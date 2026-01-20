セミナー「事例で紹介！ウェブサイトの顧客体験を高めてCVR/LTVを向上する具体施策」にMomentum登壇決定！！

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、2026年1月27日（火）に開催されるセミナー「事例で紹介！ウェブサイトの顧客体験を高めてCVR/LTVを向上する具体施策」（主催：株式会社ロゴラボ）に登壇することをお知らせいたします。

セミナー概要

サブスク／EC／D2Cを中心に、「ウェブサイトが売上のかなりの割合を担う」ビジネスが増える一方で、

- カート離脱やフォーム離脱が多く、CVRが頭打ち- 新規獲得はできているが、リピート／アップセルまで設計しきれていない- 施策ごとの数値は追えても、「顧客体験全体」としてどこを改善すべきか見えにくい

といった悩みが共通して聞かれます。

本セミナーでは、「ウェブサイト上の顧客体験をどう変えることで、実際にCVRやLTVがどれだけ伸ばすことができるのか」を具体的な事例を交えて紹介する場とします。

- Before/Afterでどの指標がどのように変化したか- 顧客体験をどのように分解し、どこから着手したのか- 少人数チームでも運用を続けられるための工夫

といった「すぐ真似できる具体策」と「現場のリアル」をお伝えします。

セミナー詳細

- 開催日時 2026年1月27日(火) 14:00 - 15:00- 参加費用 無料- 対象者 企業に所属する経営者、マーケ部門の管理者・担当者- 開催場所 オンライン配信- 主 催 株式会社ロゴラボ- 定 員 100名

お申し込みはこちら：https://logo-labo.com/collabo/260127?kk_260127=mm

登壇者紹介

Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ 由井 銀河

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。

エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。

新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「無価値な広告をゼロにする」という理念のもと、国内で初のアドベリフィケーション事業者として創業されました。全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。インターネット広告環境の健全化の取り組みを行うことにより、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp