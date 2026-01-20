「CLANE × MIZUNO」 初のコラボレーションアイテムの発売が決定！

ミズノ株式会社

ミズノは、松本恵奈さんがクリエイティブディレクターを務めるレディースブランド「CLANE」との初のコラボレーションコレクションを発売します。

長年にわたり高い技術力を磨き、スポーツの現場で培われた知見をプロダクトに落とし込んできたミズノと、日常に寄り添うモードを軸に、丁寧なものづくりを続けてきたCLANE。両者の価値観が重なり合い、機能性とデザイン性を兼ね備えたコレクションが完成しました。

本コレクションでは、機能性素材を用いたジャケットをはじめ、トラックアイテムやアクティブウエア、アクセサリーまで全12アイテムをラインナップ。運動のためだけではなく、日常のスタイリングに自然と溶け込み、気負わず取り入れられることを大切にしました。

ミズノのテクノロジーを、CLANEの視点で再解釈し、機能性を備えながらも、シルエットやディテールにこだわった新しいアクティブスタイルを提案します。

一般発売に先駆け、2026年1月30日(金)よりCLANE ONLINE STOREおよび新宿ルミネPOP UP STORE、2月6日(金)よりCLANEルクア大阪店にて、コラボレーションアイテムの先行予約販売を実施します。先行予約特典として、2点以上お買い上げのお客さまは10%オフにてお買い求めいただけます。ミズノは2026年2月20日(金)に発売開始します。

詳細は下記URLをご確認ください。

URL: https://jpn.mizuno.com/mizuno1906/journal/journal_collection/170

「アイテム詳細」

◼︎ CLANE×MIZUNO WATER REPELLENT TRACK JACKET

カラー: IVORY/BLACK

サイズ: 1/2

金額: \28,600（本体価格\26,000）

1990年代のミズノのトラックジャケットをベースに、CLANEらしいモードで丸みのあるシルエットに仕上げたトラックジャケット。襟裏にはコラボレーションのために製作したオリジナルロゴ素材を使用し、さりげない特別感をプラス。ファスナーは逆開仕様で、裾にはアジャスターを配しているため、スタイリングに合わせたシルエットの調整が可能です。背面にはベンチレーションを施し、衣服内にこもりやすい熱や湿気を逃がす設計に。

軽い運動時などにも空気の流れを促し、衣服内をドライで快適な状態に保つ効果が期待できます。

表地には、スパンライクな風合いが特徴のタスランナイロン素材を採用。軽量化を図りながら、しっかりとコットンのようなナチュラルな質感を残した素材が魅力です。

撥水加工を施しているため、日常から天候が変わりやすいシーンまで気兼ねなく取り入れられるアイテム。

カラーは、洗練された印象のモノトーンと、レトロなムード漂うクリームイエローの2色展開です。

◼︎ CLANE×MIZUNO WATER REPELLENT TRACK PANTS

カラー: IVORY/BLACK

サイズ: 0/1/2

金額: \22,000（本体価格\20,000）

動きやすさとスタイルバランスを両立したトラックパンツ。ゆったりとしたストレートシルエットに、配色を効かせたサイドラインがシンプルなデザインのアクセントになります。裾はアジャスター仕様で、シルエットの調整やスタイリングの変化を楽しめます。膝まわりにはベンチレーションを施し、動作時にこもりやすい熱や湿気を外に逃がす設計に。ベンチレーション奥にはストレッチ性のあるメッシュ素材を使用しており、屈伸時の膝のつっぱり感を軽減し、快適な動きをサポートします。素材には、スパンライクな風合いが特長のタスランナイロンを採用。軽量でありながら、コットンライクなナチュラルな質感を兼ね備えています。撥水加工を施しているため、日常使いからアクティブなシーンまで取り入れやすいアイテムです。トラックジャケットとのセットアップスタイルはもちろん、単品でも着回しやすい1本。

カラーは、洗練された印象のモノトーンと、レトロなムード漂うクリームイエローの2色展開です。

◼︎ CLANE×MIZUNO WINDSTOPPER TAILORED JACKET

カラー: GRAY/BLACK

サイズ: 1/2

金額: \48,400（本体価格\44,000）

ゴアテックス社のテクノロジー『WINDSTOPPER(R) プロダクト』を使用した、テーラードジャケット。スポーツウエアの機能性を、CLANEらしいモダンでマニッシュなボックスシルエットのジャケットに落とし込みました。

防風性と高い透湿性を備え、外気の影響を抑えながら衣服内の湿気を逃し、快適な着用感を保ちます。

バックスタイルには、2ブランドのモチーフをプリント。裏地にはメッシュ素材を使用し、着用時の快適さを高めています。内ポケット付きで、実用性にも配慮しました。

素材自体に耐水性を兼ね備えており、雨などによるぬれを軽減してくれるため、デイリーから軽いアウトドアシーンまで幅広く活躍します。

◼︎ CLANE×MIZUNO QUICK DRY COTTON LOGO T-SHIRT

カラー: WHITE/BLACK

サイズ: 1/2

金額: \13,200（本体価格\12,000）

スポーツブラやレギンスの上からラフに着用できるバランスで作った、大きめサイズのTシャツ。

アクティブシーンと日常をシームレスにつなぐ、リラックス感のある1着です。

左肩にはテープスナップデザインを施し、スナップを外すことで肩を見せたアレンジも可能です。

素材にはコットンとポリエステルをかけあわせた、天竺素材を使用。コットンのナチュラルな肌触りを保ちながら、吸水速乾性を備えているのが特長です。

◼︎ CLANE×MIZUNO POLYSPAN HALF ZIP SWEATSHIRT

カラー: WHITE/BLACK

サイズ: 1/2

金額: \24,200（本体価格\22,000）

CLANEらしい丸みのあるフォルムが印象的な、ハーフジップデザインのスウェット。

サイズは大きめに設定し、スポーツブラやレギンスの上からレイヤードしやすいバランスに仕上げました。

ポリエステルスパンを使用したスウェット素材は、コットンに近い柔らかな風合いが特長。

洗濯脱水後の乾きが比較的早く、日常使いしやすい点も魅力です。

UPF50＋の紫外線カット機能を備え、屋外シーンにも取り入れやすいアイテムに仕上げました。

◼︎ CLANE×MIZUNO SPORTS BRA

カラー: WHITE/GRAY/BLACK

サイズ: 1/2

金額: \13,200（本体価格\12,000）

アメリカンスリーブデザインを採用し、程よくエッジを効かせたスポーツブラ。

ウエスト部分には、オリジナルで製作したロゴ入りのゴムを使用しています。

着丈はやや長めに設定することで、肌の露出を抑え、安心感のある着用バランスに仕上げました。適度な肉厚感とストレッチの効いたソフトな素材で、快適な着心地を保ちます。取り外し可能なパット付きで、シーンに合わせた着用が可能です。

◼︎ CLANE×MIZUNO HALF ZIP LONG SLEEVE TOPS

カラー: WHITE/GRAY/BLACK

サイズ: 1/2

金額: \19,800（本体価格\18,000）

クロップド丈とハーフジップデザインを組み合わせた、ロングスリーブトップス。取り外し可能なパット付きで、アクティブさとファッション性を兼ね備えた1着。フロントファスナーを開けて着用するスタイルもおすすめです。

UPF50＋の紫外線カット機能を備え、屋外シーンにも取り入れやすいアイテム。袖口はフィンガーホール仕様で、手の甲までカバーしてくれる実用性と腕を長くスッキリ見せてくれるデザイン性を両立。ハイネックデザインにすることで首元の日焼け対策にも配慮しました。ウエスト部分に施したロゴ入りのゴムがアクセントになっています。素材は、適度な肉厚感とストレッチ性を備えたソフトな生地を使用しており、動きやすく、着心地も快適です。

◼︎ CLANE×MIZUNO LEGGINGS

カラー: GRAY/BLACK

サイズ: 1/2

金額: \15,400（本体価格\14,000）

股上を深めに設定し、スタイルアップを意識したレギンス。

適度な厚みとストレッチ性を兼ね備えた生地は、ソフトで履き心地が良く、程よいホールド感があるので脚のラインをきれいに見せてくれます。ロゴ入りの太めのゴムが、ウエストをマーク。さりげなく気になる部分をカバーしてくれるだけでなく、デザインのポイントになっています。1枚での着用はもちろん、上からパンツを重ね、ウエスト部分からロゴ入りのゴムを見せるレイヤードスタイルもおすすめです。前身右内側にはコインポケットを付け、実用性にも配慮しました。UPF50＋の紫外線カット機能を備えています。

◼︎ CLANE×MIZUNO LOGO TOTE

カラー: BLACK

サイズ: F

金額: \17,600（本体価格\16,000）

ジムやアクティブシーンでの使用を想定した、大きめサイズのトートバッグ。ウエアやシューズ、タオルなどもしっかり収納できる容量を備え、デイリーからワークアウトまで幅広く活躍。

肩がけしやすい長めのハンドルと、細かいものを入れるのに便利なポケットも配備しています。

シンプルで合わせやすいデザインのため、スタイリングを選ばず取り入れられます。

◼︎ CLANE×MIZUNO WAVE PROPHECY

カラー: WHITE

サイズ: 23.0-28.0cm

※ミズノ販売では、0.5cm刻みのサイズもご用意しています。

金額: \33,000（本体価格\30,000）

ミズノの代表的なモデル「WAVE PROPHECY」をベースに、CLANEオリジナルのホワイトトーンでまとめたスニーカー。クリーンなホワイトの世界観に、ブラックできゃしゃに施したCLANEロゴが映えます。

ソールにはミズノの機能性と機能美を兼ね備えた独自構造『インフィニティウエーブ』を採用。クッション性と安定性を両立し、空洞のあるインフィニティ構造のプレートにより、ミッドソールのヘタリを抑える設計です。アウトソールのかかと部分には、耐摩擦性に優れた『X10ラバー』を使用しています。

ボリューム感のあるソールデザインでありながら、モードなスタイリングにも取り入れやすいデザインです。

◼︎ CLANE×MIZUNO GORE-TEX CAP

カラー: BLACK

サイズ: F(56-60cm)

金額: \9,350（本体価格\8,500）

CLANE定番の6パネルキャップをベースに、機能性をプラスしたキャップ。

表地には撥水素材を使用し、裏地には防水性、透湿性に優れた『GORE-TEX PRODUCTS』を採用。

帽体部分にはシームテープ加工を施し、裏地側に防水設計を取り入れています。

アジャスター付きでサイズ調整が可能。デイリーからアクティブなシーンまで、幅広く取り入れやすいキャップに仕上げました。

◼︎ CLANE×MIZUNO LOGO SOCKS

カラー: WHITE

サイズ: F

金額: \3,300（本体価格\3,000）

2ブランドのロゴを刺しゅうで施した、シンプルながら存在感のあるソックス。

しめ付けないのにフィットするミズノのソックスの設計を採用し、快適な履き心地を追求。スニーカーとの相性もよく、デイリーからアクティブシーンまで活躍します。

糸には、抗菌防臭機能を備えた素材を使用しています。

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799