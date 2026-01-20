《Pascoの春フェス》今年もやってきた！ハガキ応募とLINE応募の2つのキャンペーンを2026年1月31日（土）より同時開催

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社(Pasco)は、「Pascoの春フェス」と題し、対象商品を購入してハガキでご応募いただくキャンペーンと、LINEでご応募いただき、抽選結果がすぐ確認できる「きょうの和小麦」キャンぺーンを2026年1月31日（土）から実施します。

ハガキ応募のキャンペーンでは4種類の賞品を抽選で合計15,000名様に、LINE応募のキャンペーンでは「えらべるPay(R)」500ポイントを抽選で10,000名様にプレゼントいたします。

ハガキ応募キャンペーン

■キャンペーン期間

2026年1月31日（土）～4月30日（木）の90日間

■賞品・当選者数

【10点コース】BRUNO crassy+ スチーム&ベイクトースター*（グレージュ）：800名様

*リサとガスパールをあしらった、Pascoオリジナルデザイン

【6点コース】アラビア マイニオ サラストゥス プレート 25cm 2枚セット（ベージュ）：1,000名様

【4点コース】日本橋 千疋屋総本店 フルーツジャム 2瓶入（苺・白桃）：1,200名様

【2点コース】MOTTERU クルリト コンパクトクーラーショルダーバッグ*（グレー）：12,000名様

*リサとガスパールをあしらった、Pascoオリジナルデザイン

BRUNO crassy+ スチーム&ベイクトースターアラビア マイニオ サラストゥス プレート 25cm日本橋 千疋屋総本店 フルーツジャムMOTTERU クルリト コンパクトクーラーショルダーバッグ

合計15,000名様

当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

■応募締切

第1回締切 2026年2月28日(土)当日消印有効：2026年4月上旬賞品発送予定

第2回締切 2026年5月7日(木)当日消印有効：2026年6月下旬賞品発送予定

■応募方法

対象商品についている応募券をお好きなコースの必要点数分集め、応募ハガキまたは郵便ハガキに貼り、郵便番号・住所・氏名・電話番号・ご希望のコースを明記のうえ、ハガキ1枚につき1口として、郵送にてご応募ください。

■対象商品

「超熟」シリーズをはじめとした応募券がついた商品

■キャンペーンサイト

賞品、対象商品の詳細などはこちらをご参照ください。

https://www.pasconet.co.jp/campaign_2026spring/ （2026年1月30日15時オープン）

■お客さまからのお問合せ先（ハガキ応募キャンペーン）

Pascoキャンペーンダイヤル TEL：0120-892-800

無料通話 24時間自動音声対応 2026年1月30日(金)～5月7日(木)

●「リサとガスパール」について

フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」は2025年に日本語版出版25周年を迎えました。

ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ。黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。

リサとガスパールは、うさぎでもない、いぬでもない、キュートなパリの住人。遊びもいたずらもいつも一緒です。

オフィシャルHP https://www.lisagas.jp/

(C)2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

LINE応募キャンペーン「LINEで応募！きょうの和小麦キャンペーン」

■キャンペーン期間

2026年1月31日（土）～4月30日（木）の90日間

■賞品・当選者数

「えらべるPay(R)」 500ポイント：10,000名様

PayPayポイントやAmazonギフトカードなど幅広いラインアップの中から好きなものを選んで交換することができるデジタルギフトです。

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。※PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。※本キャンペーンは敷島製パン株式会社による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazonではお受けしておりません。 敷島製パン株式会社「きょうの和小麦」キャンペーン事務局（info@pasco-linecp.jp）までお願いいたします。※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■応募締切

2026年4月30日(木)17：00

■応募方法

スマートフォンからPascoのLINE公式アカウントを友だち登録し、トーク画面のメニューから「きょうの和小麦」をチェックすることで、1日1回までご応募いただけます。抽選結果はトーク画面にてその場でご確認いただけます。当選された方は画面の案内に従い、デジタルギフトの引き換えを行ってください。

■キャンペーンサイト

賞品、応募方法の詳細などはこちらをご参照ください。

https://www.pasconet.co.jp/campaign_2026spring/linecp/（2026年1月30日15時オープン）

■お客さまからのお問合せ先（LINE応募キャンペーン）

「きょうの和小麦」キャンペーン事務局

メールアドレス：info@pasco-linecp.jp

メール対応 平日10:00-17:00 2026年1月31日(土)～4月30日(木)