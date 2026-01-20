Ï»¹Ã»³¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥Ñー¥¯GREENIA¡Ê¥°¥êー¥Ë¥¢¡Ë Ì¤½¢³Ø»ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡ØChibidoland¡Ê¥Á¥Ó¥É¥é¥ó¥É¡Ë¡Ù¤¬2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤ËÃÂÀ¸¡ª
Ï»¹Ã»³´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»ÔÆç¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ËåÈø¾¼¹§¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢²°³°¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß¤È¤·¤ÆÆüËÜºÇÂç¢¨¤Î¡ÖÏ»¹Ã»³¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥Ñー¥¯ GREENIA¡Ê¥°¥êー¥Ë¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥ªー¥×¥óÆü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡ÖChibidoland¡Ê¥Á¥Ó¥É¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤ò¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¡×´Æ½¤¤Î¤â¤È¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡Öyahhoy¡Ê¥ä¥Ã¥Û¥¤¡Ë¡×¤â¡¢¿·¤¿¤Ë4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤·¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖChibidoland¡×¤ÏÁ´ÌÌ¤Ë¿Í¹©¼Ç¤òÉß¤¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£·×12¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥¨¥ê¥¢²£¤Ë¤ÏÆü¤è¤±ÉÕ¤¤ÎµÙ·Æ¾®²°¤òÊ»Àß¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÏµÙ·Æ¾®²°¤«¤é¤ª»ÒÍÍ¤ÎÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¸«¼é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÂÎ¸³¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥êー¥Ë¥¢³«¶ÈÅö½é¤è¤ê¿Íµ¤¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º´Æ½¤¡¦Î¦¾å¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡Öyahhoy¡Ê¥ä¥Ã¥Û¥¤¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿5¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ±µî¤·¡¢¡ÖChibidoland¡×ÃÂÀ¸¤òµ¡¤Ë¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯4¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤È°ìÈÌÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆ°Àþ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ñー¥¯¤Ø¤È¿Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¤È¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÉµá¤·5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥°¥êー¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²°³°¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜºÇÂç
¡ûÄ´ººÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ë²°³°¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß183»ÜÀß ¡ûÄ´ºº¼êË¡¡§»ÜÀß±¿±Ä¼Ô¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº
¡ûÄ´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯2·î6Æü～2·î14Æü ¡ûÄ´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥µー¥Ó¥¹
Chibidoland¡Ê¥Á¥Ó¥É¥é¥ó¥É¡Ë¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
Ì¤½¢³Ø»ù¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡ÖChibidoland¡Ê¥Á¥Ó¥É¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀâÌÀ
Mt.Kingdom¥¨¥ê¥¢¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖGREENIA DRAGON¡×¤Î»Ò¤É¤â¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¬¤ë¡£ËÁ¸±¤·¤Ë¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¡£ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥´¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ýÊÊ¤Ï¡Ö～～¥É¥é¡×¡£
Chibidoland¡Ê¥Á¥Ó¥É¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥ªー¥×¥óÍ½ÄêÃÏ
¡Ê1¡Ë¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Öde kairiki¡×
¡Ê2¡Ë¥Ðー¥Ù¥¥åー¾ì
¡Ê3¡Ë¿å¾å¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Öwonder amembo¡×
¡Ê4¡Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Öyahhoy¡×
¡Ê5¡Ë¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡ÖMt.Kingdom¡×
¡Ê6¡ËÌ¤½¢³Ø»ù¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡ÖChibidoland¡×
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º ´Æ½¤¥³¥á¥ó¥È
5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥°¥êー¥Ë¥¢¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤òºÆ¤ÓÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤«¤Ã¤¿Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¤Î¥ä¥Ã¥Û¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ï
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥º¡Ë
¢ãÏ»¹Ã»³¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥Ñー¥¯GREENIA±Ä¶È³µÍ×¢ä
¢£»ÜÀßÌ¾ Ï»¹Ã»³¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥Ñー¥¯GREENIA¡Ê¥°¥êー¥Ë¥¢¡Ë
¢£½êºßÃÏ ¢©657-0101 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÆç¶èÏ»¹Ã»³Ä®ËÌÏ»¹Ã4512-98
¢£±Ä¶È´ü´Ö 2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë～11·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ¢¨Åßµ¨¤ÏÏ»¹Ã»³¥¹¥Îー¥Ñー¥¯¤È¤·¤Æ±Ä¶È
¢£±Ä¶È»þ´Ö 10¡§00～17¡§00 ¢¨16¡§30 ºÇ½ª¼õÉÕ
¢£µÙ¾ìÆü
ÌÚÍËÆü¡¢6·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢6·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨¤¿¤À¤·¡¢3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó7·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï±Ä¶È
¢£ÍøÍÑÎÁ¶â ¢¨É½µ²Á³Ê¤ÏÁ´¤Æ¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1-16-1