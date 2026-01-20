【Pascoのオンラインショップ】「リサとガスパール」コラボパンセット、焼印入りなごやん 数量限定で2026年1月20日（火）より販売開始

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボした「『リサとガスパール』ル・オーブンのパンセット」「焼印入りなごやん（リサとガスパール）」を発売します。

■「リサとガスパール」ル・オーブンのパンセット

フランスの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」と、本格派冷凍パン「L'Oven（ル・オーブン）」が夢のコラボ。5種類のパンを厳選して詰め合わせた、数量限定のセットです。本パンセットをご購入いただいたお客さまには、もれなくリサとガスパールのバターナイフをプレゼント。赤（リサ）または青（ガスパール）のいずれか一つをランダムでお届けします。

＜セット内容＞

(L'Oven)バゲット 1本

(L'Oven)2種のレーズンカンパーニュ 1袋

(L'Oven)とうもろこしのパヴェ2個入 1袋

(PANORAMA COLLECTION)ブラウニータルトケーキ3個入 1袋

(PANORAMA COLLECTION)パンケーキ4枚入 1袋

どちらが届くかは開けてからのお楽しみ！

■焼印入りなごやん 10個入（リサとガスパール）

フランスの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」と、Pascoのロングセラー「なごやん」がコラボしました。「なごやん」は愛知県・名古屋で生まれ、60年以上お土産の定番として愛されてきました。カステラ生地にまろやかな黄味あんを包んだしっとりとした食感とやさしい甘さの焼菓子です。愛らしいリサとガスパールの焼印が施された特別ななごやんは、数量限定。すべて、2026年2月17日（火）に発送します。食べるのがもったいなくなるかわいさで、ご自身へのご褒美としてはもちろん、大切な方への贈り物にもぴったりです。

＜セット内容＞

リサとガスパールの焼印入りなごやん全5種類 各2個

■商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/527_1_4c607633fce0bed83bb0f053bf9a8515.jpg?v=202601200321 ]

※いずれの商品も、リサとガスパールのオリジナルデザインの段ボールでお届けします。

●「リサとガスパール」について

フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」は2025年に日本語版出版25周年を迎えました。

ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ。黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。

リサとガスパールは、うさぎでもない、いぬでもない、キュートなパリの住人。遊びもいたずらもいつも一緒です。

オフィシャルHP https://www.lisagas.jp/

(C)2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

▽Pascoのオンラインショップはこちらから

https://www.pascoshop.com/

■お客さまからのお問合せ先

Pascoのオンラインショップ

https://www.pascoshop.com/Inquiry

（受付時間 平日9：00～17：00 年末年始を除く）