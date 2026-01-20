【MUFG】スタートアップを支援する「MUFG Startup Summit 2025」とMUFGビジネスサポート・プログラム「Rise Up Festa」を同時開催！

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

●「MUFG Startup Summit 2025」開催

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下、MUFG）は、2025年12月16日・17日の2日間、スタートアップイベント「MUFG Startup Summit 2025」を高輪ゲートウェイにて開催。2日間で総勢約3,000名が参加しました。

「MUFG Startup Summit」は、スタートアップ支援のための取り組みの一つとして2024年度より開催しており、ビジネス機会の創出や事業成長を加速させる実践的経営ノウハウを提供しています。本年は、ブース出展数の増加に加え、登壇者と参加者が交流できるネットワーキングエリアの新設、「Rise Up Festa」最終審査会の同時開催などコンテンツをパワーアップ。スタートアップと事業会社が真につながる「出会いの場」となりました。

・スタートアップ業界の著名人によるパネルディスカッション

「グロース市場改革」、「スタートアップ育成5か年計画後半戦」、「ディープテックスタートアップのファイナンス」など業界注目度の高いトピックや、スタートアップの事業成長を加速させるオープンイノベーションなどをテーマに、スタートアップ業界をけん引する著名人が熱い議論を交わし、多くの注目を集めました。

・MUFGが支援するスタートアップによるピッチ

MUFGが支援する26社のスタートアップが、「食料・農業」、「AI・ITサービス・フィンテック」、「製造・ロボティクス」、「環境・エネルギー」の4つの領域に分かれてピッチを行いました。ピッチ終了後には、新設のネットワーキングスペースにてスタートアップと参加者の交流時間を設け、多くの出会いを創出する場となりました。

・新たなビジネスと多様な出会いの場を創出する大規模商談会、ブース出展

オープンイノベーションや販路拡大をテーマとした、事前マッチング方式の「MUFG商談会2025」を同時に開催しました。総勢約400社が参加し、約650件の商談を実現。MUFGのネットワークを活かし、大手バイヤーや注目のスタートアップ、他社との共創・連携を志向する多くの企業が参加しました。

また、86社ものスタートアップがブースを出展。スタートアップと多くの事業会社や業界関係者を繋ぎ合わせる場になりました。

商談会とブースでの商談数は合計約2,000件にのぼりました。

イベント全体を通じて、スタートアップのみならず、事業会社やベンチャーキャピタル・行政・大学等多くのエコシステム関係者が来場し、来場者同士での交流も会場内で生まれ、“実のある”出会いの場となりました！

●第12回「Rise Up Festa」最終審査会

新規性・独創性を有する事業や既存の事業領域を超えた新たな事業に取り組むスタートアップに対し、MUFGのネットワークやこれまで培ってきた豊富なノウハウを最大限活かし、中長期的にサポートしていくプログラムである「Rise Up Festa」最終審査会も、同時に開催しました。

第12回を迎えた今回は、幅広い分野でエントリーを募集し、書類審査・プレゼン審査を経て、最優秀賞1社と優秀賞6社を決定しました。受賞したスタートアップには事業支援金を提供することで、MUFGは各社の事業成長をサポートします。

MUFGビジネスサポート・プログラム「Rise Up Festa」：

https://www.bk.mufg.jp/houjin/festa/index.html

最優秀賞を受賞したスタートアップによるプレゼンの様子

受賞したスタートアップは以下の通りです。

【最優秀賞：1社】（事業支援金300万円の提供）

【三菱UFJキャピタル賞兼優秀賞：1社】（事業支援金200万円の提供）

【優秀賞：5社】

MUFGでは、「世界が進むチカラになる。」というパーパスのもと、スタートアップ支援の決意を表明するタグライン「さぁ、世界を驚かせに行こう！」を掲げています。今後も「MUFG Startup Summit」や「Rise Up Festa」をはじめ、MUFGの持つソリューション機能や国内外の幅広いネットワークを活用し、スタートアップが進むチカラになることで、産業発展や社会課題解決の実現に貢献していきます。

