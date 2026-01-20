株式会社グッドラフ

京都・祇園の完全予約制鉄板焼「ほそわり」は、観光需要の回復とインバウンド比率の増加を背景に、株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：小巻正継）と連携したデジタル集客強化プロジェクトを開始いたしました。本取り組みにより、国内外からの予約導線を最適化し、ブランド価値向上と長期的な集客基盤の構築を目指します。

■ 背景：観光需要と“予約の質”を高める戦略へ

近年、京都は世界的な人気観光地として再び注目を集めており、祇園エリアには国内外から多数の旅行者が訪れています。完全予約制の「ほそわり」は、これまで国内のVIP層に愛されてきただけでなく、海外の星付きホテルへ招聘され、現地のVIPに鉄板焼を振る舞うなど、世界基準の技術とホスピタリティを証明してきました。

こうした状況を踏まえ、同店は質の高い予約を増やすことをテーマに、デジタルマーケティングを専門とする株式会社グッドラフとともに、ブランド情報の整理・海外VIP向けに情報発信の強化を進めることを決定しました。

■ 取り組みの概要：予約導線最適化 × ブランド強化

本プロジェクトでは、飲食店における集客ノウハウを持つグッドラフが中心となり、単なる認知拡大ではなく、店舗の格に見合った「質の高い予約」を創出するため、以下の3軸で施策を展開します。

【1】Web・予約動線の改善（TableCheck最適化）- 予約体験の向上24時間世界中からストレスなく予約を完結できるよう、予約完了までの導線を短縮。- 視覚的ブランディングコース内容を視覚的に整理し、予約段階から期待値を高めるビジュアル構成へ。- 言語障壁の撤廃海外ユーザー向けに説明文の完全最適化。【2】海外ゲスト向け「検索・認知戦略」の強化- インバウンド需要に合わせた検索戦略京都・祇園で特別なディナーを求める英語圏ゲスト向けにリーチする説明文・検索キーワード戦略。- ストーリーの再構築“京都らしさ・祇園の特別感”を訴求したブランドメッセージの再構築。【3】高単価レストラン向けの集客モデルの構築- 限定エクスペリエンスデジタル経由の顧客属性に合わせた限定コースのプロモーション設計。- 予約枠の最適化顧客の滞在傾向や属性に基づいた販売枠の調整など機会損失を最小化。- 顧客属性に応じた訴求分け国内外の顧客セグメントごとに最適な情報を届け、リピート率を向上。

これらの施策により、「ほそわり」は日本の食文化を楽しみたい富裕層旅行者や、京都で特別な体験を求める国内旅行客に向けて、価値の高い予約を増やすことを目指します。

■ 株式会社グッドラフ 代表取締役 小巻正継 コメント

「ほそわり様のような“体験価値の高い店舗”では、Webサイトや予約導線を含めた情報発信が売上に直結します。今回の取り組みでは、単なる集客ではなく、“予約の質を高める設計”を重視しています。京都を訪れる国内外のお客様に、ほそわり様の本質的な魅力が届くよう、長期的な視点で支援してまいります。」

■ 店舗概要

店名： 鉄板焼 ほそわり

住所： 京都府京都市東山区富永町129 赤坂ビル1F

アクセス： 祇園四条駅 徒歩約3分

スタイル： 完全予約制・1組限定のプレミアム鉄板焼

予約： TableCheck（オンライン予約）

◆会社概要

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮706

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

