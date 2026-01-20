[アトマイザー新商品]1月20日(火)よりNew Classicの新色Titaniumを発売開始。

TRAVALO JAPAN株式会社

TRAVALO JAPAN株式会社（本社：東京都豊島区巣鴨2-11-5）は、アトマイザー「TRAVALO」から、

New Classic、New Classic Setの新色「Titanium（チタニウム）」を2026年1月20日(火)より発売いたします。

男女問わずさまざまなシーンで使用できるガンメタリック調のカラーでこれからのバレンタインに向けた大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にもぴったりな商品です。

お好みの香水と合わせて、または「香水は好みが分かれる」というバレンタインギフトの悩みに対し、「香りそのものではなく、香りを楽しむためのツール」としてアトマイザーのプレゼントはいかがでしょうか。

1月20日(火)より以下公式オンラインショップにて発売を開始致します。

・TRAVALO JAPAN公式オンラインショップ（https://travalojapan.com）

・Amazon TRAVALO JAPAN公式オンラインストア

・楽天、Yahoo！正規取り扱いオンラインショップ

（楽天市場ウイングライド、Yahoo!ショッピング ウイングライド）

また2月より順次、その他正規取り扱いオンラインショップ、実店舗でも発売開始となります。

New Classic

Titanium（チタニウム）

Classicで1番人気であったカラー、TitaniumがついにNew Classicでも登場。

キャップにマグネットを内蔵しClassicと比べ使用時の着脱がスムーズになりました。

インナーボトルには新機構のより多くの香水ノズルに対応したG4エンジンを使用。

販売価格：3,300円（税込）

TVL25CS17A-MG Titanium

その他以下カラーは現在発売中です。

TVL25CS01A-MG BlackTVL25CS02A-MG SilverTVL25CS06A-MG PinkTVL25CS03A-MG Gold

New Classic Set

Titanium（チタニウム）

New Classic SetでもTitaniumが登場。

専用インナーボトルが2本付いたギフトセット仕様。

シンプルで高級感のある専用ボックスに収めることで、そのまま贈れるパッケージに仕上げました。

販売価格：6,050円（税込）

TVL25CS17A-SET Titanium

その他以下カラーは現在発売中です。

TVL25CS01A-SET-JP BlackTVL25CS02A-SET-JP Silver

その他セットアイテム

他にも以下ギフトセットを現在発売中です。

こちらもバレンタインギフトにぴったりなアイテムです。

・Walzer-PU Set

スプレーヘッドが格納、回転スライド方式のキャップレスモデルのWalzer-PUに専用インナーボトルが2本付いたSetです。

販売価格：7,150円（税込）

TVL25WABLA-SET-JP BlackTVL25WAWHI-SET-JP WhiteTVL25WABLU-SET-JP Blue

・Milano Premium Set

キャップとインナーボトルにマグネットを内蔵したハイエンドモデルMilano Premiumに専用インナーボトルが2本付いたSetです。

販売価格：11,000円（税込）

TVL26MLBLA-SET-JP BlackTVL26MLWHI-SET-JP WhiteTVL26MLPIN-SET-JP PinkTVL26MLAQU-SET-JP Aqua

TRAVALOとは

香りを自由に楽しめるようデザインされたアトマイザーです。

香水の移し替えが簡単で、携帯しやすいサイズ。

どんなシーンにも気軽に香りを持ち運べるのが魅力です。

スプレーヘッドから噴射される香水は細かいミスト状。付ける量を調節しやすく、いつでも理想の香りを演出します。



ボトルからダイレクトに注入できる機構は、香水の揮発や劣化を防止。優れた気密性も実現しました。

この技術は多くの国で高く評価され、特許を取得しています。

会社概要

TRAVALO JAPAN株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-11-5

お問い合わせ先

info-tj@travalojapan.com

広報担当 藤