『THE KING OF FIGHTERS ′98』から、「不知火舞」を1/4スケールでリアルに立体化
株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつリアルエリートマスターラインから、『THE KING OF FIGHTERS '98』に登場する、「不知火舞」の1/4スケールスタチューをリリースいたしました。予約受付は1月20日よりスタート。商品の発売は2027年5月～8月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/kof-mai-shiranui-remkof-01uts.html
「不知火舞、参ります！」
リアルな空気を纏い、魅惑のくノ一が参戦
歴代屈指の人気を誇る『THE KING OF FIGHTERS '98』。時代を超えて愛されるこの対戦格闘ゲームから、「不知火舞」がリアルエリートマスターラインに登場。
KOFシリーズ、そして格闘ゲームを象徴する不知火流忍術の継承者。本作は全高70cmの1/4スケールで、彼女を高精細に捉えたスタチューです。
空中戦を得意とする華麗な身のこなし。誰もが目を奪われる妖艶な衣装。
花咲く炎と一対の房飾りが巻き上がる渦の中心で、その魅力を余すところなくカタチにしました。
シャープな輪郭に収まる美しい表情は、ゲームの印象を現実世界に引き寄せたもの。
悪戯な眼差しと口元が、時折見せるコミカルな一面も感じさせます。
紅白の忍び装束で包んだ身体も同様です。筋肉と脂肪の量を解剖学的に考え、最も肉感豊かなバランスを導き出しました。
そこにわずかなデフォルメを散りばめ、唯一無二のプロポーションを生み出しています。
特製ベースは、日本の伝統美を意識して仕立てました。漆器を思わせる上品な艶。静かに舞い落ちる桜の花びら。舞の華やかさとコントラストを描く、趣深い仕上がりです。
扇子を前へ突き出して見得を切る。
滑空するように両腕を後ろに向ける。
ポージングを変更できる、差し替え用の両腕・両手も用意しました。
番傘モチーフの背景スタンドを添えて、さまざまなシーンを演出してください。
さらに本アルティメットボーナス版だけのスペシャルパーツとして、開いた扇子を持つ両手が付属。
翼のように広がる白い扇が、軽やかな姿をより一層際立てます。
リアルな空気を纏う、魅惑のくノ一。あなたのチームに欠かせないメンバーです。
[ご注意]
・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品概要
リアルエリートマスターライン
THE KING OF FIGHTERS '98 不知火舞 アルティメットボーナス版
※本アルティメットボーナス版は、日本国内ではプライム１スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。
商品価格 ：\214,390（税込）
発売時期 ：2027年5月～2027年8月頃
販売数量 ：500
シリーズ ：THE KING OF FIGHTERS '98
フォーマット：リアルエリートマスターライン
サイズ：1/4Scale
全高:70cm 全幅:48cm 奥行:34cm
全高:70cm 全幅:50cm 奥行:38cm（背景スタンド設置時）
重量：約12.4Kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：
・右腕×3（肘曲げ、斜め前、斜め後）
・右手×1（斜め後用：扇子・閉）
・左腕×2（腰、斜め後）
・左手×1（斜め後用：開き手）
・特製ベース
・背景スタンド
・ボーナス特典：両手（斜め後用：扇子・開）
権利表記 ：
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
