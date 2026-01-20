広島のAI研修会社WEAVE、広島の商工会議所・業界団体と連携し、中小企業経営者向けに生成AI活用セミナーを続々開催

株式会社WEAVE

株式会社WEAVE（本社：広島県、代表取締役：久保直樹）は、商工会議所・業界団体と連携し、広島を中心とした地方の中小企業経営者が「明日から現場で使える生成AI活用」を身につけるための実践型セミナー（生成AI研修）を実施します。

1月22日（水）に竹原商工会議所、2月6日（木）に一般社団法人広島県資源循環協会 青年部会、3月19日（水）に三原青年会議所にて、経営者・幹部層を主な対象としたセミナーを順次開催予定です。

■ 他団体での生成AI研修が好評を受け、商工会議所・業界団体へ広がり

生成AI活用への関心が高まる中、株式会社WEAVEでは、2025年9月12日（金）に一般社団法人岐阜県産業環境保全協会にて開催した「生成AI活用基礎研修」を皮切りに、経営者・実務担当者向けの実践型セミナーを実施してきました。同研修では、「自社業務にどう活かせるかが具体的にイメージできた」「実務で使えそうだ」といった声が多く寄せられ、好評をいただきました。

一般社団法人岐阜県産業環境保全協会にて開催した「生成AI活用基礎研修」の様子ご自身のパソコンやスマートフォンを使って実際に操作しながらワークを進めます。

こうした反響を受けて、商工会議所や業界団体を中心に「自分たちの団体でも生成AI研修を実施してほしい」という相談が徐々に増え、現在では広島県内を中心とした複数の経営者団体・業界団体と連携した生成AI活用セミナーの開催へと広がっています。

■ WEAVEが開催するセミナーの3つのこだわり

１. 経営者・幹部視点で「自社業務にどう使うか」が分かる

生成AIの機能説明に終始せず、経営者が関与する業務（事務・企画・発信・判断）を題材に進行します。「自社のどの業務に使えそうか」「どこから始めるべきか」を、セミナー中に具体化できる設計です。

２. 手を動かして学ぶ「実務直結」の体験型プログラム

講義中心ではなく、PCやスマートフォンを使って実際に生成AIを操作する体験ワークが中心。

その場で試したプロンプトや手順を持ち帰り、翌日から1つ業務で試せる状態を目指します。

３. 単発で終わらせない「現場で使える状態」をゴールに設定

「知った」「分かった」で終わらせず、現場で使われることを前提にしたゴール設計が特徴です。経営者・幹部・実務担当が同じ目線で考えられるよう構成し、組織として活用を進める第一歩につなげます。

■ 経営者からは「これなら自社で使える」との声

岐阜県産業環境保全協会にご参加いただいた経営者の皆様からは、生成AIを自社業務に落とし込むイメージが持てた、「これなら自社で使える」という声を多くいただきました。

■ 3セミナーの開催概要

【竹原商工会議所】

開催日：2026年1月22日（水）17:30～19:30

開催場所：竹原商工会議所

定員：先着15社（１社２名まで）

申込情報：https://docs.google.com/forms/d/1pzw1b3SXhDZruZqMhhZs7Gf668dPlVwU750IwQD1eC8/viewform?edit_requested=true

【一般社団法人広島県資源循環協会 青年部会】

開催日：2026年2月6日（金）13:30～16:30

開催場所：広島県情報プラザ

【一般社団法人三原青年会議所】

開催日：2026年3月19日（木）19:00～21:00

開催場所：三原国際ホテル

対象：経営者・管理職の方・業務改善に関心のある方

形式：座学＋体験ワーク（PCまたはスマートフォンを使用）

内容：セミナーでは、以下のような業務を題材に取り上げます（内容は参加者ニーズに応じて調整）。

- メール文・社内文書の作成- 議事録の要約・整理- 企画アイデアの壁打ち・整理- 手書きメモの整理・データ化- KPI・目標設定の整理- 商品・サービス紹介文の作成- GPTsを活用した業務アシスタントづくり- マニュアルや手順の分かりやすい可視化参加者限定に当日使用するワークシートを配布

■ 担当者コメント

株式会社WEAVE 代表取締役 久保直樹

生成AIは注目される一方で、「学んだが現場では使われていない」という声を多く聞いてきました。特に経営者が自ら体験し、「これは自社の業務に使える」「ここから変えられる」と実感しない限り、社内への導入や活用は進みにくいと考えています。その結果、活用が進んでいる企業との差が広がり、企業の競争力が徐々に低下してしまうケースも見受けられます。

弊社は、教育学部出身として、「分かったつもり」で終わらず、行動につながる学びをどう設計するかには特にこだわってきました。本セミナーでは、ツールの説明にとどまらず、参加者自身が手を動かしながら、活用イメージを具体化できることを重視しています。

商工会議所や業界団体の皆さまと連携し、経営者・幹部・実務担当が同じ目線で考えられる場をつくることで、学びで終わらず、現場で使われ、企業の競争力につながる生成AI活用を少しずつ地域に広げていければと考えています。

■ 株式会社WEAVE 会社概要

- 会社名：株式会社WEAVE（ウイーブ）- 本社所在地：広島県広島市南区京橋町４－５- 設立：2022年10月12日- 事業内容：- - 法人・自治体向け生成AI活用支援・研修事業- - 実践型生成AI学習サービス「ミーネクスト」の運営- 公式サイト：https://weav-e.jp

【WEAVEが提供する研修プログラム】

株式会社WEAVEでは、企業・団体の現場で生成AIを実務に活用することを目的とした研修プログラムを提供しています。

- 助成金活用研修生成AI研修・DX推進に活用可能な助成金制度を踏まえ、制度理解から研修設計・活用の考え方までを解説- 法人向け 生成AI活用研修（2時間～）業務効率化、販促・広報、企画・資料作成など、職種・部門別の実務シーンを想定した実践型研修- 法人向け 生成AIコンサルティング生成AI導入方針の整理から、業務選定、活用設計、運用定着までを支援

これらのプログラムは、企業ごとの業種・業務内容に応じてカスタマイズが可能です。

生成AIを「試す段階」から「現場で使い続ける段階」まで、一貫した支援を行っています。

【対面での生成AI研修提供エリア】

中国地方：広島/岡山/山口/鳥取/島根

四国地方：香川/徳島/愛媛/高知

九州・沖縄地方：福岡/佐賀/長崎/大分/熊本/宮崎/鹿児島/沖縄

その他事例：東京/名古屋/大阪/岐阜/新潟/京都

■ 本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社WEAVE 広報担当 品川琴乃

Email：info@waev-e.jp