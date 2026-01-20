[アトマイザー新商品]1月20日(火)よりNew Classicの新色Titaniumを発売開始。
TRAVALO JAPAN株式会社（本社：東京都豊島区巣鴨2-11-5）は、アトマイザー「TRAVALO」から、
New Classic、New Classic Setの新色「Titanium（チタニウム）」を2026年1月20日(火)より発売いたします。
男女問わずさまざまなシーンで使用できるガンメタリック調のカラーでこれからのバレンタインに向けた大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にもぴったりな商品です。
お好みの香水と合わせて、または「香水は好みが分かれる」というバレンタインギフトの悩みに対し、「香りそのものではなく、香りを楽しむためのツール」としてアトマイザーのプレゼントはいかがでしょうか。
1月20日(火)より以下公式オンラインショップにて発売を開始致します。
・TRAVALO JAPAN公式オンラインショップ（https://travalojapan.com）
・Amazon TRAVALO JAPAN公式オンラインストア
・楽天、Yahoo！正規取り扱いオンラインショップ
（楽天市場ウイングライド、Yahoo!ショッピング ウイングライド）
また2月より順次、その他正規取り扱いオンラインショップ、実店舗でも発売開始となります。
New Classic
Titanium（チタニウム）
Classicで1番人気であったカラー、TitaniumがついにNew Classicでも登場。
キャップにマグネットを内蔵しClassicと比べ使用時の着脱がスムーズになりました。
インナーボトルには新機構のより多くの香水ノズルに対応したG4エンジンを使用。
販売価格：3,300円（税込）
TVL25CS17A-MG Titanium
その他以下カラーは現在発売中です。
TVL25CS01A-MG Black
TVL25CS02A-MG Silver
TVL25CS06A-MG Pink
TVL25CS03A-MG Gold
New Classic Set
Titanium（チタニウム）
New Classic SetでもTitaniumが登場。
専用インナーボトルが2本付いたギフトセット仕様。
シンプルで高級感のある専用ボックスに収めることで、そのまま贈れるパッケージに仕上げました。
販売価格：6,050円（税込）
TVL25CS17A-SET Titanium
その他以下カラーは現在発売中です。
TVL25CS01A-SET-JP Black
TVL25CS02A-SET-JP Silver
その他セットアイテム
他にも以下ギフトセットを現在発売中です。
こちらもバレンタインギフトにぴったりなアイテムです。
・Walzer-PU Set
スプレーヘッドが格納、回転スライド方式のキャップレスモデルのWalzer-PUに専用インナーボトルが2本付いたSetです。
販売価格：7,150円（税込）
TVL25WABLA-SET-JP Black
TVL25WAWHI-SET-JP White
TVL25WABLU-SET-JP Blue
・Milano Premium Set
キャップとインナーボトルにマグネットを内蔵したハイエンドモデルMilano Premiumに専用インナーボトルが2本付いたSetです。
販売価格：11,000円（税込）
TVL26MLBLA-SET-JP Black
TVL26MLWHI-SET-JP White
TVL26MLPIN-SET-JP Pink
TVL26MLAQU-SET-JP Aqua
TRAVALOとは
香りを自由に楽しめるようデザインされたアトマイザーです。
香水の移し替えが簡単で、携帯しやすいサイズ。
どんなシーンにも気軽に香りを持ち運べるのが魅力です。
スプレーヘッドから噴射される香水は細かいミスト状。付ける量を調節しやすく、いつでも理想の香りを演出します。
ボトルからダイレクトに注入できる機構は、香水の揮発や劣化を防止。優れた気密性も実現しました。
この技術は多くの国で高く評価され、特許を取得しています。
会社概要
TRAVALO JAPAN株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-11-5
お問い合わせ先
info-tj@travalojapan.com
広報担当 藤