【追加情報】「世界らん展2026‐花と緑の祭典‐」“世界に1株”、大好評「光るコチョウラン」の再展示が決定！世界的パティシエ・辻口博啓さん監修バニラスイーツも楽しめる！

世界らん展実行委員会(読売新聞社、NHK、世界らん展組織委員会、東京ドーム)は､国内最大級の蘭展示・販売会「世界らん展2026 -花と緑の祭典-」を、2026年2月5日(木)～11日(水・祝)の7日間、東京ドームシティ プリズムホール(東京都文京区)で開催します。

今回の注目ポイント

●世界に1株！2024年に初公開され大きな話題を呼んだ「光るコチョウラン」の再展示が決定

●パティシエ・辻口博啓さん監修 「バニラと苺のミルフィーユパフェ」「バニラと能登ゆずのプチマドレーヌ」詳報

●一般入場前に堪能できる「内覧会入場券」、「先行入場前売券」を限定販売中

【展示の見どころ】

世界に1株、光るコチョウラン

2024年に初公開した「光るコチョウラン」は、千葉大学・NECソリューションイノベータ・奈良先端科学技術大学院大学の共同開発によって誕生しました。ブラックライトの下で植物全体が黄緑色に輝く、世界に1株しか存在しない大変貴重な蘭です。初展示となった2年前には大きな話題を呼び、多くの方にお楽しみいただきました。開花調整を行い、満を持しての再展示となります。

光るコチョウラン踊る妖精 オルキス・イタリカ

オルキスは、ヨーロッパの地中海沿岸地方からロシアまで広く分布する地生蘭(地面に生えている蘭)です。今回展示するオルキス・イタリカ（Orchis italica）は、かわいい妖精が踊っているように見え、写真に収めたくなるほどの愛らしさが人気の原種です。

※開花調整を行っておりますが、状況によりご覧いただけない場合がございます。

【パティシエ・辻口博啓さん監修 限定スイーツ】

「バニラと苺のミルフィーユパフェ」

※イートイン 2,200円 (1ドリンク付)

リーフパイ、カスタード、ジェラート、ソースなどにラン科のバニラを使用し、豊かな香りと味わいを幾層にも重ねたこだわりのミルフィーユパフェをイートインで提供します。彩りとアクセントとして苺を添えることで、バニラの奥深い風味を一層引き立てました。さらに、バニラビーンズを模したチョコレートをあしらい、バニラの世界観を表現した本展限定のスイーツです。

バニラと能登ゆずのプチマドレーヌ「バニラと能登ゆずのプチマドレーヌ」

※テイクアウト 1,620円 (5個入り)

メイン食材のバニラをふんだんに使用し、贅沢で芳醇な甘い香りを演出。辻口さんの出身地・能登の柚子の果皮を加え、アクセントとしています。バニラと柚子の上品な香りとともに、しっとりと焼きあがったマドレーヌは来場記念のお土産として最適です。

【プレミアムな前売券で、ひと足早く会場を満喫】



「内覧会入場券」

会期前日の2月4日(水)に内覧会を実施します(18:00～20:00)。入場券(4,000円)を150枚限定で販売中。会場に溢れる芳しい花の香りをゆったりと堪能いただきながら、決定したばかりの日本一の蘭をお楽しみいただけます。

「先行入場前売券」

開場前の時間帯に入場いただける前売券を販売中。花の状態が良い会期前半、混雑を避けて来場されたい方におすすめです。

・2月5日(木) 9:00～10:00 (4,000円)

・2月6日(金)～8日(日) 9:30～10:00 (3,000円)

開催概要

◆名 称：世界らん展2026 -花と緑の祭典-

◆開催日程：2026年2月5日(木)～11日(水・祝) ＜7日間＞

・5日(木) 10:00～18:00 ※9:00～10:00先行入場

・6日(金) 10:00～20:00 ※9:30～10:00先行入場

・7日(土)・8日(日) 10:00～18:00 ※9:30～10:00先行入場

・9日(月) 10:00～18:00

・10日(火) 10:00～20:00

・11日(水・祝) 10:00～18:00

◆主 催：世界らん展実行委員会（読売新聞社、NHK、世界らん展組織委員会、東京ドーム）

◆会 場：東京ドームシティ プリズムホール（東京都文京区後楽1-3-61）

◆入場料金：前売 2,100円、当日 2,300円ほか

※5日(木)先行入場前売券 4,000円、6日(金)・7日(土)・8日(日)先行入場前売券 3,000円

読売新聞オンラインチケットストアで限定販売

※アフター5チケット：前売券1,400円/当日券1,600円 ＜6日(金)・10日(火) 17:00以降に限り入場可＞

※障がい者割引：当日券売場にて当日券2,300円を2,100円で販売

※保護者同伴の小学生以下無料

◆チケット販売：読売新聞オンラインチケットストア(前売・当日券が500円引きで購入可、条件あり)、美術展ナビチケットアプリ、各種プレイガイド ほか

◆公式サイト：https://www.event-td.com/orchid/

◆問い合わせ先：東京ドームシティ わくわくダイヤル TEL.03-5800-9999 (受付時間 平日10：00～17：00)

※画像はイメージです

※記載の料金は税込となります

※イベントの最新情報は、「世界らん展」公式サイトにて随時更新します

※開催イベントは、状況により内容・実施時間などが変更となる場合があります