TerraMaster、80Gbps対応の次世代M.2 NVMe外付けSSDケース「D1 SSD Pro」を発表

2025年1月20日｜TerraMaster

プロフェッショナル向けストレージソリューションを展開する TerraMaster は、80Gbps対応の次世代M.2 NVMe外付けSSDケース「D1 SSD Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6YDKR2W)」を発表しました。

D1 SSD Pro は、80Gbps帯域に対応する高速インターフェースとデュアルコントローラー構成を採用し、安定した超高速データ転送と完全ファンレスによる0ノイズ動作を両立。8K／4K映像編集、RAWデータ処理、大容量プロジェクトの高速バックアップなど、高負荷な制作環境を想定して設計されています。

特に MacBook Pro や Mac mini を中心とした高性能ワークフローに最適化されており、ポータブルSSD外付けケースの新たなパフォーマンス基準を提示します。

D1 SSD Pro

80Gbps対応、外付けSSDの常識を覆す超高速パフォーマンス

D1 SSD Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6YDKR2W) は、80Gbps帯域をフルに活用する次世代インターフェースにより、最大読み取り7,061MB/s、書き込み6,816MB/sという圧倒的な転送性能を実現。約6GBの大容量ファイルも、わずか約1秒で転送可能です。

従来の40Gbpsクラス製品と比較して、理論上約2倍の帯域幅を確保。8K／4K映像編集における素材の取り込み・書き出し、リアルタイムプレビュー、さらにはRAWデータやTB級プロジェクトの高速バックアップまで、制作ワークフロー全体を大幅に効率化します。

「外付けSSDでも内蔵ストレージに迫る体感速度」を求めるプロフェッショナルに、新たな選択肢を提供します。

D1 SSD Pro

フルアルミ×ファンレス構造――完全無音で、長時間高負荷にも強い

D1 SSD Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6YDKR2W) は、航空機グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型で仕上げたフルアルミ筐体を採用。高い剛性と優れた放熱性能を両立し、長時間の高速転送や連続アクセス時でも安定した動作を実現します。

冷却にはファンを使用しないパッシブ冷却設計を採用。可動部を排除することで、動作音ゼロの完全無音環境を実現すると同時に、故障リスクも低減しました。



筐体表面には高級感のあるマットサンドブラスト加工を施し、落ち着いた外観に加え、指先に伝わるきめ細やかで滑らかな触感を実現しました。指紋や小傷が付きにくく、長期間使用しても美しさを保ちます。

本体サイズは同クラスの80Gbps対応外付けSSDケースと比べて約80％。薄型・軽量設計により、バッグやポケットに収めて持ち運べ、外出先でも即座に高性能ストレージ環境を構築できます。

D1 SSD Pro

幅広いインターフェース互換性と、即戦力のバックアップ環境を1台で

D1 SSD Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6YDKR2W) は M.2 2280 NVMe SSD（最大 8TB） に対応し、将来的な大容量SSDにも柔軟に対応予定。ツールレスで装着でき、接続後すぐに使用可能です。

Thunderbolt(TM) 5 / 4 / 3 および USB4 / USB 3.2 に対応し、Windows・macOS・Linux の主要 OS を幅広くサポート。



macOS 起動ディスクとしての構成にも対応しており、macOS / Windows のデュアル環境を高速かつ安定して切り替えられます。

Windows ユーザーには TPC Backupper を同梱。スケジュール・増分・差分バックアップに対応し、日常から業務用途まで信頼性の高いデータ保護を実現。



Mac 環境では Time Machine をそのまま利用可能です。

さらに、TerraMaster 独自の TDAS mobile (https://www.terra-master.com/ja-jp/pages/tdas-mobile-app)アプリ により、iOS / Android 端末の写真・動画をワンタップでバックアップ。PC・NAS・モバイルを横断した、統合データ保護環境を構築できます。

D1 SSD Pro

用途別に最適化された、次世代ポータブルSSDソリューション

- 8K / 4K 映像クリエイター向け

撮影現場での高速データ転送により、RAW・高ビットレート映像素材を即座に取り込み。編集・書き出しまでのワークフローを大幅に短縮します。

- MacBook Pro / Mac mini ユーザー向け

外付け高速ストレージとしての拡張はもちろん、macOS 起動ディスク対応により、安定した作業環境を構築可能。

- ハイエンドゲーマー向け

容量ゲームデータを外付けSSDに集約。ロード時間の短縮とストレージ管理の自由度を両立します。

- モバイルワーク・ビジネス用途

出張やリモート環境でも、大容量ファイルやプレゼン資料をストレスなく高速処理。

- 一般ユーザー向け

高速転送・大容量・扱いやすさを兼ね備えた、日常使いに最適な外付けSSDケースです。

D1 SSD Pro

多層回路保護設計により、データと機器を確実に守る

D1 SSD Pro (https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6YDKR2W)は、短絡保護・過電圧（サージ）保護・ESD 静電気対策など、複数の回路レベル保護機構を内蔵。

さまざまな使用環境においてハードウェアおよびデータの安全性を確保します。

D1 SSD Pro は、ポータブル SSD 外付けケースの枠を超えた、プロフェッショナル向けモバイルストレージです。

80Gbps クラスの超高速転送性能、長時間運用でも安定した動作、そしてファンレスによる完全静音設計を融合。

映像制作、クリエイティブワーク、高負荷作業を支えるモバイルワークステーション用途において、信頼できるストレージ環境を提供します。

高性能・静音・信頼性をすべて求めるユーザーに向けた、TerraMaster の答えが D1 SSD Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6YDKR2W) です。

発売記念キャンペーンのご案内

D1 SSD Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6YDKR2W) の発売を記念し、発売初期限定で 15％オフ の特別キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間は 2026年1月20日（火）～2026年2月3日（火）。

この機会にぜひ、次世代の高速外付けストレージをご体験ください。