【発売即重版！】YouTubeにて10分で4,000冊が完売した話題の図鑑『学研の図鑑LIVEエクストリーム　ティラノサウルス』と同シリーズ『サメ』が発売後1か月で重版決定

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月8日（木）に『学研の図鑑LIVEエクストリーム ティラノサウルス』『学研の図鑑LIVEエクストリーム サメ』（2025年11月27日発売）の重版を決定いたしました。

◆「ティラノサウルス」「サメ」を徹底解説する図鑑が発売即重版決定！

▲『ティラノサウルス』『サメ』の表紙

「学研の図鑑LIVEエクストリーム」は、人気モチーフを通常の図鑑ではできない表現と情報量で掘り下げる、「極限（エクストリーム）」の図鑑シリーズです。シリーズの第1弾として、子どもたちに大人気のモチーフである『ティラノサウルス』『サメ』の2巻を2025年11月27日（木）に発売いたしました。

発売直後から「ティラノサウルスの筋肉まで解説してあり、リアルな動きを想像できた！」「実物大で掲載されたサメの歯の迫力がすごかった！」など、編集部に多くのご好評の声をいただいております。そして、発売から約1か月で重版が決定いたしました。

◆『ティラノサウルス』恐竜王の最強の秘密を掘り下げる！

『学研の図鑑LIVEエクストリーム ティラノサウルス』は、1冊まるごとティラノサウルスを掘り下げる図鑑です。恐竜のなかでも圧倒的な人気を誇る“恐竜王”ティラノサウルス。その超パワーを、骨、筋肉、成長、狩りなど、さまざまな角度から掘り下げます。また、ティラノサウルスのなかまを約30種紹介し、進化の流れを解説。2025年6月に報告されたばかりの新種「カンクウルウ」も、学習図鑑で初めて※掲載します。また世界の有名標本などの化石写真を多数掲載。普通の恐竜図鑑では見ることができないティラノサウルスの姿が満載の1冊です。

※（株）Gakken調べ（2026年1月現在）

◆『サメ』約100種のサメ軍団が大集合！

▲『ティラノサウルス』の紙面

『学研の図鑑LIVEエクストリーム サメ』は、1冊まるごとサメを掘り下げる図鑑です。獰猛なもの、可愛いもの、深海にすむものなど……約100種もの多様なサメたちが大集合しました。歯、感覚器、繁殖、古代ザメなど、多方面からサメの“海の王者”たる所以を完全解説しています。また「サメの飼育種類数日本一（約60種）」で知られる「アクアワールド茨城県大洗水族館」の完全バックアップにより、大迫力の実物大撮りおろし写真や、バックヤードの情報も収録。サメの多彩な魅力がつまった、かつてない図鑑です。

◆『ティラノサウルス』がYouTube即売会にて10分で4,000冊が完売

▲『サメ』の紙面

『学研の図鑑LIVEエクストリーム』は多くのメディアで取り上げていただき、大きな反響をいただいております。

YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」で、編集長の松原由幸が出演するオンライン即売会を開催したところ（2025年11月20日実施）、限定特典つきの『ティラノサウルス』4,000冊が10分37秒で完売する結果となりました。最大同時視聴者数は約1.6万人を記録し、出版業界内外で大きな話題となりました。

▶YouTubeライブ：https://youtube.com/live/0X1qxpG93fk

▲「有隣堂しか知らない世界」オンライン即売会の様子

［商品概要］

■『学研の図鑑LIVEエクストリーム ティラノサウルス』

監修：真鍋真（国立科学博物館 名誉研究員）、平沢達矢（東京大学）

発売日：2025年11月27日

定価：2,420円（税込）

判型：A4変型判／ハードカバー

ISBN：978-4-05-206107-3

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020610700

発行所：株式会社 Gakken

■『学研の図鑑LIVEエクストリーム サメ』

監修：アクアワールド茨城県大洗水族館

発売日：2025年11月27日

定価：2,420円（税込）

判型：A4変型判／ハードカバー

ISBN：978-4-05-206103-5

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020610300

発行所：株式会社 Gakken

