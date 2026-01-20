『THE KING OF FIGHTERS ′98』から、「不知火舞」を1/4スケールでリアルに立体化

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつリアルエリートマスターラインから、『THE KING OF FIGHTERS '98』に登場する、「不知火舞」の1/4スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は1月20日よりスタート。商品の発売は2027年5月～8月を予定しています。



◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/kof-mai-shiranui-remkof-01uts.html

「不知火舞、参ります！」

リアルな空気を纏い、魅惑のくノ一が参戦

歴代屈指の人気を誇る『THE KING OF FIGHTERS '98』。時代を超えて愛されるこの対戦格闘ゲームから、「不知火舞」がリアルエリートマスターラインに登場。

KOFシリーズ、そして格闘ゲームを象徴する不知火流忍術の継承者。本作は全高70cmの1/4スケールで、彼女を高精細に捉えたスタチューです。

空中戦を得意とする華麗な身のこなし。誰もが目を奪われる妖艶な衣装。

花咲く炎と一対の房飾りが巻き上がる渦の中心で、その魅力を余すところなくカタチにしました。

シャープな輪郭に収まる美しい表情は、ゲームの印象を現実世界に引き寄せたもの。

悪戯な眼差しと口元が、時折見せるコミカルな一面も感じさせます。

紅白の忍び装束で包んだ身体も同様です。筋肉と脂肪の量を解剖学的に考え、最も肉感豊かなバランスを導き出しました。

そこにわずかなデフォルメを散りばめ、唯一無二のプロポーションを生み出しています。

特製ベースは、日本の伝統美を意識して仕立てました。漆器を思わせる上品な艶。静かに舞い落ちる桜の花びら。舞の華やかさとコントラストを描く、趣深い仕上がりです。

扇子を前へ突き出して見得を切る。

滑空するように両腕を後ろに向ける。

ポージングを変更できる、差し替え用の両腕・両手も用意しました。

番傘モチーフの背景スタンドを添えて、さまざまなシーンを演出してください。

さらに本アルティメットボーナス版だけのスペシャルパーツとして、開いた扇子を持つ両手が付属。

翼のように広がる白い扇が、軽やかな姿をより一層際立てます。

リアルな空気を纏う、魅惑のくノ一。あなたのチームに欠かせないメンバーです。

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

リアルエリートマスターライン

THE KING OF FIGHTERS '98 不知火舞 アルティメットボーナス版

※本アルティメットボーナス版は、日本国内ではプライム１スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格 ：\214,390（税込）

発売時期 ：2027年5月～2027年8月頃

販売数量 ：500

シリーズ ：THE KING OF FIGHTERS '98

フォーマット：リアルエリートマスターライン

サイズ：1/4Scale

全高:70cm 全幅:48cm 奥行:34cm

全高:70cm 全幅:50cm 奥行:38cm（背景スタンド設置時）

重量：約12.4Kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・右腕×3（肘曲げ、斜め前、斜め後）

・右手×1（斜め後用：扇子・閉）

・左腕×2（腰、斜め後）

・左手×1（斜め後用：開き手）

・特製ベース

・背景スタンド

・ボーナス特典：両手（斜め後用：扇子・開）

権利表記 ：

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/