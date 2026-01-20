革新的な省エネルギー・脱炭素技術が一堂に

ENEX/DER・Microgrid Japan展示会事務局

ENEX展示会事務局（株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン、以下JCD）は、2026年1月28日（水）から1月30日（金）まで、「ENEX 2026第50回地球環境とエネルギーの調和展（同時開催：第20回再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム、Offshore Tech Japan2026第7回海洋産業技術展、InterAqua 2026第17回水ソリューション総合展）」を東京ビッグサイトで開催します。

公式ウェブサイト： https://www.low-cf.jp/

●ENEX地球環境とエネルギーの調和展とは

1977年にスタートした「ENEX地球環境とエネルギーの調和展」は、環境・エネルギー展示会として半世紀にわたり、わが国の省エネ普及に貢献することを目的に開催してまいりました。50回目の開催となる今回は、社会実装を目指す革新的な省エネ技術や研究成果の発表、工場や施設の省エネを推進するための熱ソリューション、今後求められるGX・DXによるエネルギーマネジメントシステムや脱炭素支援サービスなど、多くの省エネ、脱炭素技術をご覧いただけます。

前回に引き続き持続可能な社会を目指す「再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム」との同時開催で省エネと再エネの両面からカーボンニュートラルを推進します。また、PFAS対策や製造業向け水処理技術・ソリューションをはじめ、水処理に関する課題解決策が見つかる水ビジネスの展示会「InterAqua 水ソリューション総合展」、海洋資源の利活用に関する技術やサービスを発信する「Offshore Tech Japan海洋産業技術展」と併せて、持続可能な企業活動やカーボンニュートラルの目標達成のためのプラットフォームとして「エネルギーイノベーション総合展」として開催します。

エネルギーイノベーション総合展構成展示会

●ENEX50回記念開催のご案内

開催50回を迎えるENEXは、開催初日にオープニングを飾る開会式（テープカット）や、2025年度（令和7年度）省エネ大賞表彰式、記念講演会を開催いたします。省エネ大賞受賞者展示「アワードコーナー」や、工場・施設における熱課題を解決する「熱ソリューション」、気候変動を抑制・緩和するための技術・製品展示「Climate Tech Zone」などのテーマ展示も多数実施します。

詳細を見る(https://www.low-cf.jp/east/ceremony.html)

●注目の出展者

・アワードコーナー【小間番号：4S-L13、4S-G13】

2025年度(令和7年度)省エネ大賞 / 2025年度(令和7年度)新エネ大賞 / コージェネ大賞2025 /

令和7年度 デマンドサイドマネジメント表彰が一堂に！

アワードコーナーは、各主催団体が実施するアワード受賞者が、最新の環境・エネルギーに関する優れた製品やサービス、取り組み事例を一挙展示するコーナーです。

詳細を見る(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/low_cf/search?page=0&items=1&order=1&k=%25u30A2%25u30EF%25u30FC%25u30C9%25u30B3%25u30FC%25u30CA%25u30FC&e=E_5-E_6-E_7-)

・東北電力【小間番号：4S-C10】

省エネ・カーボンニュートラル達成のご支援は【東北電力】にお任せください！

東北電力グループは、全国の皆さまへの電気の販売はもちろん、ＧＨＧの見える化や削減を支援する「エグゼムズＳＯＬＡ」、再エネ電気を長期かつ安定的に調達できる「コーポレートＰＰＡ」等により、お客さまのＣＮ達成を強力にご支援します。

詳細を見る(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/low_cf/details/6nP4Hdgop3I)

・地中熱利用促進協会（第5回全国地中熱フォーラム）【小間番号：1S-C09】

地中熱分野での先進的な技術を含め、様々なグリーン化技術を紹介します。

3年ぶりに全国地中熱フォーラムを同時開催。ENEX展内での展示には、協会並びに会員18団体がブースを展開。セミナー（講演会）は「猛暑時代の地中熱空調」をテーマに、1月28日と30日に「メインステージ」にて開催します

詳細を見る(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/low_cf/details/vk-LViTOwsQ)

・テイエルブイ【小間番号：1S-V9】

蒸気のことならTLV

ドレン・ユゲ回収ユニット「HeatSaver」と蒸気式温水製造ユニットを中心に、省エネやCO2削減に役立つ製品を多数展示します。

詳細を見る(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/low_cf/details/QvZy0EbtAbc)

・三菱マテリアルテクノ【小間番号：1S-C09】

【令和6年度新エネ大賞金賞！】日本初の、日本最大級の、日本最先端の実績。

私たち三菱マテリアルテクノは、地中熱利用のパイオニア。 これまで環境省やNEDOの技術開発を経て実用化にこだわり続け、「都市インフラ活用型地中熱利用システム」を開発しています。 あの街のあの建物にも導入されている、各種実績をご紹介します。

詳細を見る(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/low_cf/details/7MSB-gIT0OI)

・リンスコネクト【小間番号：4S-A15】

ZEB支援エネルギーを“見える化”から“制御”へ

ドイツMETZ CONNECT社が開発したZEBを支援するエネルギー制御モニタモジュール”EWIO2-M-BM”を国内初披露。このモジュールは、電力・環境データを自動記録し、見える化から制御まで1台で実現する省エネモジュールです。

詳細を見る(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/low_cf/details/xy95XOpVF-w)

▼出展者一覧を見る：多数の出展者を以下からご覧ください

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/low_cf/list

▼出展製品を探す：新製品、デモ展示など、詳しい情報はこちらから

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/low_cf/search

●開催概要

エネルギーイノベーション総合展 構成展示会

・ENEX2026第50回地球環境とエネルギーの調和展：一般財団法人省エネルギーセンター

・第20回再生可能エネルギー 世界展示会＆フォーラム：再生可能エネルギー協議会

・Offshore Tech Japan 2026 第7回海洋産業技術展：株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン

・InterAqua 2026 第17回水ソリューション総合展：株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン

開催日時・会場：2026年1月28日（水） ～1月30日（金）、東京ビッグサイト 南1・2・4ホール

展示規模 ：408社・団体、601小間 ※エネルギーイノベーション総合展合計（2026年1月20日現在）

入場料 ：無料（事前来場登録制）

来場登録はこちら 同時開催展 ：nano tech / MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM / SURTECH / TCT Japan / CONVERTECH / 新機能性材料展 / グリーンマテリアル / 3DECOtech / WELL-BEING TECHNOLOGY を含む13展示会同時開催

※本展示会は「グリーン電力証書」を利用し、CO2が排出されない再生可能エネルギーを使用して開催いたします。「CO2ゼロMICE(R)」の詳細はこちら(https://www.jtbcom.co.jp/service/energy/co2zero/)

●株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン (JCD) 会社概要

所在地：東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤原 卓行

設 立：1988年4月8日

URL ：https://www.jtbcom.co.jp/

●本件に関するお問い合わせ先

ENEX展示会事務局

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン トレードショー事業局 竹田、鈴木

TEL：03-5657-0762 E-mail：low-cf@jtbcom.co.jp