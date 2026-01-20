“めくるクロワッサン”として大人気の「リーヴル」を4.5cm角にしたバレンタイン限定「ミニリーヴル」を2026年2月12・13・14日の3日間、数量限定で販売いたします。【ロイヤルパインズホテル浦和】

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロイヤルパインズホテル浦和1F ぺストリーショップ ラ・モーラでは、2026年2月12日（木）から14日（土）までの3日間、めくるクロワッサン食パンとして人気の「リーヴル」を4.5cm角のミニサイズにした、フランス産発酵バターが香るスイーツ「ミニリーヴル」のバレンタイン限定アソートを、1日50セット限定で販売いたします。

「本（Livre）」をイメージした幾層もの層が美しいミニリーヴル。今年のバレンタインは、埼玉県産の希少な高級ブランド苺「あまりん」をはじめ、厳選したショコラとホワイトショコラを組み合わせた、心ときめく3種のフレーバーを1つのボックスに詰め合わせました。

オンラインのみで予約を受注いたします。2026年1月24日(土)12:00～ご予約開始

【ご予約URL】https://www.tablecheck.com/shops/royalpines-lamora-pickup/reserve

※配送は承っておりません。来店お引き取りをお願いいたします。

※キャンセルは3日前までとなります。

サイズは4.5×4.5cm 16層になっており1枚ずつめくってお楽しみいただくこともできます。

■ 商品ラインナップ詳細

埼玉県産「あまりん」とストロベリーショコラ

埼玉県が誇る最高級ブランド苺「あまりん」を贅沢に使用。あまりんならではの際立つ甘みと濃厚な味わいを、甘酸っぱいフリーズドライのトッピングが引き立てます。ピンクの色彩がバレンタインを華やかに彩ります。

アラザンと羽根チョコのホワイトショコラ

冬の景色を思わせる、真っ白で凛とした装いの逸品。スッキリとした甘さのホワイトショコラに、繊細な「羽根」のチョコレートとアラザンを添え、気品あふれるデザインに仕上げました。

カカオニブとヘーゼルナッツのダークショコラ

芳醇なショコラに、カリッとした食感のカカオニブと香ばしいヘーゼルナッツをトッピング。フランス産発酵バターをたっぷり折り込んだ生地のコクと、ほろ苦いショコラの大人なマリアージュをお楽しみいただけます。

バレンタイン限定 ミニリーヴル3種アソート

■ 商品概要

商品名：バレンタイン限定 ミニリーヴル3種アソート

販売期間：2026年2月12日（木）、13日（金）、14日（土）

お渡し時間：11:00～

販売数量：各日50セット限定

価格：2,160円（税込）

販売店舗：ロイヤルパインズホテル浦和 1階 ペストリーショップ ラ・モーラ

賞味期限：お買い上げ翌日

アレルギー：小麦、乳、ヘーゼルナッツ、大豆、ゼラチン

■オプション

ミニリーヴルと一緒にお召し上がりいただくとより一層お楽しみいただける「あまりんのジャム」をオプションでご用意しております。

■ご予約について

公式HPご予約サイトのみご予約を承ります。

※完売となる場合がございます。ご了承くださいませ。

■めくるクロワッサン食パン「リーヴル」について

国産小⻨をベースにフランス産発酵バターを贅沢に使った生地を27層に折り重ね、小⻨とバターの香りを最大限に引き立てる製法で職人が一つひとつ丁寧に焼き上げます。「リーヴル（Livre）」とはフランス語で「本」を意味するように、まるで本のように、めくって食べる新感覚のクロワッサン食パンです。

めくるクロワッサン食パン リーヴル

https://www.royalpines.co.jp/restaurantplan/20907

◆ペストリーショップ「ラ・モーラ」

ラ・モーラ店内ラ・モーラ店内

季節感あふれる上質な素材を使ったお菓子やパンなどを、バラエティー豊かに取り揃えたペストリーショップ。お菓子作りの様子をご覧いただける開放的な店内では、心を込めて仕上げた品をテイクアウトやカフェなど、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。

店舗名：ペストリーショップ「ラ・モーラ」

住 所：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和 1F

テイクアウト10:00 ～20:00

カフェ10:00～17:00(ラストオーダー 16:00)※軽食は11:00～

HP：https://www.royalpines.co.jp/restaurant_bar/lamora

TEL：048-827-1161（直通）

【ロイヤルパインズホテル浦和】

ロイヤルパインズホテル浦和 外観

浦和駅より徒歩7分、都内・さいたまスーパーアリーナへのアクセスも便利なフルサービスホテル。全11種の客室と8つのレストラン、多彩な宴会場とチャペルを備え、お客様の人生に寄り添ったサービスをご提供いたします。

企業名：ロイヤルパインズホテル浦和

所在地：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1

開業日：1999年（平成11年）10月7日

主要施設：客室196室、レストラン&バー8店舗、宴会場13室、チャペル、神殿、写真室、美粧室、衣裳室、駐車場、他

アクセス：JR「浦和駅」西口より徒歩7分

電話番号：048-827-1111（代表）

公式ホームページ：https://www.royalpines.co.jp/