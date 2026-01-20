[アトマイザー新商品]1月20日(火)よりNew Classicの新色Titaniumを発売開始。

TRAVALO JAPAN株式会社（本社：東京都豊島区巣鴨2-11-5）は、アトマイザー「TRAVALO」から、


New Classic、New Classic Setの新色「Titanium（チタニウム）」を2026年1月20日(火)より発売いたします。


男女問わずさまざまなシーンで使用できるガンメタリック調のカラーでこれからのバレンタインに向けた大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にもぴったりな商品です。


お好みの香水と合わせて、または「香水は好みが分かれる」というバレンタインギフトの悩みに対し、「香りそのものではなく、香りを楽しむためのツール」としてアトマイザーのプレゼントはいかがでしょうか。



1月20日(火)より以下公式オンラインショップにて発売を開始致します。


・TRAVALO JAPAN公式オンラインショップ（https://travalojapan.com）


・Amazon TRAVALO JAPAN公式オンラインストア


・楽天、Yahoo！正規取り扱いオンラインショップ


（楽天市場ウイングライド、Yahoo!ショッピング ウイングライド）



また2月より順次、その他正規取り扱いオンラインショップ、実店舗でも発売開始となります。


New Classic

Titanium（チタニウム）


　Classicで1番人気であったカラー、TitaniumがついにNew Classicでも登場。


　キャップにマグネットを内蔵しClassicと比べ使用時の着脱がスムーズになりました。


　インナーボトルには新機構のより多くの香水ノズルに対応したG4エンジンを使用。


　


　販売価格：3,300円（税込）




　　TVL25CS17A-MG　Titanium


その他以下カラーは現在発売中です。



TVL25CS01A-MG　　　　　　　　　　　　Black　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TVL25CS02A-MG　　　　　Silver

TVL25CS06A-MG　　　　　　　　Pink

TVL25CS03A-MG　　　　　　　Gold


New Classic Set

Titanium（チタニウム）


　New Classic SetでもTitaniumが登場。


　専用インナーボトルが2本付いたギフトセット仕様。


　シンプルで高級感のある専用ボックスに収めることで、そのまま贈れるパッケージに仕上げました。


　


　販売価格：6,050円（税込）


　




TVL25CS17A-SET　Titanium


その他以下カラーは現在発売中です。



TVL25CS01A-SET-JP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Black

TVL25CS02A-SET-JP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Silver


その他セットアイテム

他にも以下ギフトセットを現在発売中です。


こちらもバレンタインギフトにぴったりなアイテムです。



・Walzer-PU Set　　　　　　　　　　　　　　　　　


　スプレーヘッドが格納、回転スライド方式のキャップレスモデルのWalzer-PUに専用インナーボトルが2本付いたSetです。


　


　販売価格：7,150円（税込）





TVL25WABLA-SET-JP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Black

TVL25WAWHI-SET-JP　　　　　　　　　White

TVL25WABLU-SET-JP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Blue


・Milano Premium Set


　キャップとインナーボトルにマグネットを内蔵したハイエンドモデルMilano Premiumに専用インナーボトルが2本付いたSetです。



　販売価格：11,000円（税込）




TVL26MLBLA-SET-JP　　　　　Black

TVL26MLWHI-SET-JP　　　　White

TVL26MLPIN-SET-JP　　　　Pink

TVL26MLAQU-SET-JP　　　　　Aqua



　



TRAVALOとは


香りを自由に楽しめるようデザインされたアトマイザーです。
香水の移し替えが簡単で、携帯しやすいサイズ。


どんなシーンにも気軽に香りを持ち運べるのが魅力です。
スプレーヘッドから噴射される香水は細かいミスト状。付ける量を調節しやすく、いつでも理想の香りを演出します。

ボトルからダイレクトに注入できる機構は、香水の揮発や劣化を防止。優れた気密性も実現しました。
この技術は多くの国で高く評価され、特許を取得しています。



会社概要


TRAVALO JAPAN株式会社


〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-11-5　



お問い合わせ先


info-tj@travalojapan.com


広報担当　藤