセッションを導入。


観光客だけでなくワーケーションなどビジネス面の誘客を図るなど、”空港型地方創生”を掲げ、官民の連携により空港を核とした地域の活性化に取り組む。旅客数は、10年で約２倍となり、2024年度はコロナ以前を遥かに超え過去最多となった。


講演では、将来の滑走路延伸を見据えた空港振興の取り組みやその成果、コンセッションの活用にあたっての工夫点などを詳説する。


〔講義項目〕

1. 熊野白浜リゾート空港について


　(1) 概要


　(2) 特徴


　(3) 好調な利用状況


2. コンセッションの導入


　(1) 背景


　(2) 取り組みと効果


　(3) "混合型"の特徴


3. 更なる利用拡大に向けて


　(1) 空港の利用振興の取り組みと効果


　(2) 将来の滑走路延伸に向けて


4. 関連質疑応答


5. 名刺交換・交流会


〔受講方法〕

会場受講


※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。


〔受講料〕

1名：37,970円（税込）


特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


